Sous contrat avec l’Inter Miami, Lionel Messi a fait un choix fort au profit de l’Uruguay.

Le football sud-américain s’apprête à vivre un moment inédit. L’un des plus grands joueurs de l’histoire, Lionel Messi, s’engage dans un projet surprenant, à mille lieues des projecteurs de la MLS. Ce virage inattendu mêle passion, amitié et engagement local. Une nouvelle aventure commence, non pas sur le terrain… mais en coulisses. Et elle risque bien de faire parler.