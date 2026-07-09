Pour l’instant, le club présidé par Fabrizio Corsi et dirigé par Rebecca Corsi, directrice générale, n’a pas communiqué d’autres détails. La saison passée, l’Empoli a terminé à la 15e place de la Serie B. Relégué en Serie B en 2025 après trois exercices consécutifs dans l’élite, le club toscan entend y revenir au plus vite, désormais soutenu par un fonds américain.



