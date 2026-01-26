Au début de l'année 2019, Ole Gunnar Solskjær avait fait renaître l'espoir à Manchester United avec une série de victoires spectaculaires. Mais l'euphorie n'a pas duré. Aujourd'hui, beaucoup craignent que le club ne commette la même erreur avec Michael Carrick. « Même s'il gagne tous ses matchs, je ne lui donnerais pas le poste », a prévenu Roy Keane. « Ils ont besoin d'un manager plus expérimenté ». Un avis partagé par Gary Neville. Pourtant, d'autres légendes du club ne sont pas du même avis. Wayne Rooney, lui, est sous le charme. « Bien sûr qu'il peut être l'homme de la situation », a-t-il déclaré. « Ce que l'on voit est un peu différent de l'époque d'Ole ». Et il a raison. En libérant son équipe, Carrick a battu les deux meilleures équipes du championnat. Et si le titre, aussi fou que cela puisse paraître, redevenait une possibilité ?
Et si Carrick était la solution ? Comment l'intérimaire a libéré Man Utd et peut rêver du titre
Une victoire fondatrice
Les chants « On va gagner le championnat » qui ont résonné dans le parcage visiteur de l'Emirates en disent long. Cette victoire 3-2 contre Arsenal, la première à l'extérieur en championnat depuis 2017, est un véritable exploit. C'est aussi la première fois que les Gunners encaissaient plus de deux buts en championnat depuis près de trois ans. Un changement de mentalité radical a eu lieu dans le vestiaire. Menés au score, les Red Devils auraient sans doute sombré sous l'ère Amorim. Mais sous Carrick, ils ont réagi brillamment, harcelant leurs adversaires et les poussant à la faute. Même après l'égalisation tardive, ils n'ont pas baissé les bras et sont allés chercher une victoire méritée, grâce à un but exceptionnel de Matheus Cunha. Une victoire au courage et au talent.
Des choix audacieux et payants
Ce ne fut pas la même démonstration que contre City, où United aurait pu l'emporter 5 ou 6-0. Carrick savait que le test serait plus grand, et son équipe l'a passé avec brio. « C'était un match difficile », a-t-il admis. « Nous sommes ensemble depuis moins de deux semaines, nous savions qu'il faudrait puiser dans différentes ressources ». L'une de ces ressources fut Matheus Cunha, décisif pour la deuxième fois en sortant du banc. Un choix audacieux de Carrick, qui avait préféré titulariser le jeune Patrick Dorgu. « Quand Matheus est entré, j'avais le sentiment qu'il allait marquer », a expliqué le coach. « Il incarne l'état d'esprit du groupe ». Le fait de savoir utiliser tout son effectif et de faire les bons choix au bon moment est déjà une marque de fabrique.
L'antithèse d'Amorim
Carrick a également réussi à relancer immédiatement plusieurs joueurs. Patrick Dorgu, qui semblait être un flop, a marqué deux buts en deux matchs depuis qu'il a été repositionné plus haut. Kobbie Mainoo, injustement écarté par Amorim, a brillé pour sa deuxième titularisation. Casemiro a retrouvé son meilleur niveau, Harry Maguire a été colossal, et Bruno Fernandes, replacé en n°10, est redevenu le créateur en chef. Carrick n'a rien inventé de révolutionnaire. Il a simplement mis en place un 4-2-3-1 qui correspond bien mieux aux qualités de l'effectif et a replacé les joueurs à leurs meilleurs postes. La mémoire durable d'Amorim restera cette image de lui, tel un savant fou, triturant son tableau magnétique pendant la déroute à Grimsby. Le Portugais a tout compliqué. Carrick, lui, connaît l'ADN du club. Et cela lui a valu un respect immédiat.
Le retour aux sources
Carrick est aussi un coach plus calme et plus impliqué qu'Amorim. Alors que son prédécesseur restait souvent en retrait à l'entraînement, Carrick est au cœur de l'action. Il a mis en place des séances plus courtes, plus intenses, avec un focus sur le travail individuel. Et les joueurs ont répondu présent. Mais le changement le plus symbolique est peut-être ailleurs. Wayne Rooney, en visite à Carrington la semaine dernière, a été frappé par une chose : « Tout le staff était là pour regarder les U18 jouer. Puis le samedi matin, ils étaient tous là pour les U16. Ce sont des choses qui se passaient avant, et ça fait une grande différence ». Contrairement à Amorim, qui n'a pas assisté à un seul match de jeunes, Carrick a compris l'importance de la formation. Il agit déjà comme un manager sur le long terme.
Les étoiles s'alignent-elles ?
Carrick s'est donné une vraie chance d'obtenir le poste. Et il pourrait la garantir en ramenant le titre à Old Trafford. United est encore à 12 points d'Arsenal, mais les Gunners piétinent et les nerfs semblent lâcher. City, deuxième, connaît aussi des difficultés. Et personne ne voit Aston Villa tenir la distance. De plus, ces trois équipes doivent jongler avec les compétitions européennes, ce qui donne un avantage clair à United en termes de fraîcheur. Le calendrier, à part quelques chocs, est également favorable. Une nouvelle victoire le week-end prochain pourrait transformer United en un outsider très crédible.
"Carrick est au volant"
En privé, Carrick s'inspirera sans doute de l'équipe de 1996, qui avait remonté un retard de 12 points sur Newcastle pour être sacrée championne. La qualification pour la Ligue des Champions doit être l'objectif minimum. Mais cette équipe a la qualité pour viser plus haut. Si elle parvient à maintenir ce niveau et à trouver des solutions face aux blocs bas, tout est possible. Après des années de doute et d'échecs, les supporters de United ont retrouvé une chose essentielle : l'espoir. Carrick est au volant, et pour l'instant, tout semble aller dans le bon sens.