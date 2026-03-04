Explication : pourquoi les supporters de Galatasaray ont été interdits d'accès au match de Ligue des champions à Liverpool

Le champion turc a publié un communiqué sur son site officiel confirmant les lourdes sanctions, précisant : « En raison des incidents impliquant des supporters lors du match de Ligue des champions de l'UEFA que nous avons disputé à l'extérieur contre la Juventus le 25 février 2026, la Commission de discipline de l'UEFA a décidé d'infliger une amende de 40 000 euros à notre club et une sanction consistant à jouer sans spectateurs lors du prochain match à l'extérieur. Un appel sera interjeté auprès de l'instance d'appel de l'UEFA contre la décision en question. »

Selon Reuters, l'appel a été rejeté. Cette interdiction est la conséquence directe du comportement inapproprié des supporters lors du déplacement à la Juventus la semaine dernière, où les incidents dans les tribunes ont éclipsé un match passionnant sur le terrain. Les rapports provenant du stade italien indiquent que le comportement des supporters visiteurs a dépassé les limites. Les accusations les plus graves concernent des blessures physiques causées par des engins pyrotechniques. Plus précisément, un homme et sa fille ont été blessés lorsqu'un feu d'artifice a été lancé en direction des supporters de la Juventus à Turin. La politique de tolérance zéro de l'UEFA en matière de violations de la sécurité rendait inévitable une sanction importante, malgré les tentatives ultérieures du club de contester cette décision.