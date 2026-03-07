Goal.com
Explication : pourquoi Erling Haaland a été écarté de l'équipe de Manchester City contre Newcastle alors que l'attaquant n'est pas blessé

Les supporters de Manchester City ont eu une surprise samedi après-midi lorsque la composition des équipes pour le match du cinquième tour de la FA Cup contre Newcastle United a été dévoilée. Le buteur vedette Erling Haaland était totalement absent de la composition, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes quant à sa condition physique à l'approche d'une série de matchs cruciaux pour le club. L'attaquant norvégien a désormais manqué deux des trois derniers matchs des Blues.

  • Haaland mis à l'écart pour être sûr d'être en forme pour le match contre Madrid

    Cette absence fait suite à une blessure persistante à la cheville contractée à l'entraînement la semaine dernière, qui l'avait écarté du terrain lors de la victoire contre Leeds, malgré un retour bref et laborieux lors du match nul 2-2 contre Nottingham Forest en milieu de semaine. Avec un match crucial de huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid prévu mercredi prochain, la décision de laisser l'attaquant vedette hors du voyage à St James' Park souligne la gestion prudente de sa condition physique pendant une phase exigeante de la saison.

    Repos stratégique pour le Norvégien

    Malgré l'inquiétude initiale à St James' Park, il semblerait que Haaland n'ait pas subi de nouvelle blessure. Au contraire, selon le Manchester Evening News, Pep Guardiola aurait opté pour une approche prudente, privilégiant la forme physique à long terme de l'attaquant en vue du prochain match de Ligue des champions contre le Real Madrid. Guardiola a minimisé les inquiétudes, indiquant que l'accent était mis sur l'entraînement de Haaland avant mercredi plutôt que sur son présence sur le banc à Newcastle.

  • Rotation massive de Guardiola

    L'absence de Haaland s'inscrit dans le cadre d'une série de changements radicaux opérés par Guardiola. Omar Marmoush a été chargé de mener l'attaque, tandis que Savinho et Jeremy Doku ont été titularisés après avoir été écartés pour cause de blessure. Au cœur de la défense, John Stones s'est vu confier le brassard de capitaine, Matheus Nunes étant le seul survivant de la composition de milieu de semaine à conserver sa place dans l'équipe.

    Les yeux rivés sur le Bernabeu

    Cette rotation importante met en évidence l'équilibre trouvé par Guardiola alors que City continue de se battre sur trois fronts. Malgré ces changements, le manager de City a insisté sur le fait que la FA Cup restait une priorité. Vendredi, Guardiola a déclaré : « Combien de finales et de demi-finales avons-nous disputées ces dernières années ? Beaucoup. Cela signifie que la FA Cup est très importante. Nous allons nous rendre à Newcastle pour gagner le match et nous qualifier pour le tour suivant. »

