Eni Aluko accuse Laura Woods de l'avoir « manipulée » tandis que Simon Jordan, présentateur de talkSPORT, critique violemment l'ancienne Lioness en direct à la radio.

Après avoir mis fin à sa carrière de joueuse, Aluko s'est tournée vers le journalisme sportif et est apparue sur des chaînes de télévision telles que ITV et la BBC, où elle a donné son avis sur les matchs masculins et féminins.

L'ancienne attaquante de Chelsea et de la Juventus a demandé que les postes de commentatrice dans le football féminin soient « réservés » et a récemment relancé sa querelle avec Wright, qui défend depuis longtemps le football féminin. Aluko a fait part de sa déception quant au fait que deux des six postes de commentateurs pour la finale de l'Euro féminin 2025 de l'année dernière sur ITV et la BBC aient été attribués à des hommes, citant notamment Nedum Onuoha et Wright, alors qu'elle-même et la légende des Lionesses Fara Williams n'ont pas été sollicitées.

Elle a ajouté : « Je n'ai rien contre Ian, je n'ai rien contre eux, je dis simplement que, d'une manière générale, nous devons en être conscients, car si nous construisons un sport où les opportunités limitées sont désormais accaparées par les hommes, où nous ne pouvons pas entrer dans le sport masculin et obtenir les mêmes opportunités, nous sommes coincés. »