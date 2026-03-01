Getty
Explication : pourquoi Martin Odegaard ne fait pas partie de l'équipe d'Arsenal qui affrontera Chelsea lors du match crucial de Premier League
Une omission surprise dans l'équipe du derby londonien
Arsenal a subi un coup dur avant son match crucial de Premier League contre Chelsea, avec l'absence inattendue du capitaine Martin Odegaard dans l'équipe. Le meneur de jeu norvégien de 26 ans était largement attendu à Stamford Bridge après avoir récemment fait son retour dans l'équipe première. Le week-end dernier, Odegaard était entré en jeu en deuxième mi-temps lors du derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur, livrant une performance brillante et créative. De plus, le milieu de terrain avait participé aux entraînements tout au long de la semaine et avait même été photographié lors d'un événement organisé par la Fondation Arsenal. Cette préparation active a rendu son absence de la composition officielle une heure avant le coup d'envoi particulièrement choquante pour les supporters des Gunners qui avaient fait le déplacement, suscitant immédiatement des inquiétudes quant à une éventuelle rechute dans une saison déjà marquée par diverses blessures.
Mikel Arteta confirme une blessure au genou
S'exprimant avant le match à l'Emirates Stadium, le manager d'Arsenal, Arteta, a donné des informations définitives sur l'état de santé de son joueur vedette, confirmant que son absence était strictement due à une décision médicale.
« Malheureusement, Martin ne se sent toujours pas tout à fait à l'aise avec sa blessure au genou, et nous avons décidé de ne pas prendre de risque », a déclaré Arteta aux journalistes. Cette déclaration confirme que le capitaine du club est toujours aux prises avec les séquelles d'un problème au genou qui a perturbé son rythme tout au long de la saison actuelle. Le club a clairement choisi de ne pas prendre de risque avec son joueur vedette dans un derby physiquement exigeant, privilégiant sa disponibilité à long terme plutôt qu'un pari à court terme.
Les problèmes physiques d'Odegaard persistent
Odegaard a initialement été blessé lors du match nul d'Arsenal contre Brentford le mois dernier, et a manqué les deux matchs suivants. L'international norvégien a eu du mal à trouver son rythme tout au long de la saison, manquant au total 15 matchs toutes compétitions confondues en raison de diverses blessures.
En prévision d'un calendrier exigeant
La nature récurrente du problème au genou du Norvégien est sans aucun doute l'aspect le plus inquiétant pour la direction et les supporters d'Arsenal. Les fans espèrent désespérément que ce dernier contretemps ne soit qu'un simple accroc mineur plutôt que le symptôme d'un problème plus grave. Alors que la course au titre de Premier League atteint son paroxysme et que des engagements européens cruciaux se profilent à l'horizon, il est essentiel pour le club du nord de Londres de pouvoir compter sur un Odegaard en pleine forme pour réaliser ses ambitions.
Le service médical travaillera sans relâche pour que le capitaine puisse revenir sur le terrain en toute sérénité. Pour l'instant, les fidèles supporters de l'Emirates doivent attendre les nouvelles après le match contre Chelsea pour savoir si une nouvelle période de rééducation prolongée est nécessaire pour la star internationale.
