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Curry LeBronGetty Images
Jonas Rütten

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« Espérons que ça arrive ! » Stephen Curry crée l'événement dans l'affaire LeBron James en NBA

La légende des Golden State Warriors a exprimé son souhait de débuter la nouvelle saison aux côtés de LeBron James.

Quo vadis, LeBron ? L’avenir immédiat de la légende NBA demeure incertain. Selon l’insider d’ESPN Shams Charania, trois franchises se détachent pour accueillir le « King » : les Cleveland Cavaliers, les Miami Heat et les Philadelphia 76ers. 

Toutefois, selon Stephen Curry, les deux plus grandes figures de la NBA des 15 dernières années pourraient enfin unir leurs forces.

  • « Nous aimerions bien sûr jouer ensemble. J’espère que cela se fera. Mais il mérite de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à sa décision », a déclaré Curry en marge d’un tournoi de golf. Le joueur de 38 ans et LeBron sont liés par une amitié marquée par une grande rivalité. 

    Curry a dominé LeBron et les Cleveland Cavaliers lors de trois des quatre finales NBA. À l’inverse, LeBron a réalisé face à Curry et aux Dubs l’une des performances les plus spectaculaires de l’histoire des Finales, en menant les Cavs à un retournement de situation sans précédent après avoir été menés 1-3, et en offrant à Cleveland son seul titre NBA à ce jour en 2016. Avec l’équipe nationale, Curry et James ont remporté ensemble la médaille d’or olympique en 2024.

    Fin juin, le spécialiste NBA Kevin O’Connor (Yahoo) révélait que Golden State explorait la possibilité de réunir LeBron, Curry et Anthony Davis au sein d’une équipe de légendes. 

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  • Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Le projet des Warriors autour de Davis et LeBron semble déjà en péril : LeBron pourrait-il rejoindre Giannis ou Jaylen Brown ?

    Selon O’Connor, le plan initial prévoyait que Golden State récupère d’abord AD dans le cadre d’un transfert, puis recrute LeBron en tant qu’agent libre. Le double champion souhaiterait en effet retrouver Davis pour viser un nouveau titre, tout en évoluant pour la première fois aux côtés de son ami Curry. Problème : les Washington Wizards, peu enclins à céder Davis contre Jimmy Butler, star des Warriors toujours blessée, pourraient bloquer l’opération.

    Les 76ers, qui viennent d’ajouter Jaylen Brown à un effectif déjà talentueux, constituent l’une de ces destinations. Dans la ligne arrière, le jeune VJ Edgecombe et l’icône de la franchise Tyrese Maxey forment l’un des duos les plus dynamiques de la ligue, tandis que Joel Embiid, double MVP malgré des problèmes de blessures, apporte une présence dominante sous les panneaux.

    À Miami, il formerait un nouveau « Big Three » redoutable avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Un retour final chez les Cavs aurait un côté romantique, mais ses chances de titre y seraient encore plus élevées qu’aux côtés de Curry. À Cleveland, il retrouverait James Harden et Donovan Mitchell. La saison passée, ils ont chuté en finale de Conférence face au futur champion new-yorkais.

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