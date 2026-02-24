Getty Images Sport
Ferran Torres et Pedri révèlent la punition brutale infligée par Hansi Flick aux joueurs du FC Barcelone qui arrivent en retard aux réunions d'équipe
Horlogerie au Camp Nou
Le duo, qui a fait une apparition conjointe dans la célèbre émission de télévision espagnole El Hormiguero, a expliqué que l'approche de Flick vis-à-vis des retards avait évolué cette saison. Alors que les infractions précédentes pouvaient entraîner l'exclusion des joueurs de l'équipe le jour du match, le patron allemand s'est désormais tourné vers une dissuasion plus financière. Flick a déjà expliqué sa position en déclarant : « [Être en retard] est un manque de respect, non pas envers moi, mais envers ses coéquipiers, l'institution et les supporters. Il n'est pas si difficile d'arriver à l'heure, cela ne devrait pas arriver, mais c'est pourtant le cas. »
Le prix exorbitant à payer pour être en retard
Selon les joueurs, les conséquences d'un retard sont désormais extrêmement coûteuses. Pedri, qui a récemment fait son retour après une blessure musculaire au biceps fémoral droit, a révélé le changement dans les mesures disciplinaires. Le maestro du milieu de terrain a expliqué : « En ce qui concerne la ponctualité, nous avons légèrement modifié les règles. Si vous êtes en retard, vous payez une amende. » Ce changement confirme que Flick privilégie un environnement professionnel où les règles s'appliquent à tous, quel que soit leur statut au sein de la hiérarchie de l'équipe première.
Torres n'a pas tardé à préciser les sommes astronomiques en jeu, indiquant que l'amende s'élève à « 40 000 euros pour 10 minutes de retard le jour d'un match ». L'ancien attaquant de Manchester City a ensuite plaisanté : « Je n'ose pas imaginer combien cela coûterait pour 20 minutes de retard. Autant lui envoyer une photo d'ibuprofène ! » Avant d'ajouter que la nouvelle sanction « fait plus mal, je peux vous le dire ».
Du banc de touche au solde bancaire
Cette répression financière marque une rupture avec les sanctions sportives observées précédemment sous le mandat de Flick. Auparavant, l'international français Jules Koundé s'était retrouvé relégué sur le banc des remplaçants à trois reprises la saison dernière pour être arrivé en retard aux réunions d'équipe d'avant-match. Cependant, il semble que Flick ait décidé que frapper les joueurs au portefeuille était un moyen plus efficace de maintenir l'ordre.
Malgré les règles strictes concernant l'horloge, les joueurs insistent sur le fait que Flick est loin d'être un dictateur sans joie. Ils ont révélé que l'ancien entraîneur du Bayern Munich est étonnamment détendu en ce qui concerne les habitudes de l'équipe sur les réseaux sociaux et les festivités dans les vestiaires. Ferran et Pedri ont tous deux souligné que Flick « ne s'implique pas » dans les TikToks et les danses fréquemment exécutés par les plus jeunes membres de l'équipe.
Villarreal, prochaine étape et quête du miracle
La discipline interne des Blaugrana sera mise à rude épreuve sur le terrain cette semaine. Pedri et ses coéquipiers accueilleront Villarreal en Liga samedi prochain, un match crucial qui servira de prélude à une tâche monumentale en coupe. Les hommes de Flick se préparent à tenter une remontada historique en Copa del Rey, alors que Barcelone aborde le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey avec un retard considérable de 4-0 contre l'Atlético Madrid pour garder intacts ses espoirs de remporter le trophée. Pour survivre aux Rojiblancos, l'équipe aura besoin de plus que de la ponctualité dans les vestiaires : elle devra réaliser une performance impeccable et synchronisée sur le terrain pour effacer l'un des scores les plus difficiles de l'histoire récente du club.
