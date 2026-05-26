Encore une saison : Alisson devrait rester à Liverpool malgré l’intérêt de clubs de Serie A

Les spéculations sur l’avenir d’Alisson se sont intensifiées depuis la fin de la saison de Premier League, surtout après son retour de blessure contre Brentford. Cette apparition a suscité l’inquiétude chez les supporters de Liverpool, craignant que ce ne soit son dernier match sous les couleurs du club.

Toutefois, Liverpool se montre de plus en plus confiant : le gardien brésilien devrait rester à Anfield la saison prochaine. Le club avait activé une clause de prolongation plus tôt dans l’année, confirmant son intention de conserver le joueur de 33 ans au sein de l’effectif.

La Juventus cherche toujours un nouveau gardien titulaire et l’intérêt italien s’est maintenu tout au long du mois. La Gazzetta dello Sport a affirmé que les conditions personnelles avaient été discutées dès début mai, bien qu’aucun accord n’ait été trouvé entre les deux clubs.