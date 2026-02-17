Getty Images Sport
Traduit par
Foxborough menace de retirer la licence pour la Coupe du monde 2026 en raison d'un litige portant sur 7,8 millions de dollars liés à la sécurité
- Getty Images Sport
Date limite fixée au 17 mars
Selon ESPN, les dirigeants municipaux ont fixé au 17 mars la date limite pour résoudre les questions relatives au financement de la sécurité, avertissant que les contribuables locaux ne peuvent être tenus de prendre en charge les coûts avant l'octroi de la licence.
À moins de quatre mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, Paige Duncan, directrice municipale de Foxborough, a déclaré à ESPN que si la ville était déterminée à accueillir le tournoi mondial, elle avait besoin de savoir clairement d'où proviendrait l'argent avant d'aller de l'avant.
« Si personne ne donne d'argent, il n'y aura pas de Coupe du monde à Foxborough », a déclaré M. Duncan.
- Getty Images Sport
Préoccupation relative au financement par les contribuables
Le gouvernement fédéral a alloué 625 millions de dollars à la sécurité et à la préparation dans les 11 villes hôtes américaines, mais on ne sait toujours pas combien Foxborough recevra. Les responsables locaux affirment qu'ils ne peuvent pas utiliser l'argent des contribuables à l'avance dans l'espoir d'être remboursés plus tard.
Selon M. Duncan, les 8 millions de dollars couvriraient principalement les frais de maintien de l'ordre dans et autour du stade Gillette, domicile des New England Patriots de la NFL. Le stade appartient au Kraft Group, dirigé par Robert Kraft, propriétaire des Patriots, mais le terrain lui-même appartient à la ville, qui accorde également la licence nécessaire pour les matchs de la NFL.
- Getty Images Sport
Incertitude en Nouvelle-Angleterre
Julie Duffy, directrice du marketing et de la communication de la Coupe du monde de la FIFA à Boston, a déclaré à ESPN : « Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA, le stade et la ville de Foxborough afin de parvenir à un accord. »
La ville de Foxborough doit se réunir mardi 17 février pour poursuivre les discussions sur la licence de divertissement, selon Boston25.
- Getty Images Sport
Les matchs de la Coupe du monde prévus en Nouvelle-Angleterre
Voici les matchs de la Coupe du monde actuellement prévus au stade de Foxborough :
13 juin 2026 : Haïti vs Écosse - Groupe C
16 juin 2026 : Vainqueur des barrages de la FIFA contre la Norvège - Groupe I
19 juin 2026 : Écosse vs Maroc - Groupe C
23 juin 2026 : Angleterre vs Ghana - Groupe L
26 juin 2026 : Norvège vs France - Groupe I
Au-delà de la phase de groupes, le stade accueillera également un match des 32es de finale le 29 juin et un quart de finale le 9 juillet.
Publicité