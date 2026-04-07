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Enrique : C'est le moyen le plus rapide de tomber dans le piège de Liverpool

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Ligue des Champions
Luis Enrique
France
Angleterre
Espagne

L'entraîneur du PSG n'a qu'un seul souhait face aux Reds

La Ligue des champions nous réserve demain mercredi un match passionnant entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

Ce match sera l'occasion pour l'équipe anglaise de prendre sa revanche après son élimination en huitièmes de finale la saison dernière face à l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique.

Enrique a tenu une conférence de presse ce mardi, au cours de laquelle il a expliqué comment il s'était employé à corriger les erreurs de la saison dernière.

  • Le favori... et l'identité du Saint-Germain

    Enrique a expliqué : « Le rôle d'un entraîneur est de trouver le moyen d'obtenir de bons résultats. Chaque année est différente de la précédente, et nous ne pouvons pas travailler de la même manière que l'année dernière. »

    Il a ajouté : « Ce que j’espère avant tout, c’est préserver l’identité de l’équipe pour offrir un beau football et prendre du plaisir à disputer la Ligue des champions. »

    L'entraîneur espagnol a déclaré : « Peu importe qui est favori, ou qui vous considérez comme favori. Dans ce genre de matchs, contre ces équipes, il est impossible de désigner une équipe favorite. »

    Il a poursuivi : « Je ne pense pas que mon équipe soit la favorite. Si vous vous souvenez de l’année dernière, tout le monde disait que Liverpool était le favori, et c’est le Paris Saint-Germain qui s’est qualifié. Pour moi, il n’y a pas de favori. »

    Il a insisté : « Liverpool est une équipe de haut niveau, et se croire le favori est le moyen le plus rapide de tomber dans le piège et de tout gâcher. »

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  • L'essence même du football

    Luis Enrique se souvient du match disputé au Parc des Princes contre les Reds l'année dernière comme étant le meilleur de la saison, et a déclaré : « Ce fut un match de haut vol, qui reflète l'essence même du football. Nous avons perdu ce match, mais nous en avons disputé d'autres de ce niveau. »

    Il a ajouté : « Je choisirai de jouer à ce niveau demain, pas pour le résultat. Notre objectif est de gagner chaque match, quel que soit l'adversaire ou le stade. »

    Il a conclu : « Nous allons essayer de prendre du plaisir au Parc des Princes, car c’est un stade magnifique. Nous avons le soutien de nos supporters. C’est formidable de jouer à domicile. »

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