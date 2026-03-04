Équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Espagne, championne d'Europe en titre, sera l'une des favorites de la prochaine Coupe du monde en 2026. L'équipe nationale espagnole a connu une transition majeure ces dernières années, avec une nouvelle génération de jeunes stars qui ont remplacé les vétérans.

Confiants et pleins d'énergie, ces jeunes joueurs mèneront la Roja sur la scène mondiale l'année prochaine, après une campagne européenne couronnée de succès en Allemagne en 2024. L'Espagne a attendu 12 ans pour remporter un trophée international majeur depuis la légendaire équipe de Vicente del Bosque qui a remporté deux championnats d'Europe consécutifs et la Coupe du monde 2010.

Cependant, ses performances en Coupe du monde ont été décevantes depuis cette victoire historique en 2010. L'Espagne a été éliminée dès la phase de groupes du tournoi de 2014, puis en huitièmes de finale en 2018 et 2022.

Néanmoins, il est indéniable que l'équipe espagnole actuelle a du talent, et avec un entraîneur compétent comme Luis de la Fuente à sa tête, la Roja espère faire forte impression sur la plus grande scène qui soit l'année prochaine.

À quoi ressemble donc son effectif ? GOAL passe en revue les joueurs à sa disposition.