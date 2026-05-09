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Explications : pourquoi Florian Wirtz est forfait pour Liverpool-Chelsea
Blessé, Wirtz forfait pour la rencontre face à Chelsea
Liverpool a dû se passer de son meneur de jeu clé, Wirtz, pour son match de Premier League contre Chelsea. L’international allemand était absent de la feuille de match à Anfield. Avant le coup d’envoi, Slot a confirmé que le milieu de terrain avait été écarté en raison d’une maladie. Âgé de 23 ans, le joueur avait déjà connu des problèmes tout au long de la semaine et a finalement été jugé inapte à jouer.
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Slot explique l'infection intestinale
Interrogé par TNT Sports avant la rencontre, Slot a confirmé que Wirtz avait tout fait pour être prêt à temps, en vain.
« Il a tout fait pour être présent, mais il souffrait d’une infection à l’estomac, a expliqué Slot. Il ne se sentait pas bien cette semaine. Il a tenté de s’entraîner en début de semaine, mais son état s’est dégradé : il n’a pas pu prendre part à la séance d’hier ni figurer dans le groupe aujourd’hui. »
Liverpool doit faire sans son meneur de jeu clé et s'adapter en conséquence.
L’absence de Wirtz a contraint Slot à remanier son dispositif offensif face à Chelsea. Le technicien a ainsi aligné Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha et Jérémie Frimpong en soutien de Cody Gakpo, positionné en tant qu’attaquant. Par ailleurs, malgré un début de saison laborieux, Wirtz a progressivement, mais sûrement, fait ses preuves en Premier League. À ce jour, il totalise 17 buts en 47 apparitions toutes compétitions confondues.
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Les Reds espèrent un prompt rétablissement
Les supporters de Liverpool espèrent que l’indisposition de Wirtz ne sera qu’un simple contretemps. Avec trois matchs encore au programme, dont la confrontation cruciale avec Chelsea, les hommes de Slot affrontent un calendrier dense dans leur quête d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Si le milieu de terrain récupère rapidement, il devrait retrouver sa place de titulaire dans le dispositif du technicien néerlandais.