Explications : pourquoi Virgil van Dijk risque une suspension en Ligue des champions

La décision de l'instance dirigeante est claire quant au seuil de suspension des joueurs : « Les joueurs et les membres du staff technique sont suspendus pour le match de compétition suivant après trois avertissements n'ayant pas donné lieu à un carton rouge, ainsi qu'après tout avertissement impair suivant (cinquième, septième, neuvième, etc.). »

Pour Van Dijk, les ennuis ont commencé avec un carton jaune lors de la défaite 4-1 contre le PSV Eindhoven, avant qu'un deuxième carton jaune ne lui soit infligé à Istanbul la semaine dernière. Gravenberch et Jones se retrouvent dans une situation identique, ayant tous deux reçu deux avertissements au cours d'une campagne européenne physiquement exigeante.