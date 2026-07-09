« Nous aimerions bien sûr jouer ensemble. J’espère que cela se fera. Mais il mérite de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à sa décision », a déclaré Curry en marge d’un tournoi de golf. Le joueur de 38 ans et LeBron sont liés par une amitié marquée par une grande rivalité.

Curry a dominé LeBron et les Cleveland Cavaliers lors de trois des quatre finales NBA. À l’inverse, LeBron a réalisé face à Curry et aux Dubs l’une des performances les plus spectaculaires de l’histoire des Finales, en menant les Cavs à un retournement de situation sans précédent après avoir été menés 1-3, et en offrant à Cleveland son seul titre NBA à ce jour en 2016. Avec l’équipe nationale, Curry et James ont remporté ensemble la médaille d’or olympique en 2024.

Fin juin, le spécialiste NBA Kevin O’Connor (Yahoo) révélait que Golden State explorait la possibilité de réunir LeBron, Curry et Anthony Davis au sein d’une équipe de légendes.