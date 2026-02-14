Escapade de Cole Palmer pour la Saint-Valentin ! La star de Chelsea s'envole pour Dubaï tandis que ses coéquipiers se rendent à Hull

Le milieu de terrain de Chelsea, Palmer, a choisi de changer d'air pour la Saint-Valentin en s'envolant pour Dubaï avec sa compagne Olivia Holder, tandis que ses coéquipiers remportaient vendredi soir une victoire 4-0 en FA Cup contre Hull.

L'international anglais n'a pas voyagé avec l'équipe et s'est rendu au Moyen-Orient pour une brève pause hivernale. Holder a documenté le voyage sur Instagram, partageant des photos de leur hôtel qui ont rapidement circulé en ligne. Une image montrait Palmer apparaissant dans le reflet du miroir derrière Holder alors qu'elle posait avec un bouquet de roses. Une autre montrait une sélection de cadeaux, dont un sac à main Chanel, suggérant une première Saint-Valentin somptueuse après que le couple ait commencé à se fréquenter à la fin de l'année dernière.

Le couple aurait également passé une soirée au GAL à Dubaï, un restaurant haut de gamme spécialisé dans la cuisine turco-méditerranéenne.