Enzo Fernandez doit oublier les comparaisons avec Frank Lampard, l'ancienne star de Chelsea exhortant le milieu de terrain argentin à se concentrer sur la « domination » des matchs
Le palmarès de Lampard avec Chelsea : buts et trophées
Lampard a rejoint Chelsea en provenance du club londonien rival West Ham en 2001. Il a ensuite passé 13 années mémorables dans l'ouest de Londres, remportant trois titres de Premier League, quatre FA Cups, deux League Cups, la Ligue des champions et l'Europa League.
Largement considéré comme une légende moderne et le meilleur milieu de terrain buteur que la Premier League ait jamais connu, Lampard a marqué 211 buts pour Chelsea en 648 apparitions, trouvant le chemin des filets au moins 20 fois lors de cinq campagnes consécutives entre 2005 et 2010.
Les Blues réclamaient à grands cris un successeur à leur emblématique numéro 8, et c'est désormais la superstar sud-américaine Fernandez qui porte ce maillot. Il a atteint les deux chiffres au niveau des buts cette saison, pour la première fois en tant que joueur de Chelsea, et a ajouté à son jeu le genre de finition qui suggère qu'il pourrait commencer à égaler la production annuelle de Lampard.
Le joueur de 25 ans a été invité à ne pas trop se concentrer sur le nombre de buts marqués, ses qualités étant très différentes de celles de Lampard. L'international argentin est plutôt un joueur combatif au milieu du terrain.
Pourquoi Fernandez n'a pas besoin d'être le prochain Lampard
L'ancienne star de Chelsea Sinclair, s'exprimant via Covers, qui suit les promotions des paris sportifs, a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si Fernandez pouvait imiter un ancien favori des fans : « Les gens parlent de juger les joueurs par rapport à Frank Lampard, à ce qu'il a fait à Chelsea. Personnellement, je ne vois personne faire cela à nouveau. Pour moi, il est le meilleur milieu de terrain buteur que ce pays ait jamais connu, et les statistiques le prouvent.
Mais je pense que l'objectif d'Enzo devrait être d'atteindre les deux chiffres chaque saison, surtout lorsqu'il joue un peu plus haut sur le terrain. Il a la capacité d'aller au bout des actions, d'arriver dans la surface et de conclure. Il est calme devant le but.
« J'aimerais le voir se concentrer sur son jeu global et dominer les matchs. Je sais qu'il a [Moises] Caicedo derrière lui, qui a été incroyable cette saison et qui fait beaucoup de travail pour lui au milieu du terrain. Mais j'aimerais le voir essayer d'améliorer son jeu global, et pas seulement marquer des buts.
« Mais je pense qu'il a progressé en tant que joueur. Je pensais qu'il avait peut-être eu un peu de mal la saison dernière, mais c'était probablement dû au fait que Caicedo était en pleine forme et avait trouvé ses marques la saison dernière. Mais cette saison, le partenariat entre les deux est beaucoup plus solide.
Je pense que son objectif devrait être d'atteindre les deux chiffres chaque saison. Je serais très surpris s'il devenait un milieu de terrain capable de marquer 20 buts. Si c'était le cas, cela signifierait que Chelsea serait probablement en tête du championnat et redeviendrait une véritable force. J'en serais donc très heureux. Mais bon, nous verrons où cela le mènera, mais il s'améliore et c'est bon à voir. »
Fernandez impatient de suivre les traces d'une légende
Fernandez, qui a brièvement joué sous les ordres de Lampard après son transfert à Chelsea pour 107 millions de livres sterling (143 millions de dollars) en janvier 2023 et le retour d'une icône du club sur le banc de Stamford Bridge, a déclaré à Sky Sports qu'il essayait de suivre les traces les plus illustres : « Il est une source d'inspiration. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Frank depuis mon arrivée à Chelsea. J'ai vu comment il se plaçait dans les derniers mètres du terrain et comment il pénétrait dans la surface.
À l'époque où il était notre entraîneur, je ne jouais pas à ce poste, je jouais plus en retrait, donc je ne pouvais pas beaucoup lui en parler. Mais je regarde ses vidéos et j'apprends depuis mon arrivée au club. C'était un joueur exceptionnel et une légende ici, à Chelsea. Je n'aime pas être comparé à lui, car il a accompli beaucoup plus que moi ici. C'est une idole. J'espère suivre ses traces à Chelsea. »
Trophées en ligne de mire : Fernandez en feu pour Chelsea et l'Argentine
Fernandez a remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec Chelsea, dépassant au passage les 150 apparitions en compétition. Il a parfois endossé le brassard de capitaine, en tant que leader sur le terrain, et cherchera à remporter un nouveau titre mondial aux côtés de Lionel Messi en Amérique du Nord cet été.
