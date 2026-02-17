Getty/GOAL
Endrick, prêté par le Real Madrid, devrait conclure un transfert « très spécial » à Manchester United après avoir fait preuve d'une grande force mentale à Lyon
Endrick a marqué cinq buts depuis son arrivée à Lyon en prêt.
Endrick a rejoint le Real en 2024, à l'âge de 18 ans, et était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. Il a toutefois eu du mal à s'imposer dans la capitale espagnole, ne marquant que sept buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues.
Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo sont les options privilégiées des géants de la Liga en attaque, laissant Endrick se contenter d'un rôle de soutien. Il s'est rapidement lassé de son rôle de remplaçant chez les Blancos.
L'attaquant de 19 ans montre de quoi il est capable à Lyon, avec un début de saison époustouflant en France, marqué par cinq buts, dont un triplé contre Metz, et seulement terni par un carton rouge lors d'un match contre Nantes.
Cette expulsion montre que l'adolescent a encore beaucoup à apprendre, alors qu'il continue à mûrir, mais un autre transfert très médiatisé pourrait faire partie de son avenir à court terme. Des équipes anglaises se seraient intéressées à lui.
Endrick serait-il un renfort utile pour Manchester United ?
L'ancien attaquant de Manchester United Louis Saha a déclaré à CasinoHawks, lorsqu'on lui a demandé si le Sud-Américain serait un renfort judicieux pour Old Trafford : « Endrick est un joueur très prometteur, très jeune, mais capable de montrer d'énormes capacités. Il est très fort mentalement et très confiant.
Il vous apporterait immédiatement beaucoup de garanties. Vous savez qu'il va se créer des occasions, car il est capable de frapper le ballon à 20 ou 25 mètres. Il est très rapide et très fort. C'est pourquoi je pense qu'il a signé très tôt au Real Madrid, mais on voit bien que c'est un défi très difficile à relever avec l'arrivée de Kylian Mbappé.
C'est une star et le voir à Manchester United serait très spécial, mais attendons de voir ce qui va se passer. De nombreux clubs vont s'intéresser à lui. »
L'agent d'Endrick explique les difficultés du Real Madrid
L'agent d'Endrick, Tiago Freitas, s'est montré très discret quant à l'avenir de son client, qui se concentre pleinement sur son passage à Lyon. Il se pourrait qu'un nouveau départ à Madrid soit envisagé, alors que le Real s'apprête à nommer un nouvel entraîneur permanent cet été.
Freitas a déclaré à Win Win : « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision a déjà été prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni aucun secret à ce sujet. L'accord ne porte que sur un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra.
Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick sera à nouveau un joueur du Real Madrid. »
Il a ajouté : « Endrick n'a eu aucun problème d'adaptation. Il a marqué lors de son premier match en Ligue des champions, de son premier match de championnat et de son premier match de coupe.
Endrick n'a joué que quelques minutes au Real Madrid car, lorsqu'il est arrivé au club, si vous regardez les attaquants qui y jouent, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid. Vinicius Junior, lauréat du prix The Best de la FIFA, Mbappé, un joueur incroyable et exceptionnel. Jude Bellingham, un grand joueur capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde. Rodrygo, un joueur qui décide de nombreux matchs importants de Ligue des champions... Il est tout à fait normal qu'un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ait un temps de jeu limité.
« Il est également important de mentionner qu'Endrick n'a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n'a pas voyagé aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs et il était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l'équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal d'avoir des difficultés à rejouer. »
Le jeune prodige brésilien Endrick poursuit son rêve de Coupe du monde
Endrick espère décrocher une place dans l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026, après avoir disputé 14 matchs internationaux avec son pays. Une saison productive en France devrait l'aider à atteindre cet objectif, tandis que l'intérêt de clubs comme Manchester United s'intensifiera si le jeune joueur brille sur la plus grande scène sportive mondiale.
