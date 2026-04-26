Endrick dévoile son poste de prédilection avant son retour au Real Madrid cet été

Le transfert de ce joueur de 19 ans en Ligue 1 s’est révélé judicieux pour son développement, lui qui peinait à s’imposer en Liga. Après des débuts laborieux sous les ordres de Xabi Alonso au Real, le Brésilien a retrouvé son meilleur niveau à Lyon, confirmant le potentiel de jeune talent de classe mondiale qui avait convaincu Madrid de miser sur lui.

Ce retour en forme est un soulagement pour son entourage, surtout après les critiques de son père, Douglas Sousa, qui avait déploré la gestion du début de carrière de son fils en Espagne.

Sousa avait précédemment affirmé que le grand club espagnol lui avait en quelque sorte « enlevé son terrain de jeu » en limitant ses opportunités. Aujourd’hui, fort d’une série de performances décisives, Endrick prouve qu’il est prêt à répondre aux exigences du football européen de haut niveau, avec 10 contributions à des buts lors de ses 13 premiers matchs de Ligue 1 avec Lyon.