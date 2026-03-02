Endrick poursuit son début spectaculaire à Lyon avec deux nouvelles contributions décisives, mais Pierre-Emerick Aubameyang, de Marseille, vole la vedette au joueur prêté par le Real Madrid

Lyon a démarré la rencontre avec une intention fulgurante, et il n'a fallu que trois minutes à Endrick pour laisser son empreinte sur le match. Le jeune prodige a habilement fait progresser le ballon d'une passe en première intention, a ouvert la défense marseillaise et a permis à Corentin Tolisso de marquer d'une belle frappe qui a battu Geronimo Rulli. C'était un début de rêve pour les visiteurs, qui cherchaient à exploiter toutes les failles d'une équipe marseillaise encore en phase d'adaptation aux exigences du nouvel entraîneur Habib Beye.

Le Brésilien ne s'est pas contenté d'une seule contribution et a failli marquer ce qui aurait été le but de la saison quelques minutes plus tard. Après un rebond de Rulli, Endrick a tenté un spectaculaire coup de bicyclette qui est passé tout près du poteau. Il a continué à terroriser la défense de l'OM, se lançant dans une course effrénée à la 15e minute qui lui a permis de passer plusieurs adversaires avant de tirer au-dessus de la barre, ce qui ne lui ressemble pas. Son influence est restée constante tout au long du match, couronnée par une superbe passe de l'extérieur du pied qui a permis à Remi Himbert de marquer son premier but en première division à la 75e minute.