Foxborough menace de retirer la licence pour la Coupe du monde 2026 en raison d'un litige portant sur 7,8 millions de dollars liés à la sécurité

Selon ESPN, les dirigeants municipaux ont fixé au 17 mars la date limite pour résoudre les questions relatives au financement de la sécurité, avertissant que les contribuables locaux ne peuvent être tenus de prendre en charge les coûts avant l'octroi de la licence.

À moins de quatre mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, Paige Duncan, directrice municipale de Foxborough, a déclaré à ESPN que si la ville était déterminée à accueillir le tournoi mondial, elle avait besoin de savoir clairement d'où proviendrait l'argent avant d'aller de l'avant.

« Si personne ne donne d'argent, il n'y aura pas de Coupe du monde à Foxborough », a déclaré M. Duncan.