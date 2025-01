Brentford vs Manchester City

Le départ imminent du capitaine du club devrait marquer le début d'une vague de départs pour les joueurs ayant tout gagné mais étant dépassés.

Le moment de la révélation que Kyle Walker a demandé à quitter Manchester City - annoncé par Pep Guardiola au milieu de la conférence de presse après l'écrasante victoire 8-0 contre Salford City - a peut-être été surprenant. Mais la nouvelle elle-même semblait inévitable, même si elle a été précipitée.

Walker a eu une saison difficile sur le terrain tandis qu'en dehors, sa vie privée chaotique a continué de dominer les gros titres. Avec ses performances en déclin, la perte de sa place dans l'équipe - son dernier départ étant lors de la défaite du derby contre Manchester United le 15 décembre - et les critiques virulentes sur les réseaux sociaux, il est compréhensible que Walker en ait assez et cherche à partir en milieu de saison.

Si son souhait se réalise et qu'il part, Walker sera à juste titre rappelé comme l'un des meilleurs défenseurs de City's, une force immuable à l'arrière droit pendant sept saisons avant sa difficile période finale cette année. Guardiola a tenu à souligner l'influence de Walker, déclarant : "Nous ne pouvons pas comprendre le succès que nous avons eu ces années. Sans Kyle, c'est impossible, il nous a donné quelque chose que nous n'avions pas. Il a été incroyable."

L'article continue ci-dessous

Mais secrètement, l'entraîneur doit être soulagé qu'un des plus grands fardeaux de l'équipe cette saison lui ait donné, ainsi qu'au club, une décision embarrassante de moins à prendre lorsqu'il s'agit de remanier l'effectif. Le départ de Walker semble cependant n'être que le premier pas d'une grande et nécessaire reconstruction de City qui a déjà commencé.

Le défenseur central Abdukhodir Khusanov est sur le point de rejoindre après que City ait convenu d'un montant de 40 millions d'euros (33 millions de livres/40 millions de dollars) avec Lens, et le jeune Brésilien Vitor Reis devrait bientôt suivre. L'attaquant égyptien Omar Marmoush est également susceptible de rejoindre depuis l'Eintracht Francfort pour donner à City une puissance de frappe supplémentaire et alléger le fardeau du but sur Erling Haaland.

Les trois nouvelles arrivées marquent un nouveau départ pour City et signalent la fin d'une ère pour le noyau de l'équipe qui a remporté le triplé il y a seulement deux ans. Et ce sont ces joueurs qui devraient suivre Walker pour compléter la transition...