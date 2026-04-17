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Exclusif : Manchester United renforce la sécurité de Sir Jim Ratcliffe à Old Trafford
Modification du protocole des jours de match
L'époque où Ratcliffe se promenait librement dans les couloirs d'Old Trafford semble terminée. Si le milliardaire est toujours conduit à son entrée préférée, près du Stretford End, par son service de voiture habituel, l'ambiance qui entoure son arrivée est passée d'une atmosphère décontractée à un dispositif soigneusement contrôlé. Autrefois, il s'arrêtait pour discuter avec les premiers arrivants ; aujourd'hui, il est entouré d'un strict service de sécurité.
Selon The Sun, ses récentes apparitions au « Théâtre des rêves » se font désormais sous haute surveillance : il n’est autorisé à traverser le tunnel puis la tribune Sir Bobby Charlton qu’après l’accord explicite d’un responsable de la sécurité. Un changement radical par rapport à il y a seulement deux ans, quand ce supporter historique de Manchester United prenait encore le temps de poser pour des selfies avec les fans.
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À proximité immédiate des abonnés
Le renforcement de la sécurité autour de l’entrée de Ratcliffe s’explique principalement par sa proximité avec les rangées occupées par les abonnés de longue date. Ces supporters, déjà mécontents de la politique de billetterie mise en place par la nouvelle direction, risquent d’être déplacés la saison prochaine pour faire place à de nouvelles loges VIP.
Ces abonnés, qui seront déplacés la saison prochaine pour faire place à une extension des places VIP, voient dans cette décision un choix privilégiant les revenus des entreprises au détriment des supporters de longue date. Pour éviter toute confrontation directe entre le copropriétaire et les fans concernés, le personnel de sécurité du club renforce donc sa présence.
Vive polémique autour de la hausse du prix des billets
La direction de Manchester United anticipe un risque d’altercations verbales. Ratcliffe avait déjà essuyé de vives critiques des supporters lors d’un déplacement à Fulham la saison dernière, où les fans avaient exprimé leur mécontentement face à la hausse des prix des billets. On craint qu’une nouvelle avalanche de critiques ne s’abatte sur Old Trafford s’il reste aussi accessible qu’au début de son rachat.
Si INEOS a pour mission de rationaliser les finances du club, son approche agressive de la génération de revenus est mal vécue par les abonnés hebdomadaires. Alors que les tensions montent, il a été décidé de protéger Ratcliffe des franges les plus militantes de la base des supporters, qui estiment que l’âme du club est sacrifiée sur l’autel du profit.
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Commentaires controversés et banderoles de supporters
Au-delà des questions financières, les propos personnels tenus par Ratcliffe ont également contribué à cette atmosphère glaciale. Ses déclarations incendiaires sur l’immigration ont suscité un tollé parmi les fidèles supporters de Manchester United, donnant lieu à des manifestations visibles à l’intérieur du stade. Lors de récentes rencontres, certains supporters ont même déployé des banderoles en soutien aux joueurs « immigrés » du club, en réaction directe à ses propos.
Les chants hostiles à l’encontre du copropriétaire se font désormais plus fréquents et plus virulents.