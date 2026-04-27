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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Après les propos de Max Eberl, l’agent de Nicolas Jackson réagit

Bundesliga
Bayern Munich

Le conseiller de Nicolas Jackson a réagi aux récents débats concernant son client. Lennart Karl et Tom Bischof devraient également manquer le match aller de la demi-finale contre le PSG. Toutes les actualités et rumeurs autour du FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich : 

  • Un joueur polyvalent absent : le Bayern sera privé de l’un de ses éléments versatiles lors du match aller de la Ligue des champions contre le PSG. 
  • L’arbitre désigné pour la rencontre face au PSG serait-il un mauvais présage pour le FC Bayern ? 
  • « Nous sommes prêts », prévient le PSG, qui lance un défi direct au FC Bayern.
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : l'agent de Nicolas Jackson s'exprime

    Diomansy Kamara, l’agent de Nicolas Jackson, a pris la parole sur Instagram pour répondre aux spéculations autour de l’avenir de son joueur. Auparavant, le directeur sportif Max Eberl avait déclaré sur la chaîne ZDF que le FC Bayern ne lèverait pas l’option d’achat de 65 millions d’euros, pourtant activable pour le joueur prêté par le FC Chelsea.

    « Nicolas Jackson réalise une excellente saison », a-t-il affirmé en préambule, avant d’énumérer les chiffres clés : 28 matchs, 10 buts, victoire à la Coupe d’Afrique des nations, titre de champion d’Allemagne et finale de la Coupe. Rappelons toutefois que le titre continental a ensuite été retiré au Sénégal par décision administrative. 

    Au Bayern, Jackson s’est imposé comme un joueur de rotation efficace, mais son impact sportif ne justifie pas l’enveloppe globale d’environ 25 millions d’euros (frais de prêt et salaire).

    La plupart de ses réalisations sont intervenues après son entrée en jeu dans des rencontres déjà acquises ou face à des adversaires modestes, à l'image de sa prestation samedi lors de la victoire 4-3 contre le 1. FSV Mayence 05. Lors des deux quarts de finale de Ligue des champions face au Real Madrid et de la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, le Sénégalais de 24 ans est resté sur le banc durant l’intégralité des rencontres.

    Que réserve l’avenir à Jackson ? « L’avenir… qui peut le prédire ? Fais confiance au processus, tout est possible », a conclu Kamara.

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  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : Coman soutient le FCB

    Kingsley Coman, désormais joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite, a annoncé qu’il supporterait le FC Bayern lors de la demi-finale de la Ligue des champions qui oppose ses deux anciens clubs, le FC Bayern et le Paris Saint-Germain.

    « J’ai un profond respect pour ces deux clubs, mais le Bayern incarne le chapitre le plus récent de ma carrière », a-t-il expliqué dans une interview accordée aux médias officiels du FC Bayern. « Je n’ai quitté le club qu’il y a quelques mois, beaucoup de mes amis y jouent encore et je connais bien toutes les personnes qui y travaillent. Il est donc naturel que je soutienne le Bayern cette fois-ci. Je ne dirais pas pour autant que c’est l’équipe favorite ; il s’agit simplement d’une affaire de lien personnel. »

    Formé au PSG, il avait rejoint la Juventus Turin en 2014 à seulement 18 ans avant de s’engager avec le FC Bayern en 2015. En 2020, c’est d’ailleurs lui qui, de la tête, avait offert aux Munichois la victoire en finale de la Ligue des champions face au club parisien. L’été dernier, après dix ans passés en Bavière, il a pris la direction d’Al-Nassr pour un transfert estimé à 25 millions d’euros.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : Karl et Bischof devraient manquer le match aller contre le PSG.

    Selon le journal Bild, Lennart Karl et Tom Bischof devraient également manquer le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi. 

    Les deux jeunes joueurs, victimes de déchirures musculaires début avril, espèrent toutefois être rétablis pour le match retour mercredi prochain.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    DateMatchCompétition
    Mardi 28 avrilParis Saint-Germain - FC BayernLigue des champions
    Samedi 2 maiFC Bayern – 1. FC HeidenheimBundesliga
    Mercredi 6 maiFC Bayern - Paris Saint-GermainLigue des champions
    Samedi 9 maiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    Samedi 16 maiFC Bayern – 1. FC CologneBundesliga
    Samedi 23 maiFC Bayern – VfB StuttgartCoupe d’Allemagne
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