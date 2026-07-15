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Gianluca Minchiotti

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Fiorentina : rencontre avec Atta : « Mon poste de prédilection et mes idoles, Cristiano Ronaldo et Pogba. »

Fiorentina
A. Atta

Le jeune Français, né en 2003 et fraîchement recruté par le club toscan, s’est présenté ce matin en conférence de presse.

Arthur Atta, l’une des nouvelles recrues de la Fiorentina, s’est présenté en conférence de presse. « J’ai choisi Florence car, lors de mes échanges avec le directeur Paratici et l’entraîneur, ils m’ont expliqué leur projet de faire progresser le club. J’ai senti que c’était le lieu idéal pour moi. De plus, la passion des supporters a été un facteur déterminant. »


Le Français né en 2003 poursuit : « D’autres clubs étaient intéressés, mais j’ai choisi Florence. Le style de jeu de l’équipe m’a immédiatement interpellé : elle cherche constamment à progresser et à exploiter les espaces. Le ballon doit toujours être en mouvement, et c’est exactement ce que je recherche. Je suis donc ravi d’avoir rejoint la Fiorentina et de travailler avec un entraîneur comme Grosso. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis prêt et impatiente de démarrer. Je suis convaincu que, dans ce système, j’aurai davantage d’espaces pour exprimer mon jeu. Je pense pouvoir marquer davantage, et c’est mon objectif. Je vais travailler dur pour y parvenir. Nous voulons réaliser de bonnes performances, mais nous n’avons pas encore d’objectif précis. Pour l’instant, nous devons apprendre à nous connaître et bien travailler ensemble, en suivant les consignes de l’entraîneur. »


  • « Depuis mes débuts, j’évolue comme milieu gauche dans un 4-3-3. Une fois devenu professionnel, les paramètres évoluent, mais j’exécute toujours les consignes de l’entraîneur. Le système de jeu que nous mettons en place devrait clairement m’avantager. »


    Gianluca Nani, son directeur sportif à l’Udinese, l’avait qualifié de « mélange entre Bellingham et Zidane ». Atta commente : « J’ai déjà dit au directeur en privé que je ne me reconnais pas vraiment dans cette description… Aujourd’hui, mes idoles sont Cristiano Ronaldo et Pogba ».



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