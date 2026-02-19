Nwaneri a reçu un coup de pouce opportun à Marseille, puisque le grand club français a nommé un nouvel entraîneur pour stabiliser la situation. Le départ soudain de De Zerbi au début du mois a d'abord été considéré comme un revers important pour Arsenal et son jeune prodige, étant donné le rôle central joué par l'Italien pour convaincre les Gunners d'approuver ce transfert temporaire. De Zerbi avait été le principal promoteur de cet accord, laissant Nwaneri dans l'incertitude lorsque le paysage managérial a changé si brusquement dans le sud de la France.

Malgré une période chaotique en coulisses, qui a vu le directeur sportif Medhi Benatia quitter son poste puis le reprendre dans un délai de 48 heures, Marseille a agi avec détermination pour combler le vide au niveau de l'encadrement. Marseille a annoncé mercredi que Beye avait pris les rênes. L'ancien défenseur de Newcastle United est un visage familier pour les supporters locaux, ayant représenté Marseille au cours d'une brillante carrière de joueur, et il revient aujourd'hui dans un club qui a désespérément besoin d'une identité tactique.

Cette nomination est considérée comme une décision audacieuse de la part de la direction marseillaise, d'autant plus que l'entraîneur de 48 ans vient d'être limogé par Rennes la semaine dernière après une série décevante de quatre défaites consécutives. Cependant, son bilan global suggère qu'il ne faut pas se limiter à ses derniers matchs, puisqu'il a mené Rennes à huit victoires en neuf matchs entre novembre et le début de cette année.