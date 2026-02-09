Getty/GOAL
Eni Aluko riposte à Laura Woods avec une nouvelle déclaration alors que la querelle autour des commentaires d'Ian Wright continue.
Aluko riposte
Au cours de ces 24 heures remarquables pour Aluko, elle s'en est une nouvelle fois prise à la légende d'Arsenal, Wright, qu'elle accuse de continuer à lui barrer la route vers de nouvelles opportunités dans le football. Elle s'est plainte du fait que lors de la finale de l'Euro féminin 2025, deux des six places d'experts sur la BBC et ITV étaient occupées par des hommes : Wright et l'ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onuoha.
Elle a déclaré dans l'émission 90s Baby Show: « L'année dernière, lors de la finale du Lionesses Cup, j'étais assise dans les tribunes, je n'étais pas sur ITV pour la finale, Fara Williams était assise à côté de moi, Fara Williams a 170 sélections [172 sélections] pour l'Angleterre, ce qui est ridicule, je pense qu'elle est la joueuse la plus capée, elle était assise dans les tribunes.
Les deux chaînes qui détenaient les droits pour le match, ITV et BBC, sur BBC, vous avez Ellen White, Steph Houghton et Nedum Onuoha, sans vouloir offenser Nedum Onuoha, je n'ai rien contre lui, je ne sais pas s'il a joué pour l'Angleterre ou non, mais vous êtes dans le panel principal pour la finale de l'équipe féminine d'Angleterre.
Passons à ITV, je suis dans les tribunes avec 105 sélections, donc vous avez deux femmes, à nous deux, nous avons 290 sélections, ce qui est ridicule, vous passez sur ITV et vous avez Ian Wright, Emma Hayes et Kaz [Karen] Carney.
« Sur les six places de commentateurs, deux sont donc attribuées à des hommes. Pendant ce temps, vous avez 290 sélections, peu importe le nombre, assises dans les tribunes. Je n'ai rien contre Ian, je n'ai rien contre eux, je dis simplement que, d'une manière générale, nous devons en être conscients, car si nous construisons un jeu où les opportunités limitées sont désormais prises par les hommes, où nous ne pouvons pas entrer dans le jeu masculin et obtenir les mêmes opportunités, nous sommes coincés. »
Elle a conclu en disant : « Le problème que j'ai avec Ian, c'est que, à mon avis, dans sa position, il doit comprendre ce que je dis. »
- Getty
Woods : « Les casquettes ne font pas gagner de travail »
Le présentateur d'ITV, Woods, s'est toutefois offusqué de la déclaration d'Aluko, insistant sur le fait que les diffuseurs avaient vu juste : « Les sélections en équipe nationale ne garantissent pas automatiquement un emploi et ne font pas non plus de vous un brillant commentateur. Ce qui fait un brillant commentateur, c'est votre façon de communiquer, de vous exprimer, de faire vos recherches, d'informer votre public, votre capital sympathie et votre complicité avec les autres membres du panel.
« Le football féminin devrait être fait par des femmes pour des femmes » est l'une des phrases les plus dommageables que j'ai entendues. Non seulement cela fera reculer le sport féminin, mais cela fera également reculer le commentaire sportif féminin dans toutes les formes de ce sport.
Si vous voulez développer quelque chose, vous ne devez pas le cloisonner. Nous voulons encourager les petits garçons et les hommes à regarder le football féminin, et pas seulement les petites filles et les femmes. Et quand ils voient quelqu'un comme Ian Wright prendre cela aussi au sérieux que lui, ils suivent son exemple. C'est ainsi que l'on développe un sport. »
La querelle continue
Aluko affirme désormais que Wright devrait délibérément se retirer pour lui permettre de travailler, se qualifiant elle-même de « figure centrale du football féminin » dans une nouvelle diatribe remarquable, dans laquelle elle l'accuse également de ne pas être un « allié ».
Dans un nouvel épisode du podcast, diffusé lundi, elle a déclaré : « À la fin de l'Euro masculin, ITV est venu me voir et m'a dit qu'ils ne pouvaient pas prolonger mon contrat », a déclaré Aluko. « J'ai rencontré l'agent de Ian, j'ai pris un café avec lui. Je l'ai rencontré et je lui ai dit : « Écoutez, voilà la situation, je n'arrive pas à croire que cela arrive. » Je lui ai dit : « Ils m'ont dit que Ian était la priorité, ils m'ont dit que son contrat était la priorité pour eux, et ils m'ont également dit que lorsque Ian ne serait pas disponible, je pourrais être appelée. »
« Je lui ai donc demandé : « Comment pouvons-nous travailler ensemble pour que je puisse rester dans le jeu ? Comment pouvons-nous travailler ensemble lorsque Ian n'est pas disponible, tu m'appelles ou que pouvons-nous faire ? »
« C'est ce que je pense que les Noirs devraient faire : au plus haut niveau, nous devons élaborer des stratégies, nous devons vraiment nous entraider. Nous pouvons très vite être mis à l'écart. Je suis allé le voir et je me suis montré vulnérable, je lui ai dit : « Écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de l'influence de Ian. »
J'ai eu cette réunion avec son agent, un mois s'est écoulé et je me suis dit : « Que se passe-t-il ? » Je lui ai donc envoyé un message pour lui demander : « As-tu réussi à discuter avec ITV ? » Il s'est montré très dédaigneux, il ne voulait pas vraiment m'aider, il m'a dit quelque chose comme : « Écoute, ça ne marchera pas. » Je m'attendais vraiment à ce qu'Ian use de son influence pour me permettre de rester dans le jeu. Je l'ai vu le faire avec d'autres, il l'a fait avec Gary Lineker à la BBC.
Rien ne me laisse penser qu'il ne ferait pas la même chose pour moi, car tu es mon allié, tu es « mon oncle ». Alors je te pose la question : pourquoi n'a-t-il pas fait ça pour moi ? Je dis tout cela pour dire que vous ne voulez pas m'aider, vous ne voulez pas user de votre influence, vous ne voulez pas être mon allié dans le moment le plus difficile de ma carrière, et ça me va, ça me convient.
Mais neuf mois plus tard, alors que je suis hors des écrans et que je vois que vous commentez les matchs et que vous avez continué, le fait est que vous avez suffisamment d'influence pour dire : « Je n'ai pas besoin de commenter tous les matchs, ce qu'Eni représente pour le football féminin est bien plus important que le fait que je commente tous ces matchs. Eni est l'une des figures principales du football féminin, je sais que c'est plus important pour elle. Il lui sera plus difficile d'avoir cette opportunité dans le football masculin. »
C'est ce que j'attends d'un allié : le sacrifice. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir cette image de marque qui dit « allié », ce n'est pas mon expérience de vous. En fin de compte, vous n'avez jamais vraiment essayé. »
- Getty Images/GOAL
Et ensuite ?
Aluko s'en est prise à Wright l'année dernière et s'est ensuite excusée, mais l'icône d'Arsenal a refusé d'accepter ses excuses. Il ne s'est pas encore prononcé sur cette dernière diatribe, mais il reste à voir s'il sortira de sa réserve. Aluko a travaillé sur le tournoi Euro 2025, mais elle n'a pas couvert l'Angleterre et n'a pas été sollicitée pour la finale.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité