Explication : pourquoi David Beckham n'a pas visité la Maison Blanche avec Lionel Messi et l'équipe de l'Inter Miami

La raison de l'absence de Beckham était purement logistique et ne constituait en aucun cas un camouflet à l'administration. Selon CNN, un responsable de la Maison Blanche a confirmé que l'icône de Manchester United était restée en Europe pour soutenir sa famille. Il était en Europe pour assister au défilé de mode de sa femme Victoria, a déclaré le responsable. Compte tenu de l'importance de la marque Victoria sur la scène internationale de la mode, le copropriétaire de Miami a choisi de donner la priorité à l'événement professionnel de son épouse plutôt qu'à la visite officielle dans la capitale, laissant ses collègues membres du conseil d'administration représenter le groupe de propriétaires.