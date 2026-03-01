Explication : pourquoi Martin Odegaard ne fait pas partie de l'équipe d'Arsenal qui affrontera Chelsea lors du match crucial de Premier League

S'exprimant avant le match à l'Emirates Stadium, le manager d'Arsenal, Arteta, a donné des informations définitives sur l'état de santé de son joueur vedette, confirmant que son absence était strictement due à une décision médicale.

« Malheureusement, Martin ne se sent toujours pas tout à fait à l'aise avec sa blessure au genou, et nous avons décidé de ne pas prendre de risque », a déclaré Arteta aux journalistes. Cette déclaration confirme que le capitaine du club est toujours aux prises avec les séquelles d'un problème au genou qui a perturbé son rythme tout au long de la saison actuelle. Le club a clairement choisi de ne pas prendre de risque avec son joueur vedette dans un derby physiquement exigeant, privilégiant sa disponibilité à long terme plutôt qu'un pari à court terme.