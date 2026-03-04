AFP
Explication : pourquoi les supporters de Galatasaray ont été interdits d'accès au match de Ligue des champions à Liverpool
Un coup dur pour les fidèles supporters de Galatasaray
Le choc prévu le 18 mars s'annonçait comme une soirée européenne classique, mais le grand club turc devra s'en passer, privé du soutien passionné de ses supporters habituellement si fidèles. L'absence des supporters visiteurs ajoute une difficulté supplémentaire à une tâche déjà ardue pour Galatasaray. Après avoir remporté une victoire palpitante 7-5 contre la Juventus lors des barrages, ils affrontent désormais Liverpool, qu'ils ont déjà battu 1-0 à domicile lors de la phase de groupe. Cependant, affronter les poids lourds de la Premier League à Anfield sans pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters change complètement la donne.
Pourquoi les supporters de Galatasaray ont été interdits
Le champion turc a publié un communiqué sur son site officiel confirmant les lourdes sanctions, précisant : « En raison des incidents impliquant des supporters lors du match de Ligue des champions de l'UEFA que nous avons disputé à l'extérieur contre la Juventus le 25 février 2026, la Commission de discipline de l'UEFA a décidé d'infliger une amende de 40 000 euros à notre club et une sanction consistant à jouer sans spectateurs lors du prochain match à l'extérieur. Un appel sera interjeté auprès de l'instance d'appel de l'UEFA contre la décision en question. »
Selon Reuters, l'appel a été rejeté. Cette interdiction est la conséquence directe du comportement inapproprié des supporters lors du déplacement à la Juventus la semaine dernière, où les incidents dans les tribunes ont éclipsé un match passionnant sur le terrain. Les rapports provenant du stade italien indiquent que le comportement des supporters visiteurs a dépassé les limites. Les accusations les plus graves concernent des blessures physiques causées par des engins pyrotechniques. Plus précisément, un homme et sa fille ont été blessés lorsqu'un feu d'artifice a été lancé en direction des supporters de la Juventus à Turin. La politique de tolérance zéro de l'UEFA en matière de violations de la sécurité rendait inévitable une sanction importante, malgré les tentatives ultérieures du club de contester cette décision.
Victor Osimhen se méfie d'une revanche à Anfield
L'attaquant vedette de Galatasaray, Victor Osimhen, estime que Liverpool sera plus dangereux cette fois-ci, d'autant plus que les Reds chercheront à prendre leur revanche après leur défaite lors de leur précédente rencontre à Istanbul.
S'adressant à CBS Sports, Osimhen a expliqué avant le tirage au sort des huitièmes de finale : « Pour être honnête, affronter Liverpool maintenant va être une sorte de revanche. S'ils viennent, oui, nous allons tout donner, mais cela ne sera pas facile. » L'attaquant nigérian sait que l'ambiance à Anfield est légendaire, même sans un stade rempli de supporters visiteurs pour rivaliser.
Osimhen reste confiant face au défi qui l'attend, ajoutant : « C'est la Ligue des champions, aucune équipe n'est facile, on voit bien comment Bodo/Glimt s'en sort dans ce tournoi. Si vous voulez gagner, vous devez aussi affronter les grands et vous imposer. Nous avons déjà rencontré Liverpool, mais nous n'avons jamais joué à Anfield. Si nous les rencontrons, ce sera un match incroyable. Je pense que nous sommes à la hauteur de la tâche. Ce ne sera pas facile, bien sûr, mais nous avons la combativité nécessaire. »
Le défi d'Anfield nous attend
Malgré l'absence de soutien à l'extérieur, la confiance reste élevée au sein du camp de Galatasaray après ses exploits lors du tour précédent. L'équipe a fait preuve d'une incroyable force mentale pour surmonter un retard de trois buts contre la Juventus, finissant par marquer deux fois en prolongation pour sceller son destin. Elle affrontera également une équipe de Liverpool qui peine toujours à trouver sa régularité, sa dernière défaite 2-1 contre les Wolves, lanterne rouge de la Premier League, marquant son dernier revers.
