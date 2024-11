Jules Koundé a répondu aux critiques de Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué sur l’habillement des Bleus, lundi.

Un mois après les victoires contre Israël (1-4) et la Belgique (1-2), les Bleus sont de retour pour les 5e et 6e journées de la Ligue des Nations. L’Equipe de France affronte respectivement Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochain. Avant ces échéances, l’arrivée des Bleus à Clairefontaine était très scrutée ce lundi. Jules Koundé en a même profité pour lâcher une réponse astucieuse à Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué, très critiques sur l’habillement des joueurs en octobre.