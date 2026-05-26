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Encore une saison : Alisson devrait rester à Liverpool malgré l’intérêt de clubs de Serie A
Liverpool est convaincu qu'Alisson restera
Les spéculations sur l’avenir d’Alisson se sont intensifiées depuis la fin de la saison de Premier League, surtout après son retour de blessure contre Brentford. Cette apparition a suscité l’inquiétude chez les supporters de Liverpool, craignant que ce ne soit son dernier match sous les couleurs du club.
Toutefois, Liverpool se montre de plus en plus confiant : le gardien brésilien devrait rester à Anfield la saison prochaine. Le club avait activé une clause de prolongation plus tôt dans l’année, confirmant son intention de conserver le joueur de 33 ans au sein de l’effectif.
La Juventus cherche toujours un nouveau gardien titulaire et l’intérêt italien s’est maintenu tout au long du mois. La Gazzetta dello Sport a affirmé que les conditions personnelles avaient été discutées dès début mai, bien qu’aucun accord n’ait été trouvé entre les deux clubs.
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Selon Romano, voici la position de Liverpool
Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Liverpool souhaite conserver Alisson pour une saison supplémentaire. Le club a déjà informé son gardien de but de sa décision.
Sur X, il précise : « Liverpool a signifié à Alisson sa volonté de le conserver au moins une saison de plus. La Juventus lui a proposé un contrat plus long, mais Liverpool veut le garder. Seule la position du joueur pourrait faire évoluer la situation, toutefois Liverpool souhaite clairement qu’il reste. »
Liverpool est déterminé à conserver l'un de ses joueurs clés.
Selon les dernières informations, la Juventus serait prête à lui proposer un contrat plus long, mais Liverpool maintient pour l’instant une position ferme. Tout transfert éventuel dépendra vraisemblablement de la volonté du joueur de partir, aucun signe ne laissant penser que le club envisage de l’autoriser. Le retour d’Alisson après sa blessure en fin de saison a par ailleurs rappelé son importance pour l’équipe en vue de l’exercice prochain.
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Tout le Brésil attend avec impatience la Coupe du monde.
L’attention se tourne désormais vers le football international : Alisson va rejoindre le Brésil en prévision de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ses performances solides sur la scène internationale devraient maintenir l’intérêt autour du gardien à un niveau élevé dans toute l’Europe. Pour l’instant, Liverpool devrait entamer la préparation de la nouvelle saison avec Alisson comme gardien titulaire, malgré les rumeurs persistantes d’un éventuel transfert en Italie.