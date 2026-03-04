Goal.com
Équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection espagnole pour la Coupe du monde de football 2026

L'Espagne, championne d'Europe en titre, sera l'une des favorites de la prochaine Coupe du monde en 2026. L'équipe nationale espagnole a connu une transition majeure ces dernières années, avec une nouvelle génération de jeunes stars qui ont remplacé les vétérans.

Confiants et pleins d'énergie, ces jeunes joueurs mèneront la Roja sur la scène mondiale l'année prochaine, après une campagne européenne couronnée de succès en Allemagne en 2024. L'Espagne a attendu 12 ans pour remporter un trophée international majeur depuis la légendaire équipe de Vicente del Bosque qui a remporté deux championnats d'Europe consécutifs et la Coupe du monde 2010.

Cependant, ses performances en Coupe du monde ont été décevantes depuis cette victoire historique en 2010. L'Espagne a été éliminée dès la phase de groupes du tournoi de 2014, puis en huitièmes de finale en 2018 et 2022.

Néanmoins, il est indéniable que l'équipe espagnole actuelle a du talent, et avec un entraîneur compétent comme Luis de la Fuente à sa tête, la Roja espère faire forte impression sur la plus grande scène qui soit l'année prochaine.

À quoi ressemble donc son effectif ? GOAL passe en revue les joueurs à sa disposition.

    Gardiens de but

    Entre les poteaux pour l'Espagne, le gardien de but de l'Athletic Bilbao, Unai Simon, devrait conserver sa place de gardien titulaire de l'équipe. Parallèlement, David Raya, d'Arsenal, a également réalisé des performances exceptionnelles depuis son transfert à l'Emirates Stadium et pourrait constituer une option de remplacement fiable.

    Alex Remiro et Robert Sanchez, de Chelsea, sont également des alternatives intéressantes que Luis de la Fuente pourrait envisager pour le tournoi de l'année prochaine.

    JoueurClub 
    Unai SimonAthletic Bilbao
    Alex RemiroReal Sociedad
    David Raya Arsenal
    Robert SanchezChelsea
    Défenseurs

    La Roja dispose de nombreuses options de qualité en défense. De jeunes stars telles que Dean Huijsen et Pau Cubarsi sont talentueuses et possèdent toutes les compétences nécessaires pour jouer au cœur de la défense malgré leur âge.

    Robin Le Normand, de l'Atlético Madrid, a également fait forte impression sous les ordres de De la Fuente et pourrait jouer un rôle clé dans la campagne des champions d'Europe lors du tournoi qui se déroulera l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada, tandis qu'Aymeric Laporte apporte son expérience à l'équipe.

    Sur les ailes, l'expérimenté Dani Carvajal devrait faire son retour dans l'équipe après s'être remis d'une blessure au ligament croisé antérieur. Cependant, même si le vétéran venait à manquer, l'équipe de De la Fuente dispose de nombreuses options, telles que Pedro Porro de Tottenham, Oscar Mingueza du Celta Vigo et Marcos Llorente de l'Atlético Madrid.

    Sur le côté gauche, Alejandro Grimaldo, Alejandro Balde et Marc Cucurella offrent quant à eux des choix solides au manager.

    JoueurClub
    Pau CubarsiBarcelone
    Dean HuijsenReal Madrid
    Robin Le NormandAtlético Madrid
    Marc CucurellaChelsea
    Dani VivianAthletic Bilbao
    Dani CarvajalReal Madrid
    Alejandro BaldeBarcelone
    Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    Pedro PorroTottenham
    Oscar MinguezaCelta Vigo
    Raul Asencio Real Madrid
    Pau TorresAston Villa
    Aymeric LaporteAthletic Bilbao
    Aitor ParedesAthletic Bilbao
    Nacho FernandezAl Qadsiah
    Marcos LlorenteAtlético Madrid
    Milieux de terrain

    Tout comme en défense, l'Espagne dispose d'un milieu de terrain très solide. Avec ses nombreux joueurs de classe mondiale, le milieu de terrain de De la Fuente jouera un rôle crucial dans la campagne de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026. Pedri, le joueur du FC Barcelone, a retrouvé toute sa fraîcheur sous la houlette de Hansi Flick au sein du club espagnol. Après avoir été victime de blessures par le passé, il a retrouvé toute sa forme physique et amélioré son jeu. Il est actuellement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.

    Fabian Ruiz, du PSG, pourrait également jouer un rôle important pour la Roja, après avoir mené l'équipe française à un triplé lors de la saison 2024-25.

    Le duo de milieux de terrain d'Arsenal, Mikel Merino et Martin Zubimendi, est également une option très intéressante à prendre en considération. Merino, bien que milieu de terrain de formation, a souvent brillé en tant qu'attaquant sous les ordres de Mikel Arteta en raison des blessures dans la ligne offensive.

    Rodri, de Manchester City, sera également un ajout important à l'équipe pour la Coupe du monde. Le vainqueur du Ballon d'Or a été écarté pendant la majeure partie de la saison 2024-25 en raison d'une malheureuse blessure au ligament croisé antérieur.

    L'ancienne star du Real Madrid, Isco, a également montré des signes de son ancienne forme lors de son passage au Betis et pourrait être une option précieuse pour De la Fuente lors du grand événement de l'année prochaine, même si sa participation pourrait dépendre de la condition physique de Gavi, qui se remet d'une déchirure du ménisque.

    JoueurClub
    Pedri GonzalezBarcelone
    Fabian RuizPSG
    Martin ZubimendiArsenal
    GaviBarcelone
    Mikel MerinoArsenal
    IscoReal Betis
    Fermin LopezBarcelone
    Dani OlmoBarcelone
    Pablo BarriosAtlético Madrid
    Rodri Manchester City
    Marc Casado Barcelone
    Pepelu Valence
    Alex GarciaBayer Leverkusen
    Oihan SancetAthletic Bilbao
    Nico GonzalezManchester City
    Pablo FornalsReal Betis
    Marco AsensioFenerbahçe
    Ayoze PerezVillarreal
    Attaquants

    L'attaque espagnole est sans doute son point fort. La Roja dispose d'un duo offensif redoutable composé de Lamine Yamal et Nico Williams, capables de déjouer n'importe quelle défense lorsqu'ils jouent ensemble. Yamal, bien qu'il soit encore adolescent, est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde depuis qu'il joue pour Barcelone. Nico, quant à lui, est la star de l'Athletic Bilbao et est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la Liga. Cependant, ses rêves de tournoi ont pris un coup après que Bilbao ait confirmé qu'il souffrait d'un problème persistant de pubalgie.

    Au poste d'avant-centre, l'Espagne peut compter sur l'expérimenté Alvaro Morata, qui a remporté le trophée de l'Euro 2024 en tant que capitaine de l'équipe. Mikel Oyarzabal est une autre option solide pour De la Fuente. L'attaquant de la Real Sociedad a fait ses preuves à plusieurs reprises avec l'équipe nationale, notamment en marquant le but de la victoire contre l'Angleterre en finale de l'Euro 2024.

    D'autres options telles que Ferran Torres, Yeremy Pino et Alex Baena apportent également de la profondeur et de la polyvalence à l'attaque.

    JoueurClub
    Lamine YamalBarcelone
    Nico WilliamsAthletic Bilbao
    Alex BaenaAtlético Madrid
    Mikel OyarzabalReal Sociedad
    Samu AghehowaPorto
    Álvaro MorataComo
    Ferran TorresBarcelone
    Yeremy PinoCrystal Palace
    JoseluAl Gharafa
    Carlos SolerReal Sociedad
    BarrenetxeaReal Sociedad
    Hugo DuroValence
    Pablo SarabiaAl Arabi
    Adama TraoréWest Ham
    Borja IglesiasCelta Vigo
    Jorge de FrutosRayo Vallecano
    Jesus RodriguezComo
    Les stars espagnoles

    Comme nous l'avons vu précédemment, la Roja dispose de joueurs de classe mondiale dans tous les secteurs du terrain, ainsi que d'un entraîneur de haut niveau. L'Espagne sera déterminée à remporter la victoire finale, surtout avec la présence de talents aussi exceptionnels.

    Le duo Nico Williams et Lamine Yamal a été au centre de l'attention lors de chaque match de l'Espagne, et cela devrait continuer lors de la Coupe du monde s'ils y parviennent. Ces deux jeunes joueurs possèdent une vitesse fulgurante et des talents de dribbleurs hors pair, capables de déjouer n'importe quelle défense.

    Au-delà des deux attaquants, Pedri jouera un rôle crucial au milieu de terrain, en dictant le tempo et en conservant la possession du ballon. À ses côtés, la star de Manchester City, Rodri, sera un autre joueur clé. Rodri a remporté le Ballon d'Or en 2024 pour ses brillantes performances en club et en sélection. Il a joué un rôle déterminant dans le succès de l'Espagne lors de l'Euro 2024 et devrait avoir un impact tout aussi important sur la plus grande scène qui soit, la Coupe du monde.

    En défense, la star du Real Madrid Dean Huijsen devrait attirer beaucoup d'attention. Son talent balle au pied est exceptionnel et crucial pour trouver des joueurs comme Yamal et Nico dans les espaces libres. Huijsen se distingue également par son placement et son sens du jeu défensif. Il jouera un rôle déterminant dans l'ancrage de la défense espagnole, probablement aux côtés de Le Normand ou de Pau Cubarsi, le joueur du FC Barcelone.

    Composition probable de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026

    De la Fuente a toujours privilégié la formation 4-3-3 en tant que sélectionneur de l'Espagne, et il semble que ce sera à nouveau le cas lors de la Coupe du monde. Entre les poteaux, Unai Simon devrait être titularisé comme gardien titulaire, David Raya étant son remplaçant.

    En défense, le quatuor probable comprend Cucurella, Cubarsi, Huijsen et Carvajal. Carvajal et Cucurella apportent de la largeur et une expérience indispensable sur les ailes, tandis que la paire de défenseurs centraux Huijsen et Cubarsi offre une solidité au cœur de la défense.

    Au milieu de terrain, Pedri et Zubimendi devraient être titulaires automatiques compte tenu de leurs récentes performances. Rodri devrait également faire son retour dans le onze de départ, à condition qu'il reste en forme ; sinon, Fabian Ruiz devrait le remplacer.

    En attaque, les ailes seront bien couvertes par Lamine Yamal et Nico Williams, si ce dernier parvient à surmonter ses problèmes de blessure, tandis que Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, devrait être titularisé devant Alvaro Morata et Samuel Aghehowa au poste d'avant-centre.

    Composition probable de l'Espagne (4-3-3) : Simon ; Cucurella, Cubarsi, Huijsen, Carvajal ; Pedri, Rodri, Zubimendi ; Williams, Oyarzabal, Yamal.
