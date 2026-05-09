Explications : pourquoi Florian Wirtz est forfait pour Liverpool-Chelsea

Interrogé par TNT Sports avant la rencontre, Slot a confirmé que Wirtz avait tout fait pour être prêt à temps, en vain.

« Il a tout fait pour être présent, mais il souffrait d’une infection à l’estomac, a expliqué Slot. Il ne se sentait pas bien cette semaine. Il a tenté de s’entraîner en début de semaine, mais son état s’est dégradé : il n’a pas pu prendre part à la séance d’hier ni figurer dans le groupe aujourd’hui. »