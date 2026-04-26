Getty Images Sport
Traduit par
Endrick dévoile son poste de prédilection avant son retour au Real Madrid cet été
La priorité du rôle central
Endrick sait exactement où il peut s’épanouir, alors qu’il se prépare à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Malgré la concurrence acharnée pour une place dans l’attaque madrilène, le jeune Brésilien a une vision claire de son profil tactique et des postes où il est le plus décisif.
« Mon maillot préféré est le numéro neuf et c’est en tant qu’attaquant central que je me sens le plus à l’aise, mais je veux juste jouer, peu importe comment », a confié Endrick à Four Four Two. Si sa polyvalence lui permet d’occuper plusieurs postes, son penchant pour la pointe pose un intéressant casse-tête de sélection au staff madrilène en vue de la saison prochaine.
- AFP
Un prêt réussi à Lyon
Le transfert de ce joueur de 19 ans en Ligue 1 s’est révélé judicieux pour son développement, lui qui peinait à s’imposer en Liga. Après des débuts laborieux sous les ordres de Xabi Alonso au Real, le Brésilien a retrouvé son meilleur niveau à Lyon, confirmant le potentiel de jeune talent de classe mondiale qui avait convaincu Madrid de miser sur lui.
Ce retour en forme est un soulagement pour son entourage, surtout après les critiques de son père, Douglas Sousa, qui avait déploré la gestion du début de carrière de son fils en Espagne.
Sousa avait précédemment affirmé que le grand club espagnol lui avait en quelque sorte « enlevé son terrain de jeu » en limitant ses opportunités. Aujourd’hui, fort d’une série de performances décisives, Endrick prouve qu’il est prêt à répondre aux exigences du football européen de haut niveau, avec 10 contributions à des buts lors de ses 13 premiers matchs de Ligue 1 avec Lyon.
Arsenal surveille de près la situation.
Alors qu'Endrick s'apprête à retrouver Madrid, plusieurs grands clubs européens guettent la moindre opportunité. Selon les dernières rumeurs, Arsenal, en quête d'un renfort offensif pour l'été, verrait en le Brésilien une cible particulièrement prometteuse.
- (C)Getty Images
Un été crucial pour le club madrilène
Le Real Madrid s’apprête à vivre une période de transition majeure cet été, le club devant équilibrer ses comptes grâce à d’éventuels départs de joueurs de premier plan. Si la priorité d’Endrick reste de s’imposer sous le célèbre maillot blanc, le staff technique devra déterminer s’il est en mesure de lui offrir le rôle central qu’il convoite.
Si le club merengue ne peut lui offrir les garanties nécessaires à sa progression, la perspective d’un départ vers la Premier League pourrait se concrétiser.