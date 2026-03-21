Explications : pourquoi le match de Premier League opposant Liverpool à Brighton a été reporté

Le report a été confirmé par Brighton sur X un peu moins de 40 minutes avant le coup d'envoi initialement prévu à 12 h 30. « Le coup d'envoi a été reporté de 15 minutes en raison d'un accident de la circulation sur l'A27 », a indiqué le club, la nouvelle heure de début étant fixée à 12 h 45.

Les joueurs et le staff de Liverpool étaient déjà arrivés au stade avant le match ; ce report était donc purement une mesure de précaution visant à s'assurer que les supporters soient bien installés dans leurs sièges avant le début de la rencontre. L'A27 est la principale artère desservant le stade et un axe routier essentiel pour les supporters venant des deux directions.