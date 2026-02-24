Ferran Torres et Pedri révèlent la punition brutale infligée par Hansi Flick aux joueurs du FC Barcelone qui arrivent en retard aux réunions d'équipe

Selon les joueurs, les conséquences d'un retard sont désormais extrêmement coûteuses. Pedri, qui a récemment fait son retour après une blessure musculaire au biceps fémoral droit, a révélé le changement dans les mesures disciplinaires. Le maestro du milieu de terrain a expliqué : « En ce qui concerne la ponctualité, nous avons légèrement modifié les règles. Si vous êtes en retard, vous payez une amende. » Ce changement confirme que Flick privilégie un environnement professionnel où les règles s'appliquent à tous, quel que soit leur statut au sein de la hiérarchie de l'équipe première.

Torres n'a pas tardé à préciser les sommes astronomiques en jeu, indiquant que l'amende s'élève à « 40 000 euros pour 10 minutes de retard le jour d'un match ». L'ancien attaquant de Manchester City a ensuite plaisanté : « Je n'ose pas imaginer combien cela coûterait pour 20 minutes de retard. Autant lui envoyer une photo d'ibuprofène ! » Avant d'ajouter que la nouvelle sanction « fait plus mal, je peux vous le dire ».