Endrick, prêté par le Real Madrid, devrait conclure un transfert « très spécial » à Manchester United après avoir fait preuve d'une grande force mentale à Lyon

Endrick a rejoint le Real en 2024, à l'âge de 18 ans, et était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. Il a toutefois eu du mal à s'imposer dans la capitale espagnole, ne marquant que sept buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues.

Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo sont les options privilégiées des géants de la Liga en attaque, laissant Endrick se contenter d'un rôle de soutien. Il s'est rapidement lassé de son rôle de remplaçant chez les Blancos.

L'attaquant de 19 ans montre de quoi il est capable à Lyon, avec un début de saison époustouflant en France, marqué par cinq buts, dont un triplé contre Metz, et seulement terni par un carton rouge lors d'un match contre Nantes.

Cette expulsion montre que l'adolescent a encore beaucoup à apprendre, alors qu'il continue à mûrir, mais un autre transfert très médiatisé pourrait faire partie de son avenir à court terme. Des équipes anglaises se seraient intéressées à lui.