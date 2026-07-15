Rayan Cherki, milieu de terrain de l’équipe de France, entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la demi-finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus face à l’Espagne, analyse le match devant les micros de la télévision : « C’est une grande, une très grande déception, car aujourd’hui, nous avons perdu contre nous-mêmes, pas contre les autres. Nous n’avons pas perdu à cause de l’arbitre, pas même contre l’Espagne. Nous avons perdu contre nous-mêmes. Nous savions – et vous le saviez aussi – que nous inspirions la peur à tous nos adversaires. La seule équipe capable de nous éliminer, c’était nous-mêmes. Et c’est exactement ce qui s’est produit aujourd’hui. »
(C)Getty Images
Traduit par
France, Cherki : « Ce n'est pas la faute de l'arbitre. Ils ont joué comme ils le voulaient, pas nous. »
Le joueur de Manchester City analyse : « Je vous donne mon point de vue. À mon entrée en jeu, je n’ai pas ressenti la supériorité de l’Espagne, bien au contraire. Quoi qu’il en soit, depuis le banc, j’ai observé que les Espagnols faisaient bien circuler le ballon, nous étions dans leur camp et ils ont réussi à le faire de manière très naturelle. Nous n’avons pas joué comme nous savons le faire d’habitude. Vous l’avez vu jusqu’à présent : quand nous jouons à notre manière, nous sommes extraordinaires. Aujourd’hui, ils ont joué comme ils le voulaient, pas nous. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles