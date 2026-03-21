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Explications : pourquoi le match de Premier League opposant Liverpool à Brighton a été reporté
Le match a été reporté afin de laisser plus de temps aux supporters
Le report a été confirmé par Brighton sur X un peu moins de 40 minutes avant le coup d'envoi initialement prévu à 12 h 30. « Le coup d'envoi a été reporté de 15 minutes en raison d'un accident de la circulation sur l'A27 », a indiqué le club, la nouvelle heure de début étant fixée à 12 h 45.
Les joueurs et le staff de Liverpool étaient déjà arrivés au stade avant le match ; ce report était donc purement une mesure de précaution visant à s'assurer que les supporters soient bien installés dans leurs sièges avant le début de la rencontre. L'A27 est la principale artère desservant le stade et un axe routier essentiel pour les supporters venant des deux directions.
- AFP
Encore un coup d'envoi reporté pour Liverpool en 2026
Ce n'est pas la première fois qu'un match de Premier League est reporté à la dernière minute. Plus tôt cette saison, le match opposant Liverpool à Fulham à Craven Cottage avait été reporté à la suite d'une urgence médicale survenue dans le stade peu avant le coup d'envoi prévu à 15 h. À cette occasion, les joueurs des deux équipes avaient dû retourner sur le terrain pour un deuxième échauffement après être déjà rentrés aux vestiaires, avant que le match ne débute finalement 15 minutes après l'heure initialement prévue.
Salah est absent de la sélection
Liverpool devra se passer de son joueur phare, Mohamed Salah, pour ce match sur la côte sud. L'Égyptien, qui a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison suite à une baisse significative de ses performances, n'a pas fait le déplacement avec l'équipe à Brighton. Le joueur de 33 ans est sous contrat jusqu'en 2027, mais des questions se posent quant à savoir si ses meilleures années sont derrière lui, ses 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison représentant son plus faible rendement sous le maillot de Liverpool. L'ancien capitaine Graeme Souness est allé jusqu'à déclarer cette semaine que Liverpool devrait le vendre à la fin de la saison, l'ailier ayant clairement du mal à retrouver sa forme de la saison dernière.
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Liverpool en quête d'une place en Ligue des champions
Les points perdus par Manchester United vendredi soir permettent à Liverpool de se rapprocher à trois points de son rival. Les deux équipes sont engagées dans une lutte serrée pour une place en Ligue des champions aux côtés d'Aston Villa et de Chelsea, et compte tenu de l'incertitude quant à savoir si la cinquième place donnera droit à une place supplémentaire parmi l'élite européenne la saison prochaine, les Reds ne voudront prendre aucun risque en ce qui concerne leurs résultats en championnat. Après avoir fait match nul contre Tottenham, menacé de relégation, le week-end dernier, ce match est une obligation de victoire pour les hommes d'Arne Slot.
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