Arthur Atta, l’une des nouvelles recrues de la Fiorentina, s’est présenté en conférence de presse. « J’ai choisi Florence car, lors de mes échanges avec le directeur Paratici et l’entraîneur, ils m’ont expliqué leur projet de faire progresser le club. J’ai senti que c’était le lieu idéal pour moi. De plus, la passion des supporters a été un facteur déterminant. »





Le Français né en 2003 poursuit : « D’autres clubs étaient intéressés, mais j’ai choisi Florence. Le style de jeu de l’équipe m’a immédiatement interpellé : elle cherche constamment à progresser et à exploiter les espaces. Le ballon doit toujours être en mouvement, et c’est exactement ce que je recherche. Je suis donc ravi d’avoir rejoint la Fiorentina et de travailler avec un entraîneur comme Grosso. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis prêt et impatiente de démarrer. Je suis convaincu que, dans ce système, j’aurai davantage d’espaces pour exprimer mon jeu. Je pense pouvoir marquer davantage, et c’est mon objectif. Je vais travailler dur pour y parvenir. Nous voulons réaliser de bonnes performances, mais nous n’avons pas encore d’objectif précis. Pour l’instant, nous devons apprendre à nous connaître et bien travailler ensemble, en suivant les consignes de l’entraîneur. »



