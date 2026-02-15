AFP
« Endrick doit tirer les leçons de cette expérience » - Le coach lyonnais met en garde le joueur prêté par le Real Madrid après son carton rouge
Le carton rouge d'Endrick contre Nantes a été revu à la baisse
Nice se rend au Parc OL alors que le club de la côte sud cherche à améliorer son bilan d'une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs. Cependant, cela s'avérera plus facile à dire qu'à faire face à une équipe lyonnaise en pleine forme qui peut se rapprocher à six points du PSG, champion en titre, et à sept points du leader du championnat, Lens, en cas de victoire ce soir.
Lyon a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer lors du dernier match, Nantes ayant tout fait pour obtenir un résultat qui renforcerait ses espoirs de maintien, mais l'équipe de Fonseca a tenu bon et remporté les trois points.
Endrick a d'abord reçu un carton rouge direct après l'intervention du VAR, suite à deux cartons jaunes pour avoir donné un coup de pied à Dehmaine Tabibou au niveau du tendon d'Achille. Cependant, Endrick ne purgera qu'un match de suspension après examen des images et du rapport de l'arbitre, qui a recommandé l'annulation du carton rouge et l'a rétrogradé en deuxième carton jaune, ce qui signifie qu'il sera disponible pour le match de samedi prochain contre Strasbourg.
Fonseca a défendu l'attaquant, mais a admis qu'Endrick « devait tirer les leçons » de cette situation pour l'avenir.
Endrick « doit apprendre »
Fonseca a jugé le carton rouge initial « très sévère » et a souligné les agressions antérieures des adversaires envers l'attaquant. « Le joueur de Nantes n'avait pas l'intention de jouer le ballon, il voulait bloquer Endrick », a déclaré Fonseca.
« C'est le troisième match où les adversaires ont commencé la rencontre en se montrant très agressifs envers Endrick. Je pensais que ce genre de choses appartenait au passé... L'intention était claire. Ils voulaient vraiment intimider Endrick (...) et les arbitres doivent protéger le talent d'un joueur comme Endrick. »
Tout en reconnaissant que l'expulsion était excessive, le coach lyonnais a ajouté que cet incident devait servir d'avertissement au joueur international brésilien, ajoutant : « Endrick doit tirer les leçons de cette situation ; je lui en ai parlé. Il doit comprendre qu'il est désormais un joueur qui attire toute l'attention de toutes les personnes impliquées. »
- AFP
La révélation d'Endrick, Paqueta et Guimaraes
Endrick a fait des débuts impressionnants à Lyon, avec trois buts et une passe décisive depuis son arrivée en janvier en provenance du Real Madrid. Le jeune attaquant a été récompensé pour ses débuts fulgurants dans l'équipe de Fonseca en remportant le titre de joueur du mois de janvier, devant Mason Greenwood (Marseille) et son coéquipier Pavel Sulc.
Endrick a révélé qu'il avait discuté avec Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes de son transfert à Lyon avant de finaliser son arrivée en France. Le premier a quitté l'AC Milan pour Lyon en 2020 avant de rejoindre West Ham en 2022, puis Flamengo au début de cette année.
Guimaraes, comme Paqueta, a également rejoint Lyon en 2020, mais en provenance de l'Athletico Paranaense, et en 2022, il a signé un transfert très médiatisé à Newcastle. Depuis, Guimaraes est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du football mondial.
« Je sais qu'il y a beaucoup [de Brésiliens] qui ont joué pour ce club, et beaucoup d'entre eux ont eu une carrière fantastique ici », a déclaré Endrick à L'Équipe. « Avant de venir, j'ai parlé avec Paqueta et Bruno. Ils m'ont dit que c'était un endroit où je pourrais être vraiment heureux. »
Endrick s'est également entretenu avec le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti avant de choisir de rejoindre Lyon. « Nous avons eu une conversation formidable. Il m'a donné des conseils qui m'ont marqué. Maintenant, je dois travailler pour m'améliorer et devenir un meilleur joueur », a ajouté l'attaquant.
Quelle est la prochaine étape pour Lyon ?
Endrick devrait faire son retour dans le onze de départ lyonnais pour le match de la semaine prochaine contre Strasbourg, alors que Lyon tente de se mêler à la course au titre de Ligue 1.
Après ses rencontres contre Nice et Strasbourg, l'OL affrontera Marseille, dont les performances ont chuté ces dernières semaines.
