Escapade de Cole Palmer pour la Saint-Valentin ! La star de Chelsea s'envole pour Dubaï tandis que ses coéquipiers se rendent à Hull
Escapade romantique chez Palmer
Le milieu de terrain de Chelsea, Palmer, a choisi de changer d'air pour la Saint-Valentin en s'envolant pour Dubaï avec sa compagne Olivia Holder, tandis que ses coéquipiers remportaient vendredi soir une victoire 4-0 en FA Cup contre Hull.
L'international anglais n'a pas voyagé avec l'équipe et s'est rendu au Moyen-Orient pour une brève pause hivernale. Holder a documenté le voyage sur Instagram, partageant des photos de leur hôtel qui ont rapidement circulé en ligne. Une image montrait Palmer apparaissant dans le reflet du miroir derrière Holder alors qu'elle posait avec un bouquet de roses. Une autre montrait une sélection de cadeaux, dont un sac à main Chanel, suggérant une première Saint-Valentin somptueuse après que le couple ait commencé à se fréquenter à la fin de l'année dernière.
Le couple aurait également passé une soirée au GAL à Dubaï, un restaurant haut de gamme spécialisé dans la cuisine turco-méditerranéenne.
Le voyage fait sensation sur les réseaux sociaux
Holder a continué à publier des photos tout au long de son escapade, notamment une photo d'elle se relaxant sur une chaise longue au bord de la mer, avec Palmer debout à quelques mètres derrière elle. Le lieu où le couple s'est rendu est réputé pour ses repas luxueux, le bœuf wagyu japonais y coûtant environ 800 £.
Palmer a toujours mené une vie relativement discrète depuis son ascension vers la célébrité à Chelsea, ces publications offrent donc un rare aperçu de sa vie privée. Les réactions des supporters en ligne ont été un mélange d'amusement et de curiosité, la plupart reconnaissant que le milieu de terrain avait obtenu un congé plutôt que d'avoir manqué un match.Instagram
Palmer sur la gestion minutieuse
Le staff de Chelsea a géré la charge de travail de Palmer ces dernières semaines. Il n'a pas joué contre Hull, mais cette décision n'était pas disciplinaire, mais préventive, prise par l'entraîneur principal Liam Rosenior.
Le joueur de 22 ans a connu une saison en dents de scie en raison de blessures mineures et le club tient à ce qu'il soit en pleine forme pour les derniers mois de la saison, alors que les Blues se battent pour une place en Ligue des champions. Une courte pause loin des entraînements a été jugée bénéfique en interne. Il devrait revenir à Cobham la semaine prochaine et reprendre les préparatifs avant le match de Premier League du Chelsea contre Burnley à Stamford Bridge.
Et ensuite ?
Palmer a marqué sur penalty contre Leeds lors du dernier match, mais il a également manqué une occasion en fin de match de remporter la victoire, tirant au-dessus du but à bout portant dans le temps additionnel, alors que Chelsea était rattrapé par l'équipe de Daniel Farke.
Malgré ce revers, les Blues restent bien placés au classement. Ils occupent actuellement la cinquième place, avec deux points d'avance sur Liverpool dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Chelsea espère que Palmer, revigoré, pourra jouer un rôle clé dans la dernière ligne droite.
