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Entre crainte et conviction… Donis a-t-il une vision claire de l'équipe nationale saoudienne ?

FEATURES
G. Donis
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
Grèce
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

L'entraîneur grec est confronté à un véritable défi.

Dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde, perdre un match, voire subir une lourde défaite contre une grande nation du football, fait partie du jeu. Ce qui trouble davantage les supporters que le score final, c’est l’impression que l’équipe manque de personnalité et de projet technique clair.

C’est précisément le sentiment qui prévaut au sein de la sélection saoudienne à la veille de son match contre le Cap-Vert, samedi à l’aube, lors de la troisième et dernière journée de la Coupe du monde 2026.

En quelques jours, le discours est passé d’une certitude affichée sur un style de jeu à des signaux forts de changement, donnant l’impression que le staff technique cherche encore ses réponses alors que le tournoi entre dans sa phase décisive.

Peu importe, au fond, que l’on opte pour une défense à cinq ou à quatre ; la vraie question est : que souhaite réellement mettre en œuvre Donis ?

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une identité instable

    À son arrivée à la tête de la sélection saoudienne, Donis devait rapidement forger une identité claire et imposer sa vision technique à un effectif expérimenté.

    Pourtant, à mesure que les matchs s’enchaînent, la même question demeure : quelle est la véritable identité de la sélection saoudienne sous la houlette de Donis ?

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    Dans le football moderne, on n’attend pas d’un entraîneur qu’il s’en tienne à un seul système de jeu ; la flexibilité est devenue essentielle pour réussir, mais elle ne doit pas se confondre avec une absence d’identité.

    Pour l’instant, l’équipe nationale d’Arabie saoudite semble passer d’une idée à l’autre en quête de la formule parfaite : un match où elle s’appuie sur un bloc défensif et un repli vers l’arrière, un autre où l’entraîneur insiste sur le pressing et l’attaque ; des joueurs qui intègrent le onze de départ puis disparaissent rapidement, et des rôles qui changent d’un match à l’autre, si bien qu’il devient impossible de prédire avec quelle configuration l’équipe aborde un match.

    Ces revirements constants désorientent les joueurs et empêchent les supporters de saisir le projet de jeu que l’entraîneur tente de bâtir.

    Le plus préoccupant, c’est que ce rodage ne se fait pas pendant la phase de préparation ou lors de matchs amicaux, mais en plein Coupe du monde, une compétition où chaque sélection est censée arriver avec un plan de jeu clairement défini.

    • Publicité
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La réaction est-elle devenue le principal moteur ?

    Après la cuisante défaite face à l’Espagne (0-4), Donis a essuyé de vives critiques de la part des supporters et des médias. Ces remarques n’ont pas seulement porté sur le résultat, mais aussi sur le style de jeu, les choix de composition, la répartition des rôles et la gestion même de la rencontre par l’équipe nationale.

    Immédiatement après la rencontre, le sélectionneur a assumé ses choix techniques, rejetant toute idée de stratégie erronée et soulignant la supériorité de l’adversaire.

    Quatre jours plus tard, pourtant, plusieurs signes tangibles indiquent un retour à une défense à quatre et l’abandon de l’option à cinq arrière.

    À lire aussi : Après des heures d’angoisse, Donis reçoit le coup de pouce le plus important avant la bataille décisive.

    Cette volte-face soulève des questions : si le technicien croyait vraiment en son plan face à l’Espagne, pourquoi avoir changé d’avis si vite ? Et s’il doutait, pourquoi avoir affiché une telle assurance devant les médias ?

    Ces contradictions suggèrent une autre hypothèse : la pression intense exercée par le public et les médias après la défaite 4-0 face à l’Espagne aurait-elle précipité ce revirement ?

    Aucun entraîneur n’est insensible à la pression extérieure, mais les grandes sélections se distinguent généralement par la constance de leurs principes plutôt que par des choix dictés par l’impulsivité.

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Cap-Vert ne testera pas le plan de jeu, mais l'entraîneur, lui, sera mis à l'épreuve.

    Certains estiment que la rencontre face au Cap-Vert servira de test à la capacité de l’équipe d’Arabie saoudite de rebondir après sa défaite contre l’Espagne. En réalité, c’est l’entraîneur Donis qui sera soumis au plus grand défi.

    Le résultat, à lui seul, ne suffira pas à tirer des conclusions : même en cas de victoire, si l’équipe se montre encore dépourvue de personnalité ou adopte un style de jeu trop éloigné de ses habitudes, les interrogations persisteront.

    En revanche, si les « Verts » proposent un match équilibré, avec une organisation claire, des mouvements cohérents et une personnalité affirmée sur le terrain, l’entraîneur pourra enfin convaincre les supporters qu’il a un projet solide en cours de construction.

    Les supporters saoudiens ne se contentent plus de la victoire ou de la qualification ; ils veulent reconnaître leur équipe, comprendre sa philosophie et adhérer au projet du technicien.

    D’où l’importance cruciale du match face au Cap-Vert : il ne scellera pas seulement le destin de la sélection dans le tournoi, mais il dira aussi si les supporters adhèrent à la vision de l’entraîneur.

    En cas de succès, il sortira enfin du cercle des doutes ; en revanche, si la confusion persiste, les débats sur les stratégies et les compositions d’équipe ne seront que des détails face à une crise bien plus profonde.

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