Eni Aluko riposte à Laura Woods avec une nouvelle déclaration alors que la querelle autour des commentaires d'Ian Wright continue.

Aluko affirme désormais que Wright devrait délibérément se retirer pour lui permettre de travailler, se qualifiant elle-même de « figure centrale du football féminin » dans une nouvelle diatribe remarquable, dans laquelle elle l'accuse également de ne pas être un « allié ».

Dans un nouvel épisode du podcast, diffusé lundi, elle a déclaré : « À la fin de l'Euro masculin, ITV est venu me voir et m'a dit qu'ils ne pouvaient pas prolonger mon contrat », a déclaré Aluko. « J'ai rencontré l'agent de Ian, j'ai pris un café avec lui. Je l'ai rencontré et je lui ai dit : « Écoutez, voilà la situation, je n'arrive pas à croire que cela arrive. » Je lui ai dit : « Ils m'ont dit que Ian était la priorité, ils m'ont dit que son contrat était la priorité pour eux, et ils m'ont également dit que lorsque Ian ne serait pas disponible, je pourrais être appelée. »

« Je lui ai donc demandé : « Comment pouvons-nous travailler ensemble pour que je puisse rester dans le jeu ? Comment pouvons-nous travailler ensemble lorsque Ian n'est pas disponible, tu m'appelles ou que pouvons-nous faire ? »

« C'est ce que je pense que les Noirs devraient faire : au plus haut niveau, nous devons élaborer des stratégies, nous devons vraiment nous entraider. Nous pouvons très vite être mis à l'écart. Je suis allé le voir et je me suis montré vulnérable, je lui ai dit : « Écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de l'influence de Ian. »

J'ai eu cette réunion avec son agent, un mois s'est écoulé et je me suis dit : « Que se passe-t-il ? » Je lui ai donc envoyé un message pour lui demander : « As-tu réussi à discuter avec ITV ? » Il s'est montré très dédaigneux, il ne voulait pas vraiment m'aider, il m'a dit quelque chose comme : « Écoute, ça ne marchera pas. » Je m'attendais vraiment à ce qu'Ian use de son influence pour me permettre de rester dans le jeu. Je l'ai vu le faire avec d'autres, il l'a fait avec Gary Lineker à la BBC.

Rien ne me laisse penser qu'il ne ferait pas la même chose pour moi, car tu es mon allié, tu es « mon oncle ». Alors je te pose la question : pourquoi n'a-t-il pas fait ça pour moi ? Je dis tout cela pour dire que vous ne voulez pas m'aider, vous ne voulez pas user de votre influence, vous ne voulez pas être mon allié dans le moment le plus difficile de ma carrière, et ça me va, ça me convient.

Mais neuf mois plus tard, alors que je suis hors des écrans et que je vois que vous commentez les matchs et que vous avez continué, le fait est que vous avez suffisamment d'influence pour dire : « Je n'ai pas besoin de commenter tous les matchs, ce qu'Eni représente pour le football féminin est bien plus important que le fait que je commente tous ces matchs. Eni est l'une des figures principales du football féminin, je sais que c'est plus important pour elle. Il lui sera plus difficile d'avoir cette opportunité dans le football masculin. »

C'est ce que j'attends d'un allié : le sacrifice. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir cette image de marque qui dit « allié », ce n'est pas mon expérience de vous. En fin de compte, vous n'avez jamais vraiment essayé. »