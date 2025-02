Le football est à la traîne face à la société pour aider les pères à s'occuper de leurs nouveau-nés et de leurs partenaires.

Quand Erling Haaland a mis fin à quatre matchs sans but en marquant contre Leicester l'année dernière, Pep Guardiola a dévoilé une information personnelle pour expliquer cette forme fluctuante. "Il est fatigué, il a joué beaucoup de minutes. Il est devenu père pour la première fois ces derniers jours", a confié le coach de Manchester City. "Beaucoup d'émotions et des jours excitants pour lui."

Quiconque ayant vécu les premières heures intenses d'une naissance aurait ressenti de l'empathie pour Haaland. Cette révélation remettait en perspective les discussions sur ses performances, mais soulevait également une question : aurait-il dû jouer si peu de temps après un événement aussi marquant ?

Au Royaume-Uni, chaque père a droit à au moins deux semaines de congé paternité légalement. Mais dans le football, rares sont ceux qui en profitent. Ceux qui tentent de s'accorder du temps pour accompagner leur partenaire et leur nouveau-né sont souvent critiqués...