Enrique : C'est le moyen le plus rapide de tomber dans le piège de Liverpool

Enrique a expliqué : « Le rôle d'un entraîneur est de trouver le moyen d'obtenir de bons résultats. Chaque année est différente de la précédente, et nous ne pouvons pas travailler de la même manière que l'année dernière. »

Il a ajouté : « Ce que j’espère avant tout, c’est préserver l’identité de l’équipe pour offrir un beau football et prendre du plaisir à disputer la Ligue des champions. »

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Peu importe qui est favori, ou qui vous considérez comme favori. Dans ce genre de matchs, contre ces équipes, il est impossible de désigner une équipe favorite. »

Il a poursuivi : « Je ne pense pas que mon équipe soit la favorite. Si vous vous souvenez de l’année dernière, tout le monde disait que Liverpool était le favori, et c’est le Paris Saint-Germain qui s’est qualifié. Pour moi, il n’y a pas de favori. »

Il a insisté : « Liverpool est une équipe de haut niveau, et se croire le favori est le moyen le plus rapide de tomber dans le piège et de tout gâcher. »