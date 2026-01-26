Et si Carrick était la solution ? Comment l'intérimaire a libéré Man Utd et peut rêver du titre

Carrick est aussi un coach plus calme et plus impliqué qu'Amorim. Alors que son prédécesseur restait souvent en retrait à l'entraînement, Carrick est au cœur de l'action. Il a mis en place des séances plus courtes, plus intenses, avec un focus sur le travail individuel. Et les joueurs ont répondu présent. Mais le changement le plus symbolique est peut-être ailleurs. Wayne Rooney, en visite à Carrington la semaine dernière, a été frappé par une chose : « Tout le staff était là pour regarder les U18 jouer. Puis le samedi matin, ils étaient tous là pour les U16. Ce sont des choses qui se passaient avant, et ça fait une grande différence ». Contrairement à Amorim, qui n'a pas assisté à un seul match de jeunes, Carrick a compris l'importance de la formation. Il agit déjà comme un manager sur le long terme.