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Explications : pourquoi Virgil van Dijk risque une suspension en Ligue des champions
Trois personnes risquent une suspension
Liverpool aborde ce match décisif de ce soir à Anfield en sachant que sa qualification pour les quarts de finale pourrait lui coûter cher en termes d'effectif. Selon le règlement disciplinaire actuel de l'UEFA, les joueurs encourent une suspension d'un match après avoir accumulé trois cartons jaunes. Surtout, les cartons ne sont pas effacés du dossier avant la fin des quarts de finale. Van Dijk, Ryan Gravenberch et Curtis Jones sont donc en danger immédiat ; tous trois ont reçu un carton lors des tours précédents et seraient écartés d'un éventuel match aller contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, s'ils recevaient un autre carton jaune ce soir.
Les règles strictes de l'UEFA en matière de cartons
La décision de l'instance dirigeante est claire quant au seuil de suspension des joueurs : « Les joueurs et les membres du staff technique sont suspendus pour le match de compétition suivant après trois avertissements n'ayant pas donné lieu à un carton rouge, ainsi qu'après tout avertissement impair suivant (cinquième, septième, neuvième, etc.). »
Pour Van Dijk, les ennuis ont commencé avec un carton jaune lors de la défaite 4-1 contre le PSV Eindhoven, avant qu'un deuxième carton jaune ne lui soit infligé à Istanbul la semaine dernière. Gravenberch et Jones se retrouvent dans une situation identique, ayant tous deux reçu deux avertissements au cours d'une campagne européenne physiquement exigeante.
Risque disciplinaire pour l'équipe
L'enjeu de la rencontre de ce soir va bien au-delà de la simple qualification pour le tour suivant ; Liverpool se bat pour avoir une chance de prendre sa revanche face au PSG, qui l'avait éliminé la saison dernière. Si l'attention se concentre principalement sur le trio « à risque », l'ensemble de l'effectif ressent également la pression. Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Hugo Ekitike ont tous reçu un carton jaune. Ces joueurs doivent désormais naviguer dans un véritable champ de mines disciplinaire ; les cartons n’étant remis à zéro qu’après les quarts de finale, tout joueur atteignant le seuil des trois cartons lors des prochains matchs sera suspendu alors que le club est en passe de réaliser son meilleur parcours dans la compétition.
Le délicat équilibre de Slot
Slot se trouve confronté à une tâche difficile alors qu’il doit gérer son effectif dans la phase décisive de la saison. La priorité immédiate est de venir à bout d’une équipe de Galatasaray tenace qui a démontré ses qualités défensives en Turquie, manquant de peu de doubler son avance grâce à Victor Osimhen avant une intervention du VAR. Si les Reds parviennent à tirer parti de l'ambiance d'Anfield pour se qualifier, Slot devra alors décider comment aligner ses stars lors d'un éventuel choc au sommet contre le PSG. Liverpool étant désormais hors course pour le titre de Premier League, la Ligue des champions représente sa dernière chance de remporter un trophée majeur, ce qui rendrait toute suspension d'un pilier comme Van Dijk encore plus catastrophique.
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