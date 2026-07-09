Comme l’indique le communiqué publié sur le site officiel du club : « L’Empoli Football Club annonce avoir signé un accord d’exclusivité avec un fonds d’investissement américain dans le cadre d’une importante opération d’investissement dans le capital de la société. »
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Empoli officialise l’arrivée d’un fonds américain
Pour l’instant, le club présidé par Fabrizio Corsi et dirigé par Rebecca Corsi, directrice générale, n’a pas communiqué d’autres détails. La saison passée, l’Empoli a terminé à la 15e place de la Serie B. Relégué en Serie B en 2025 après trois exercices consécutifs dans l’élite, le club toscan entend y revenir au plus vite, désormais soutenu par un fonds américain.
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