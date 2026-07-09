Selon O’Connor, le plan initial prévoyait que Golden State récupère d’abord AD dans le cadre d’un transfert, puis recrute LeBron en tant qu’agent libre. Le double champion souhaiterait en effet retrouver Davis pour viser un nouveau titre, tout en évoluant pour la première fois aux côtés de son ami Curry. Problème : les Washington Wizards, peu enclins à céder Davis contre Jimmy Butler, star des Warriors toujours blessée, pourraient bloquer l’opération.
Les 76ers, qui viennent d’ajouter Jaylen Brown à un effectif déjà talentueux, constituent l’une de ces destinations. Dans la ligne arrière, le jeune VJ Edgecombe et l’icône de la franchise Tyrese Maxey forment l’un des duos les plus dynamiques de la ligue, tandis que Joel Embiid, double MVP malgré des problèmes de blessures, apporte une présence dominante sous les panneaux.
À Miami, il formerait un nouveau « Big Three » redoutable avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Un retour final chez les Cavs aurait un côté romantique, mais ses chances de titre y seraient encore plus élevées qu’aux côtés de Curry. À Cleveland, il retrouverait James Harden et Donovan Mitchell. La saison passée, ils ont chuté en finale de Conférence face au futur champion new-yorkais.