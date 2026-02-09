Goal.com
Richard Martin

Faites monter Kobbie Mainoo dans l'avion ! Thomas Tuchel commettrait la même erreur stupide que Ruben Amorim en laissant le milieu de terrain de Manchester United hors de la sélection anglaise pour la Coupe du monde.

Si Ruben Amorim était resté à la tête de Manchester United, Kobbie Mainoo serait en train de négocier son départ avec d'autres clubs, s'il n'était pas déjà parti. Au lieu de cela, le milieu de terrain formé au club s'épanouit sous la houlette de Michael Carrick et semble être à la fois le présent et l'avenir de United. À chaque match qu'il dispute, Mainoo rend la décision d'Amorim de négliger son talent encore plus ridicule.

Thomas Tuchel doit désormais veiller à ne pas commettre la même erreur qu'Amorim. Mainoo est sorti de nulle part pour intégrer l'équipe senior d'Angleterre en mars 2024, contournant les moins de 21 ans grâce à ses performances matures sous la houlette d'Erik ten Hag.

Il a brillé lorsqu'il a eu sa chance sous les ordres de Sir Gareth Southgate et s'est rapidement imposé comme un titulaire régulier, disputant tous les matchs à élimination directe de l'Angleterre à l'Euro 2024, qui a atteint la finale. Et pourtant, il n'a joué qu'une seule fois pour les Three Lions depuis, en tant que remplaçant lors du match de la Ligue des nations à l'extérieur contre l'Irlande.

Une blessure a empêché Lee Carsley de sélectionner à nouveau Mainoo pour ses derniers matchs en tant que sélectionneur de l'Angleterre, et le milieu de terrain se remettait d'un problème aux ischio-jambiers lorsque Tuchel a sélectionné son premier groupe en tant que sélectionneur national en mars 2025. Lorsque Mainoo a retrouvé la forme, il était en marge du groupe d'Amorim et il était tout à fait compréhensible que Tuchel choisisse de se tourner vers d'autres joueurs lors des quatre prochaines fenêtres internationales.

Mais maintenant que Mainoo joue un rôle central dans la renaissance de Manchester United sous Carrick, Tuchel ne peut plus l'ignorer.

    Joueur renaissant

    Le retour de Mainoo a été presque aussi époustouflant à observer que ses débuts dans l'équipe première sous Ten Hag en novembre 2023, alors qu'il était encore adolescent. Lors de son premier match à Everton, il semblait être le joueur le plus talentueux sur le terrain et n'a jamais regardé en arrière.

    Si tout le monde savait de quoi Mainoo était capable, il n'était pas déraisonnable de penser que ses talents s'étaient émoussés pendant son long exil loin de l'équipe. Lors de ses 11 apparitions cette saison en tant que remplaçant sous Amorim, dont la plus longue a duré 45 minutes, il s'est montré largement inefficace. Son seul match en tant que titulaire cette saison, à Grimsby Town, s'est soldé par l'élimination la plus humiliante de Manchester United en coupe. Mainoo n'a pas non plus brillé lorsque Darren Fletcher lui a donné sa chance en FA Cup contre Brighton, et il semblait avoir perdu toute confiance, le sourire ayant disparu de son visage.

    Mais il semble renaître sous la houlette de Carrick. Mainoo a couvert plus de terrain que tous les autres joueurs de United lors de trois des quatre derniers matchs, ridiculisant ainsi la conviction apparente d'Amorim selon laquelle il ne disposait pas des qualités physiques nécessaires pour s'épanouir dans son système, voire à ce niveau.

    Comme s'il n'avait jamais cessé

    Contre Tottenham, Mainoo a remporté le plus grand nombre de duels et réalisé le plus grand nombre de dribbles parmi tous les joueurs de United. Sa passe astucieuse à Bryan Mbeumo pour le premier but samedi était sa deuxième passe décisive en quatre matchs, la seule autre ayant été réalisée lors de cette soirée fatidique à Grimsby.

    Mainoo a également fait preuve d'un esprit combatif lors des quatre derniers matchs, tout en améliorant considérablement son jeu de passe. S'il peut être aussi bon après presque un an sans avoir été titularisé, imaginez ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait joué chaque semaine sous les ordres d'Amorim.

    Gary Lineker a plaisanté lundi en disant que Mainoo devrait envisager de poursuivre le Portugais en justice pour « l'impact néfaste » qu'il a eu sur sa carrière, même si personne, en voyant le milieu de terrain jouer avec autant d'assurance et de fluidité contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham, n'aurait pu deviner qu'il n'avait pas été titularisé en Premier League depuis huit mois.

    La Coupe du monde revient à l'horizon

    Carrick a mis en garde contre le fait de « tout mettre sur ses épaules et d'attendre trop de lui », compte tenu du temps que Mainoo a passé sur la touche, mais il l'a également félicité pour s'être immédiatement réintégré dans l'équipe.

    « Il faut lui rendre hommage, il s'est immédiatement intégré et a trouvé son rythme de jeu, ce qui n'est pas facile après une période d'absence », a déclaré Carrick samedi. « Il a certainement encore beaucoup à offrir, et c'est tout à fait normal vu son âge et le stade où il en est dans sa carrière. Il ne fait que commencer, en réalité. Et il a déjà beaucoup d'expérience derrière lui, dans les grands événements, les grands matchs et les situations sous pression. »

    Et la perspective des plus grands matchs et des situations les plus stressantes, lors d'une Coupe du monde, se profile à nouveau à l'horizon.

    Unique talent

    Le milieu de terrain anglais est plus encombré qu'en 2024, et Tuchel semble très attaché au double pivot formé par Elliot Anderson et Declan Rice, qu'il a découvert en septembre. Il semble également avoir une grande confiance en Jordan Henderson, qu'il a convoqué dans ses cinq stages d'entraînement en raison de son expérience et du rôle pastoral qu'il peut jouer.

    Il y a aussi Nico O'Reilly, qui a joué comme arrière gauche pour l'Angleterre, mais qui s'est révélé encore plus utile pour City depuis qu'il a été déployé au milieu de terrain. Mais Mainoo a quelque chose qu'aucun milieu de terrain anglais n'a, à savoir la capacité de recevoir le ballon dans presque toutes les situations et d'être à l'aise avec lui.

    L'Angleterre a du mal à contrôler les matchs avec la possession du ballon depuis plus de 30 ans, mais Mainoo, que Lineker a décrit comme le meilleur joueur des Three Lions à l'Euro 2024, peut leur permettre de mieux maîtriser le jeu.

    « Passez-lui le ballon à tout moment »

    « Kobbie est très spécial dans le sens où, d'après mon expérience du football international, on peut parfois perdre parce qu'on perd le contrôle du jeu », a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'Angleterre et de Manchester United Owen Hargreaves à GOAL.

    « Nous avons beaucoup de grands joueurs. Nous ne pouvons pas tous jouer à 10, mais Kobbie a une qualité : on peut lui passer le ballon à tout moment. C'est indispensable dans le football international, car quand on regarde ce jeune homme, il n'a pas joué depuis un an, puis il affronte les deux équipes les plus difficiles du championnat (City et Arsenal), qui ont la plus grande possession de balle du championnat, et il est capable de passer et de faire preuve de courage.

    Je suis vraiment fier de lui, de la façon dont il a recommencé à jouer après un an d'absence. Et pour être honnête, je ne pense pas l'avoir jamais vu faire un mauvais match. Pour un jeune homme, réaliser ce qu'il a accompli, marquer le but de la victoire en finale de la FA Cup, avoir un impact sur la scène internationale, ne pas jouer pendant un an alors que vous êtes probablement l'un des meilleurs jeunes joueurs du pays, puis simplement jouer les matchs qu'il a joués, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Imaginez ce qu'il deviendra en vieillissant et en acquérant plus d'expérience. »

    Secouez l'Angleterre

    Tuchel a tendance à privilégier les joueurs seniors plus expérimentés, d'où le retour de Henderson et Marcus Rashford. Son contrat à court terme avec l'Angleterre le rend moins enclin à faire jouer des jeunes joueurs prometteurs, et la Coupe du monde cet été semble être sa seule chance de gloire. Il est donc compréhensible qu'il ne veuille pas prendre de risques.

    L'Angleterre s'en est plutôt bien sortie sans Mainoo, remportant tous ses matchs de qualification sans encaisser de but, mais Tuchel aime également encourager une concurrence interne féroce pour les places et rappeler gentiment à chacun que sa place dans le onze de départ, voire dans l'équipe, n'est pas garantie.

    Et si Tuchel veut secouer à nouveau ses joueurs lorsqu'il les reverra le mois prochain pour les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, il n'y a pas de meilleur joueur que Mainoo, qui est sorti de l'ombre et a joué comme s'il n'avait jamais été absent.

