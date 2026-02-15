Nice se rend au Parc OL alors que le club de la côte sud cherche à améliorer son bilan d'une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs. Cependant, cela s'avérera plus facile à dire qu'à faire face à une équipe lyonnaise en pleine forme qui peut se rapprocher à six points du PSG, champion en titre, et à sept points du leader du championnat, Lens, en cas de victoire ce soir.

Lyon a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer lors du dernier match, Nantes ayant tout fait pour obtenir un résultat qui renforcerait ses espoirs de maintien, mais l'équipe de Fonseca a tenu bon et remporté les trois points.

Endrick a d'abord reçu un carton rouge direct après l'intervention du VAR, suite à deux cartons jaunes pour avoir donné un coup de pied à Dehmaine Tabibou au niveau du tendon d'Achille. Cependant, Endrick ne purgera qu'un match de suspension après examen des images et du rapport de l'arbitre, qui a recommandé l'annulation du carton rouge et l'a rétrogradé en deuxième carton jaune, ce qui signifie qu'il sera disponible pour le match de samedi prochain contre Strasbourg.

Fonseca a défendu l'attaquant, mais a admis qu'Endrick « devait tirer les leçons » de cette situation pour l'avenir.