France, Cherki : « Ce n'est pas la faute de l'arbitre. Ils ont joué comme ils le voulaient, pas nous. »

Rayan Cherki, milieu de terrain de l’équipe de France, entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la demi-finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus face à l’Espagne, analyse le match devant les micros de la télévision : « C’est une grande, une très grande déception, car aujourd’hui, nous avons perdu contre nous-mêmes, pas contre les autres. Nous n’avons pas perdu à cause de l’arbitre, pas même contre l’Espagne. Nous avons perdu contre nous-mêmes. Nous savions – et vous le saviez aussi – que nous inspirions la peur à tous nos adversaires. La seule équipe capable de nous éliminer, c’était nous-mêmes. Et c’est exactement ce qui s’est produit aujourd’hui. »