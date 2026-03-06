Goal.com
Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Explication : pourquoi David Beckham n'a pas visité la Maison Blanche avec Lionel Messi et l'équipe de l'Inter Miami

L'Inter Miami a effectué une visite historique à la Maison Blanche pour célébrer son triomphe en MLS Cup 2025, mais le propriétaire le plus célèbre du club brillait par son absence. Alors que Lionel Messi et ses coéquipiers étaient honorés par le président américain Donald Trump, David Beckham a été contraint de rester en Europe en raison d'un engagement personnel de longue date. Le conflit d'emploi du temps de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre lui a fait manquer un moment historique pour la franchise qu'il a créée.

  • Une absence rare pour l'architecte du club

    L'équipe d'Inter Miami est arrivée jeudi à Washington, D.C. pour recevoir une reconnaissance officielle pour sa remarquable saison de championnat. Après sa victoire en finale de la MLS Cup 2025, l'équipe a été reçue à la Maison Blanche, comme le veut la tradition pour les grands champions sportifs américains. Cependant, Beckham n'a pas participé au voyage. Le joueur de 50 ans avait initialement prévu de mener la délégation aux côtés de son équipe pleine de stars, qui comprend les légendes du FC Barcelone Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez. Malgré son absence, l'événement a témoigné de l'ascension rapide d'un club en expansion qui n'a rejoint la ligue qu'il y a quelques années en tant que 25e franchise.

  • President Trump Welcomes Major League Soccer Champion Inter Miami To White HouseGetty Images News

    La mode prime sur la politique

    La raison de l'absence de Beckham était purement logistique et ne constituait en aucun cas un camouflet à l'administration. Selon CNN, un responsable de la Maison Blanche a confirmé que l'icône de Manchester United était restée en Europe pour soutenir sa famille. Il était en Europe pour assister au défilé de mode de sa femme Victoria, a déclaré le responsable. Compte tenu de l'importance de la marque Victoria sur la scène internationale de la mode, le copropriétaire de Miami a choisi de donner la priorité à l'événement professionnel de son épouse plutôt qu'à la visite officielle dans la capitale, laissant ses collègues membres du conseil d'administration représenter le groupe de propriétaires.

  • L'aboutissement d'un projet mondial

    L'impact de Beckham sur le football nord-américain ne peut être surestimé, puisqu'il est passé du statut de joueur révolutionnaire au LA Galaxy à celui d'architecte principal de l'équipe de Miami. En attirant Messi en Floride, Beckham a transformé presque du jour au lendemain une équipe en difficulté en une puissance mondiale. Cette visite à la Maison Blanche représente la validation ultime de ce projet ambitieux, qui a permis au club de remporter des trophées après l'arrivée de ses stars chevronnées.

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    Défendre la couronne dans une nouvelle ère

    Les festivités terminées, Miami doit désormais se concentrer à nouveau sur les rigueurs de la campagne 2026. Les Herons doivent actuellement composer avec un calendrier chargé, où ils sont l'équipe que tout le monde veut battre. Maintenir la forme physique de stars vieillissantes comme Messi et Suarez reste un défi majeur pour le staff technique, d'autant plus avec la pression supplémentaire des compétitions continentales et la défense imminente de la Coupe de la Ligue. Beckham devrait bientôt rejoindre le cercle restreint alors que le club se prépare pour une série cruciale de matchs à domicile qui déterminera s'il peut conserver le statut de « dynastie » que son propriétaire envisage si clairement.

