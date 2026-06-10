Frattesi privilégie la Juventus, Cambiaso intéresse l'Inter : tout dépend de Palestra

« Il faut voir ce qu'il adviendra de Palestra, si l'Inter acceptera de payer le montant demandé par l'Atalanta, et tenir compte du fait que Cambiaso peut également jouer à droite et qu'il plaît à l'Inter », déclare Pedullà sur sa chaîne YouTube. C'est une option à suivre, qui dépend clairement du plan A des Nerazzurri et du fait qu'aucune autre solution pour Cambiaso ou Frattesi ne se présente entre-temps. Une constante demeure : les deux joueurs devraient quitter leur club respectif, l’un en raison d’un temps de jeu insuffisant, l’autre pour des choix tactiques et la nécessité de générer des liquidités après une non-qualification en Ligue des champions.