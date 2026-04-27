Diomansy Kamara, l’agent de Nicolas Jackson, a pris la parole sur Instagram pour répondre aux spéculations autour de l’avenir de son joueur. Auparavant, le directeur sportif Max Eberl avait déclaré sur la chaîne ZDF que le FC Bayern ne lèverait pas l’option d’achat de 65 millions d’euros, pourtant activable pour le joueur prêté par le FC Chelsea.

« Nicolas Jackson réalise une excellente saison », a-t-il affirmé en préambule, avant d’énumérer les chiffres clés : 28 matchs, 10 buts, victoire à la Coupe d’Afrique des nations, titre de champion d’Allemagne et finale de la Coupe. Rappelons toutefois que le titre continental a ensuite été retiré au Sénégal par décision administrative.

Au Bayern, Jackson s’est imposé comme un joueur de rotation efficace, mais son impact sportif ne justifie pas l’enveloppe globale d’environ 25 millions d’euros (frais de prêt et salaire).

La plupart de ses réalisations sont intervenues après son entrée en jeu dans des rencontres déjà acquises ou face à des adversaires modestes, à l'image de sa prestation samedi lors de la victoire 4-3 contre le 1. FSV Mayence 05. Lors des deux quarts de finale de Ligue des champions face au Real Madrid et de la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, le Sénégalais de 24 ans est resté sur le banc durant l’intégralité des rencontres.

Que réserve l’avenir à Jackson ? « L’avenir… qui peut le prédire ? Fais confiance au processus, tout est possible », a conclu Kamara.