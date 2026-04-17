L'époque où Ratcliffe se promenait librement dans les couloirs d'Old Trafford semble terminée. Si le milliardaire est toujours conduit à son entrée préférée, près du Stretford End, par son service de voiture habituel, l'ambiance qui entoure son arrivée est passée d'une atmosphère décontractée à un dispositif soigneusement contrôlé. Autrefois, il s'arrêtait pour discuter avec les premiers arrivants ; aujourd'hui, il est entouré d'un strict service de sécurité.

Selon The Sun, ses récentes apparitions au « Théâtre des rêves » se font désormais sous haute surveillance : il n’est autorisé à traverser le tunnel puis la tribune Sir Bobby Charlton qu’après l’accord explicite d’un responsable de la sécurité. Un changement radical par rapport à il y a seulement deux ans, quand ce supporter historique de Manchester United prenait encore le temps de poser pour des selfies avec les fans.