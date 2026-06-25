Entre crainte et conviction… Donis a-t-il une vision claire de l'équipe nationale saoudienne ?

Dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde, perdre un match, voire subir une lourde défaite contre une grande nation du football, fait partie du jeu. Ce qui trouble davantage les supporters que le score final, c’est l’impression que l’équipe manque de personnalité et de projet technique clair.

C’est précisément le sentiment qui prévaut au sein de la sélection saoudienne à la veille de son match contre le Cap-Vert, samedi à l’aube, lors de la troisième et dernière journée de la Coupe du monde 2026.

En quelques jours, le discours est passé d’une certitude affichée sur un style de jeu à des signaux forts de changement, donnant l’impression que le staff technique cherche encore ses réponses alors que le tournoi entre dans sa phase décisive.

Peu importe, au fond, que l’on opte pour une défense à cinq ou à quatre ; la vraie question est : que souhaite réellement mettre en œuvre Donis ?