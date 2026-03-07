Explication : pourquoi Erling Haaland a été écarté de l'équipe de Manchester City contre Newcastle alors que l'attaquant n'est pas blessé

Cette rotation importante met en évidence l'équilibre trouvé par Guardiola alors que City continue de se battre sur trois fronts. Malgré ces changements, le manager de City a insisté sur le fait que la FA Cup restait une priorité. Vendredi, Guardiola a déclaré : « Combien de finales et de demi-finales avons-nous disputées ces dernières années ? Beaucoup. Cela signifie que la FA Cup est très importante. Nous allons nous rendre à Newcastle pour gagner le match et nous qualifier pour le tour suivant. »