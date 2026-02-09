Faites monter Kobbie Mainoo dans l'avion ! Thomas Tuchel commettrait la même erreur stupide que Ruben Amorim en laissant le milieu de terrain de Manchester United hors de la sélection anglaise pour la Coupe du monde.

Thomas Tuchel doit désormais veiller à ne pas commettre la même erreur qu'Amorim. Mainoo est sorti de nulle part pour intégrer l'équipe senior d'Angleterre en mars 2024, contournant les moins de 21 ans grâce à ses performances matures sous la houlette d'Erik ten Hag.

Il a brillé lorsqu'il a eu sa chance sous les ordres de Sir Gareth Southgate et s'est rapidement imposé comme un titulaire régulier, disputant tous les matchs à élimination directe de l'Angleterre à l'Euro 2024, qui a atteint la finale. Et pourtant, il n'a joué qu'une seule fois pour les Three Lions depuis, en tant que remplaçant lors du match de la Ligue des nations à l'extérieur contre l'Irlande.

Une blessure a empêché Lee Carsley de sélectionner à nouveau Mainoo pour ses derniers matchs en tant que sélectionneur de l'Angleterre, et le milieu de terrain se remettait d'un problème aux ischio-jambiers lorsque Tuchel a sélectionné son premier groupe en tant que sélectionneur national en mars 2025. Lorsque Mainoo a retrouvé la forme, il était en marge du groupe d'Amorim et il était tout à fait compréhensible que Tuchel choisisse de se tourner vers d'autres joueurs lors des quatre prochaines fenêtres internationales.

Mais maintenant que Mainoo joue un rôle central dans la renaissance de Manchester United sous Carrick, Tuchel ne peut plus l'ignorer.