Eni Aluko accuse Laura Woods de l'avoir « manipulée » tandis que Simon Jordan, présentateur de talkSPORT, critique violemment l'ancienne Lioness en direct à la radio.
Aluko et Woods s'affrontent au sujet des opportunités de devenir commentatrice sportive
Après avoir mis fin à sa carrière de joueuse, Aluko s'est tournée vers le journalisme sportif et est apparue sur des chaînes de télévision telles que ITV et la BBC, où elle a donné son avis sur les matchs masculins et féminins.
L'ancienne attaquante de Chelsea et de la Juventus a demandé que les postes de commentatrice dans le football féminin soient « réservés » et a récemment relancé sa querelle avec Wright, qui défend depuis longtemps le football féminin. Aluko a fait part de sa déception quant au fait que deux des six postes de commentateurs pour la finale de l'Euro féminin 2025 de l'année dernière sur ITV et la BBC aient été attribués à des hommes, citant notamment Nedum Onuoha et Wright, alors qu'elle-même et la légende des Lionesses Fara Williams n'ont pas été sollicitées.
Elle a ajouté : « Je n'ai rien contre Ian, je n'ai rien contre eux, je dis simplement que, d'une manière générale, nous devons en être conscients, car si nous construisons un sport où les opportunités limitées sont désormais accaparées par les hommes, où nous ne pouvons pas entrer dans le sport masculin et obtenir les mêmes opportunités, nous sommes coincés. »
Aluko a déclaré qu'elle avait « le droit » lors d'une dispute houleuse sur talkSPORT.
Aluko est apparue mardi sur talkSPORT pour défendre sa position et a été prise pour cible par Jordan, qui a ignoré ses préoccupations concernant l'égalité des chances et l'a plutôt critiquée pour être une commentatrice ennuyeuse.
Il a déclaré : « Je ne pense pas que vous soyez particulièrement éclairante, passionnante, engageante ou charismatique.
Le langage que vous utilisez est, à mon sens, imprégné d'un sentiment de droit. Le poids même du droit que vous semblez croire avoir pourrait faire couler le Titanic. Je pense que vous avez eu beaucoup de chance.
Je pense que grâce à des initiatives telles que DEI, certaines personnes ont pu occuper des postes dans le football masculin qu'elles ne méritaient pas, selon moi, et cela vous a permis d'adopter une attitude qui vous a permis de devenir une figure incontournable du football masculin. »
Les observateurs attentifs de l'histoire ont rapidement remarqué que les deux femmes s'étaient à nouveau affrontées pendant la pause publicitaire suivante, Aluko et Jordan semblant être en pleine dispute lorsque l'émission a repris.
Woods accusé de « manipulation psychologique » après avoir défendu Wright
Woods a clairement exprimé sa position lundi, défendant Wright et affirmant que « si vous voulez faire grandir quelque chose, vous ne devez pas le cloisonner ».
Elle a ajouté : « Nous voulons encourager les petits garçons et les hommes à regarder le football féminin, pas seulement les petites filles et les femmes. Et quand ils voient quelqu'un comme Ian Wright prendre cela aussi au sérieux, ils suivent son exemple. C'est ainsi que l'on développe un sport. »
Aluko a maintenant fait part de sa surprise face aux commentaires de Woods, révélant qu'elle pensait que la présentatrice était une alliée et qu'elle l'avait félicitée en personne pour son travail de commentatrice.
Elle a déclaré : « Laura était en fait l'une des personnes vers lesquelles je me tournais régulièrement. Nous nous entendions à merveille et je lui demandais toujours : « Comment ça s'est passé, à ton avis ? » Tu sais, « qu'en penses-tu ? Comment ça s'est passé ? » Encore une fois, je suis comme ça, tu vois ?
Laura m'a toujours dit : « Je pense que tu es une brillante animatrice. Je pense que tu es une brillante experte ».
Je pense donc qu'il y a un peu de manipulation dans son argumentation à ce stade, ce que je respecte.
Écoutez, elle n'est pas d'accord et c'est normal, mais je pense qu'il y a une insinuation selon laquelle vous ne répondez pas aux critères.
Et encore une fois, je dois dire que j'ai travaillé trop dur pour que les gens concluent simplement que, parce que vous ne me voyez pas à l'écran, je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas vrai. »
L'avenir d'Aluko en tant que commentatrice reste incertain après
On ignore ce que l'avenir réserve à Aluko. Elle a été licenciée de son contrat avec ITV l'année dernière, après avoir laissé ses supérieurs « furieux et perplexes » suite à ses premiers commentaires sur Wright.
Woods, quant à elle, continue de travailler comme présentatrice pour ITV et TNT Sports, mais il reste à voir si son amitié avec Aluko survivra à cette dispute publique.
