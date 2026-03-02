AFP
Endrick poursuit son début spectaculaire à Lyon avec deux nouvelles contributions décisives, mais Pierre-Emerick Aubameyang, de Marseille, vole la vedette au joueur prêté par le Real Madrid
Endrick met en avant le pedigree du Real Madrid
Lyon a démarré la rencontre avec une intention fulgurante, et il n'a fallu que trois minutes à Endrick pour laisser son empreinte sur le match. Le jeune prodige a habilement fait progresser le ballon d'une passe en première intention, a ouvert la défense marseillaise et a permis à Corentin Tolisso de marquer d'une belle frappe qui a battu Geronimo Rulli. C'était un début de rêve pour les visiteurs, qui cherchaient à exploiter toutes les failles d'une équipe marseillaise encore en phase d'adaptation aux exigences du nouvel entraîneur Habib Beye.
Le Brésilien ne s'est pas contenté d'une seule contribution et a failli marquer ce qui aurait été le but de la saison quelques minutes plus tard. Après un rebond de Rulli, Endrick a tenté un spectaculaire coup de bicyclette qui est passé tout près du poteau. Il a continué à terroriser la défense de l'OM, se lançant dans une course effrénée à la 15e minute qui lui a permis de passer plusieurs adversaires avant de tirer au-dessus de la barre, ce qui ne lui ressemble pas. Son influence est restée constante tout au long du match, couronnée par une superbe passe de l'extérieur du pied qui a permis à Remi Himbert de marquer son premier but en première division à la 75e minute.
L'expérience l'emporte sur la jeunesse dans un match palpitant au Vélodrome
Malgré la domination de Lyon pendant de longues périodes, Marseille a refusé de baisser les bras. Igor Paixao a égalisé pour les hôtes en début de seconde période grâce à un magnifique tir enroulé, mais le décor était véritablement planté pour Aubameyang. À 36 ans, il a fait un bond en arrière dans le temps et a rappelé au monde entier son instinct de prédateur, punissant les erreurs défensives de Lyon dans les 10 dernières minutes. Son premier but est venu d'une finition opportuniste à ras de terre à la 81e minute, avant qu'il ne glisse le centre d'Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, pour envoyer les supporters locaux en extase et laisser Lyon les mains vides malgré la brillante performance d'Endrick.
Cette victoire a des implications considérables pour le classement de la Ligue 1, puisque Marseille a réduit l'écart à seulement deux points de Lyon, troisième. Avec seulement 10 matchs restant à jouer dans le championnat national, la course pour les dernières places en Ligue des champions est désormais largement ouverte, laissant les visiteurs regretter leurs occasions manquées lors d'une première mi-temps dominée. Malgré la défaite de son équipe, le Brésilien Endrick a livré une nouvelle performance individuelle qui a souligné son statut de l'un des meilleurs talents mondiaux. L'adolescent a joué avec le mélange de talent et d'efficacité qui fait désormais sa marque de fabrique depuis son arrivée en France, mais il s'est finalement retrouvé éclipsé par un attaquant qui a des décennies d'expérience au plus haut niveau européen.
Fonseca fulmine tandis que Beye rebondit
L'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca n'était pas d'humeur à plaisanter après le coup de sifflet final, dirigeant sa colère vers l'arbitre Jérôme Brisard. Le technicien portugais était particulièrement irrité par la décision d'annuler un deuxième but de Tolisso pour un hors-jeu marginal en début de match. S'exprimant lors d'une conférence de presse d'après-match remarquablement brève, Fonseca a laissé éclater sa frustration : « Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux rien dire. Que dire... La meilleure équipe a perdu aujourd'hui, et nous avons marqué trois buts. J'ai été sanctionné pendant neuf mois, je ne veux rien dire. Il m'est impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu. Mais c'est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites votre propre analyse. Je ne veux pas perdre de temps à commenter le match. »
En revanche, l'ambiance dans le camp des locaux était à la pure jubilation, puisque la légende du club Habib Beye a remporté sa première victoire lors de son deuxième match en tant qu'entraîneur de Marseille, rebondissant après avoir subi une défaite lors de son premier match. Beye, qui s'est fait un nom en tant qu'arrière droit robuste pour Marseille, n'a pas tardé à contrer le discours de Fonseca sur l'équipe qui méritait la victoire, déclarant : « S'il considère qu'ils étaient la meilleure équipe, je dis souvent qu'il n'y a pas de chance dans le football. Je ne veux pas remettre en question ce qu'il a dit, mais ce que je sais, c'est que ce fut un match difficile pour nous. Ce fut un beau combat, et nous sommes très satisfaits ce soir en tant que club. »
La promesse d'Endrick ravira Madrid
Malgré le résultat, les supporters du Real Madrid peuvent se réjouir des points forts observés à Lyon. La capacité d'Endrick à allier puissance physique brute et finesse technique suggère qu'il est plus que prêt pour les rigueurs du football européen. Alors qu'il poursuit son développement en prêt, le monde du football attendra de voir s'il peut maintenir ce niveau de performance. Pour l'instant, cependant, c'est Aubameyang et une équipe marseillaise résiliente, qui a refusé de s'avouer vaincue dans ce match classique, qui peuvent se vanter en France.
