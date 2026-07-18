Espagne, De la Fuente : « On ne peut pas marquer Messi en un contre un »

Mai 2004, huitièmes de finale de la Coupe du Roi U19 : le FC Barcelone affronte le Séville FC. De la Fuente, alors sur le banc andalou, décide de confier la tâche de marquer Leo Messi, alors âgé de dix-sept ans, à un défenseur attitré. « On m’a dit de faire attention à ce garçon, alors j’ai mis un joueur pour le marquer de près. Jusqu’à la 75e minute, tout allait bien, le score était de 0-0, mais son défenseur a reçu un carton jaune et je l’ai remplacé, changeant ainsi de stratégie. »





Ce choix s’est révélé fatal : Messi a inscrit quatre buts en 22 minutes, offrant au Barça une victoire restée dans les mémoires. Un avant-goût du phénomène qui allait marquer l’histoire du football.





Plus de vingt ans plus tard, De la Fuente a affirmé que l’Espagne n’adopterait pas le marquage individuel. La leçon, de toute évidence, est restée gravée dans les mémoires.