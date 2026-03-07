Getty Images Sport
Traduit par
Explication : pourquoi Erling Haaland a été écarté de l'équipe de Manchester City contre Newcastle alors que l'attaquant n'est pas blessé
Haaland mis à l'écart pour être sûr d'être en forme pour le match contre Madrid
Cette absence fait suite à une blessure persistante à la cheville contractée à l'entraînement la semaine dernière, qui l'avait écarté du terrain lors de la victoire contre Leeds, malgré un retour bref et laborieux lors du match nul 2-2 contre Nottingham Forest en milieu de semaine. Avec un match crucial de huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid prévu mercredi prochain, la décision de laisser l'attaquant vedette hors du voyage à St James' Park souligne la gestion prudente de sa condition physique pendant une phase exigeante de la saison.
- Getty Images Sport
Repos stratégique pour le Norvégien
Malgré l'inquiétude initiale à St James' Park, il semblerait que Haaland n'ait pas subi de nouvelle blessure. Au contraire, selon le Manchester Evening News, Pep Guardiola aurait opté pour une approche prudente, privilégiant la forme physique à long terme de l'attaquant en vue du prochain match de Ligue des champions contre le Real Madrid. Guardiola a minimisé les inquiétudes, indiquant que l'accent était mis sur l'entraînement de Haaland avant mercredi plutôt que sur son présence sur le banc à Newcastle.
Rotation massive de Guardiola
L'absence de Haaland s'inscrit dans le cadre d'une série de changements radicaux opérés par Guardiola. Omar Marmoush a été chargé de mener l'attaque, tandis que Savinho et Jeremy Doku ont été titularisés après avoir été écartés pour cause de blessure. Au cœur de la défense, John Stones s'est vu confier le brassard de capitaine, Matheus Nunes étant le seul survivant de la composition de milieu de semaine à conserver sa place dans l'équipe.
- Getty Images Sport
Les yeux rivés sur le Bernabeu
Cette rotation importante met en évidence l'équilibre trouvé par Guardiola alors que City continue de se battre sur trois fronts. Malgré ces changements, le manager de City a insisté sur le fait que la FA Cup restait une priorité. Vendredi, Guardiola a déclaré : « Combien de finales et de demi-finales avons-nous disputées ces dernières années ? Beaucoup. Cela signifie que la FA Cup est très importante. Nous allons nous rendre à Newcastle pour gagner le match et nous qualifier pour le tour suivant. »
Publicité