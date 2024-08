Erik Ten Hag a l'adjoint parfait, Ruud Van Nistelrooy peut ramener Manchester United vers ses standards d'antan

Van Nistelrooy est de retour à Old Trafford et semble bien placé pour avoir un impact aussi important que celui qu'il avait à l'époque où il jouait.

Ruud van Nistelrooy occupera toujours une place particulière dans le cœur des supporters de Manchester United. Le Néerlandais n'a remporté qu'un seul titre de Premier League au cours de ses cinq années passées à Old Trafford, mais ce n'est pas faute d'effort. Il a inscrit 150 buts en 219 matches seulement, s'imposant comme l'un des plus grands renards de surface de tous les temps.

Les Red Devils ont souvent remporté des matches serrés grâce à la finition impitoyable de Van Nistelrooy, dont l'instinct dans le dernier tiers du terrain n'avait pas d'égal. Mais il n'était pas qu'un simple buteur ; il faisait jouer les autres grâce à sa qualité technique et à son intelligence de jeu, ce qui explique pourquoi Sir Alex Ferguson l'a décrit comme un joueur "phénoménal".

Depuis le départ de Van Nistelrooy en 2006, United n'a plus eu d'avant-centre d'un niveau comparable. Sans une rupture bruyante avec Ferguson qui a un peu terni sa sortie, il serait probablement resté plus longtemps et aurait fait partie de l'ère glorieuse qui a vu Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney arriver sur le devant de la scène.

Mais Van Nistelrooy a désormais la possibilité de se racheter, d'effacer une fois pour toutes le dernier chapitre de sa carrière à United. Le technicien de 48 ans a rejoint le staff technique d'Erik ten Hag en vue de la saison 2024-25. Il s'agit sans aucun doute de la nomination la plus excitante d'INEOS à ce jour, et les premiers signes suggèrent qu'il peut vraiment faire la différence.

United n'est plus que l'ombre de l'équipe dont Van Nistelrooy faisait partie, mais il a déjà commencé à élever le niveau collectif afin de s'assurer que la période la plus frustrante de l'histoire du club prenne enfin fin.