Enzo Fernandez doit oublier les comparaisons avec Frank Lampard, l'ancienne star de Chelsea exhortant le milieu de terrain argentin à se concentrer sur la « domination » des matchs

Lampard a rejoint Chelsea en provenance du club londonien rival West Ham en 2001. Il a ensuite passé 13 années mémorables dans l'ouest de Londres, remportant trois titres de Premier League, quatre FA Cups, deux League Cups, la Ligue des champions et l'Europa League.

Largement considéré comme une légende moderne et le meilleur milieu de terrain buteur que la Premier League ait jamais connu, Lampard a marqué 211 buts pour Chelsea en 648 apparitions, trouvant le chemin des filets au moins 20 fois lors de cinq campagnes consécutives entre 2005 et 2010.

Les Blues réclamaient à grands cris un successeur à leur emblématique numéro 8, et c'est désormais la superstar sud-américaine Fernandez qui porte ce maillot. Il a atteint les deux chiffres au niveau des buts cette saison, pour la première fois en tant que joueur de Chelsea, et a ajouté à son jeu le genre de finition qui suggère qu'il pourrait commencer à égaler la production annuelle de Lampard.

Le joueur de 25 ans a été invité à ne pas trop se concentrer sur le nombre de buts marqués, ses qualités étant très différentes de celles de Lampard. L'international argentin est plutôt un joueur combatif au milieu du terrain.