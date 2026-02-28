Florian Wirtz devrait manquer un autre match de Liverpool, Arne Slot faisant le point sur la blessure de la star allemande

Les trois premiers buts marqués samedi par Liverpool sont tous issus de corners, ce qui a réjoui Slot, qui avait auparavant déploré les faiblesses de son équipe dans la défense des coups de pied arrêtés.

Il a ajouté : « C'est très réjouissant. Tout d'abord, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons gagné [et] ensuite, parce que lorsque je me tenais à côté de vos collègues, ils m'ont dit : « Bien joué, bien joué », et j'ai répondu : « À mon avis, nous avons mieux joué cette saison. » Nous avons joué correctement, voire bien, mais ce n'était pas le meilleur match de la saison. Nous avons mieux joué lorsque nous avons perdu [et] nous avons mieux joué lorsque nous avons concédé des coups de pied arrêtés.

Mais comme je l'ai toujours dit, les choses sont revenues à la normale. Nous avons créé beaucoup d'occasions sur des coups de pied arrêtés en début de saison et presque tous les coups de pied arrêtés que nous avons concédés ont abouti, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Je pense que l'une de leurs premières grandes occasions était un coup franc qui aurait été marqué au cours des six ou sept premiers mois [de la saison], j'en suis sûr à 100 %. Mais maintenant, nous l'avons fait et nous commençons à marquer sur des coups de pied arrêtés, et les choses semblent beaucoup plus positives et meilleures que lorsque ce n'est pas le cas, et c'est vraiment réjouissant pour nous, pour l'équipe et pour nos supporters également. »

