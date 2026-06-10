L'Inter maintient la pression sur l'Atalanta pour recruter Marco Palestra. La Dea réclame toujours environ 55 millions d'euros, un montant supérieur à la première offre des champions d'Italie, qui s'élève à peine à 45 millions, bonus compris. Le flanc droit des Nerazzurri, orphelin de Denzel Dumfries, attendu au Real Madrid après l’activation de sa clause libératoire en juillet, cherche donc un nouveau titulaire, que ce soit Palestra ou un autre.
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Frattesi privilégie la Juventus, Cambiaso intéresse l'Inter : tout dépend de Palestra
FRATTESI-JUVENTUS
Selon Alfredo Pedullà, un échange pourrait résoudre le problème : Davide Frattesi, frustré par son manque de temps de jeu à l’Inter, souhaite rebondir et place la Juventus en tête de ses priorités. Le club turinois étudierait une opération incluant Andrea Cambiaso.
Cambiaso-Inter
« Il faut voir ce qu'il adviendra de Palestra, si l'Inter acceptera de payer le montant demandé par l'Atalanta, et tenir compte du fait que Cambiaso peut également jouer à droite et qu'il plaît à l'Inter », déclare Pedullà sur sa chaîne YouTube. C'est une option à suivre, qui dépend clairement du plan A des Nerazzurri et du fait qu'aucune autre solution pour Cambiaso ou Frattesi ne se présente entre-temps. Une constante demeure : les deux joueurs devraient quitter leur club respectif, l’un en raison d’un temps de jeu insuffisant, l’autre pour des choix tactiques et la nécessité de générer des liquidités après une non-qualification en Ligue des champions.