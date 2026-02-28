Getty Images Sport
Florian Wirtz devrait manquer un autre match de Liverpool, Arne Slot faisant le point sur la blessure de la star allemande
Wirtz absent alors que les Reds remportent une victoire chaotique
Wirtz a connu une meilleure deuxième moitié de saison après des débuts difficiles à Liverpool. Il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en six matches toutes compétitions confondues en janvier, mais il a dû déclarer forfait pour le match contre Nottingham Forest la semaine dernière après s'être blessé lors de l'échauffement d'avant-match.
Slot a confirmé que le joueur de 22 ans manquerait le match contre West Ham, les Reds ayant connu quelques frayeurs avant de finalement s'imposer 5-2 dans le Merseyside. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk et Alexis Mac Allister ont marqué pour porter le score à 3-0 avant la mi-temps, mais Tomas Soucek a réduit l'écart pour les Hammers peu après la pause.
Cody Gakpo et Valentin Castellanos ont ensuite marqué avant qu'un but contre son camp d'Axel Disasi ne scelle la victoire de l'équipe de Slot.
Slot révèle que l'international allemand ne participera pas au prochain match
Wirtz était absent de l'équipe samedi et Slot a maintenant révélé qu'il était peu probable qu'il se rétablisse à temps pour le prochain match, qui aura lieu mardi contre les Wolves lors de la prochaine journée de Premier League en milieu de semaine.
Il a déclaré : « Je pense que ce sera trop tôt, mais j'ai dit la semaine dernière que je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas disponible pour aujourd'hui, donc parfois, avec une blessure, les choses peuvent évoluer de manière positive ou négative. Nous pensons maintenant que cela ne devrait pas prendre trop de temps, mais mardi sera probablement trop tôt. La semaine suivante sera difficile dans l'état actuel des choses, mais comme je l'ai dit, je pensais qu'il serait disponible pour aujourd'hui, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. »
Le Néerlandais salue le succès des coups de pied arrêtés
Les trois premiers buts marqués samedi par Liverpool sont tous issus de corners, ce qui a réjoui Slot, qui avait auparavant déploré les faiblesses de son équipe dans la défense des coups de pied arrêtés.
Il a ajouté : « C'est très réjouissant. Tout d'abord, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons gagné [et] ensuite, parce que lorsque je me tenais à côté de vos collègues, ils m'ont dit : « Bien joué, bien joué », et j'ai répondu : « À mon avis, nous avons mieux joué cette saison. » Nous avons joué correctement, voire bien, mais ce n'était pas le meilleur match de la saison. Nous avons mieux joué lorsque nous avons perdu [et] nous avons mieux joué lorsque nous avons concédé des coups de pied arrêtés.
Mais comme je l'ai toujours dit, les choses sont revenues à la normale. Nous avons créé beaucoup d'occasions sur des coups de pied arrêtés en début de saison et presque tous les coups de pied arrêtés que nous avons concédés ont abouti, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Je pense que l'une de leurs premières grandes occasions était un coup franc qui aurait été marqué au cours des six ou sept premiers mois [de la saison], j'en suis sûr à 100 %. Mais maintenant, nous l'avons fait et nous commençons à marquer sur des coups de pied arrêtés, et les choses semblent beaucoup plus positives et meilleures que lorsque ce n'est pas le cas, et c'est vraiment réjouissant pour nous, pour l'équipe et pour nos supporters également. »
Liverpool s'apprête à disputer une série de matchs décisifs
Liverpool aura de grands espoirs de s'imposer mardi face à Wolverhampton, dernier du classement, même si les Wanderers ont remporté vendredi soir leur deuxième victoire de la saison en championnat contre Aston Villa. Les Reds se rendront ensuite à nouveau à Molineux, cette fois pour le cinquième tour de la FA Cup, avant d'affronter Galatasaray à deux reprises en huitièmes de finale de la Ligue des champions, entre deux matches contre Tottenham Hotspur.
