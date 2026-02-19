AFP
Ethan Nwaneri prêt à donner un coup de fouet à Marseille avec son nouveau manager après que Mikel Arteta ait répondu à ses inquiétudes concernant son temps de jeu
Beye prend les rênes au Stade Vélodrome
Nwaneri a reçu un coup de pouce opportun à Marseille, puisque le grand club français a nommé un nouvel entraîneur pour stabiliser la situation. Le départ soudain de De Zerbi au début du mois a d'abord été considéré comme un revers important pour Arsenal et son jeune prodige, étant donné le rôle central joué par l'Italien pour convaincre les Gunners d'approuver ce transfert temporaire. De Zerbi avait été le principal promoteur de cet accord, laissant Nwaneri dans l'incertitude lorsque le paysage managérial a changé si brusquement dans le sud de la France.
Malgré une période chaotique en coulisses, qui a vu le directeur sportif Medhi Benatia quitter son poste puis le reprendre dans un délai de 48 heures, Marseille a agi avec détermination pour combler le vide au niveau de l'encadrement. Marseille a annoncé mercredi que Beye avait pris les rênes. L'ancien défenseur de Newcastle United est un visage familier pour les supporters locaux, ayant représenté Marseille au cours d'une brillante carrière de joueur, et il revient aujourd'hui dans un club qui a désespérément besoin d'une identité tactique.
Cette nomination est considérée comme une décision audacieuse de la part de la direction marseillaise, d'autant plus que l'entraîneur de 48 ans vient d'être limogé par Rennes la semaine dernière après une série décevante de quatre défaites consécutives. Cependant, son bilan global suggère qu'il ne faut pas se limiter à ses derniers matchs, puisqu'il a mené Rennes à huit victoires en neuf matchs entre novembre et le début de cette année.
Le changement tactique favorise le joueur prêté par Arsenal
Pour ceux qui suivent l'actualité depuis Londres, il est essentiel de noter que les préférences tactiques de Beye pourraient offrir à Nwaneri la plateforme idéale pour retrouver sa meilleure forme. Tout au long de son passage couronné de succès à Rennes, et même pendant ses dernières semaines difficiles à la tête de l'équipe, Beye a toujours privilégié un système défensif à cinq ou à trois. Ce choix structurel devrait être un pilier de son nouveau rôle à Marseille, créant un poste spécialisé pour les milieux de terrain créatifs qui correspond parfaitement aux compétences de Nwaneri. Évoluant comme l'un des deux numéros 10 de soutien, le jeune joueur d'Arsenal a montré exactement pourquoi il est si apprécié en marquant un but dès la 13e minute de son premier match contre Lens.
La nécessité d'un remaniement tactique est devenue évidente lors du dernier match du club, un match nul 2-2 contre Strasbourg, où le jeune international anglais est resté sur le banc. Avec plus aucune compétition européenne au calendrier pour le reste de la saison, Nwaneri sera sans doute ravi de voir arriver un entraîneur prêt à mettre en place un système qui lui permettra d'évoluer au poste le plus efficace possible. Comme l'a souligné Arteta à propos du développement du joueur : « Au final, nous devons prendre des décisions sur le moment, en comprenant le contexte, et la meilleure décision pour le club, pour Ethan, était sans aucun doute qu'il parte découvrir un environnement différent. »
Arteta explique la décision prise en janvier
Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait d'avoir laissé partir le joueur de 18 ans en prêt compte tenu des problèmes actuels de l'équipe à l'Emirates Stadium, Arteta a répondu avec franchise que la saison était imprévisible. « C'est facile à dire. Après avoir pris cette décision, qui aurait pu prédire que Mikel [Merino] serait absent pendant cinq mois, tout comme Kai [Havertz] ? », a fait remarquer le manager des Gunners.
L'Espagnol a insisté sur le fait que le développement à long terme du joueur restait la priorité, malgré les difficultés de sélection à court terme auxquelles sont actuellement confrontés les prétendants au titre de Premier League. Il a souligné que le prêt avait pour but de combler le fossé entre le football junior et le niveau senior, ce qui n'aurait peut-être pas été possible en restant à Londres cette saison.
Un nouveau départ sous la houlette de Beye
Tous les regards seront désormais tournés vers le Stade Vélodrome pour voir si Beye pourra concrétiser son projet d'intégrer le jeune joueur dans son onze de départ. La période de transition sera courte, car les supporters marseillais exigent des résultats immédiats pour revenir dans le trio de tête de la Ligue 1. Pour Nwaneri, le changement d'entraîneur représente un « nouveau départ » pour prouver qu'il peut être le pivot créatif de l'équipe sous la houlette d'un coach qui apprécie son profil.
L'harmonie tactique entre la formation 3-4-2-1 préférée de Beye et l'excellente forme de Nwaneri suggère que le jeune joueur pourrait faire son retour dans l'équipe dès ce week-end. La pression des compétitions européennes ayant disparu, l'accent est désormais entièrement mis sur la régularité en championnat. Marseille fera son retour en Ligue 1 vendredi, avec un déplacement à Brest.
