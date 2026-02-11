Getty
Elliot Anderson ou Adam Wharton à Manchester United ? L'ancienne star des Red Devils choisit un milieu de terrain doté d'une « forte personnalité » comme premier choix pour remplacer Casemiro, qui quittera le club cet été.
Le milieu de terrain à la recherche de dominer les plans de transfert de Man Utd
Manchester United avait envisagé de recruter un milieu de terrain l'été dernier, mais avait finalement décidé de se concentrer sur le renouvellement de son attaque, dépensant plus de 200 millions de livres sterling pour recruter Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, en plus du gardien Senne Lammens. Le milieu de terrain allait de toute façon être leur principale priorité avant la saison prochaine, mais leur recherche d'un nouveau milieu de terrain est désormais encore plus urgente depuis le départ de Casemiro.
Le Brésilien a immédiatement renforcé les Red Devils lorsqu'il a rejoint le club pour 70 millions de livres sterling en provenance du Real Madrid en 2022, après un début de saison cauchemardesque sous la houlette du nouveau manager Erik ten Hag. Casemiro a aidé United à terminer troisième cette saison-là et à remporter la Carabao Cup, mais il a connu une deuxième saison difficile, ce qui a conduit Jamie Carragher à déclarer que son heure de gloire était révolue.
Casemiro a opéré un revirement impressionnant au cours de l'année dernière, laissant à United la tâche difficile de trouver un remplaçant au quintuple vainqueur de la Ligue des champions et capitaine du Brésil.
- Getty Images Sport
Hargreaves désigne Anderson comme la priorité numéro un de Manchester United
L'ancien milieu de terrain de Manchester United Owen Hargreaves a félicité Casemiro d'avoir prouvé que les critiques comme Carragher avaient tort après avoir été victime d'un « manque de respect hors normes ». Il estime que le milieu de terrain de Nottingham Forest Anderson est le meilleur candidat pour remplacer Casemiro à Old Trafford.
Le commentateursportif de TNT Sports, Hargreaves, a déclaré à GOAL: « Adam Wharton est un très bon joueur. Il est très intelligent et voit le jeu un peu plus vite que la plupart des joueurs. Il joue des passes en première intention, mais Elliot a un profil différent. Vous savez, Elliot est un peu plus grand, probablement un peu plus agressif, donc je pense que ce sont tous les deux de jeunes joueurs très talentueux.
Je pense qu'Elliot a probablement l'avantage pour le moment, car il est sans doute un peu plus physique, mais je pense qu'Adam est un jeune qui pourrait jouer avec n'importe qui, car il est très intelligent. »
Anderson a une « personnalité » similaire à celle de Rice.
Hargreaves a comparé Anderson à Declan Rice et estime que l'ancien milieu de terrain de Newcastle, qui fait équipe avec Rice au milieu de terrain anglais depuis septembre, a le caractère nécessaire pour réussir à United.
« Il me rappelle un peu Declan dans le sens où on lui a donné sa chance et qu'il l'a saisie. En tant que jeune joueur, il progresse rapidement et s'améliore de jour en jour. Il a la taille, le talent, tout ce qu'il faut. Ce que j'aime chez Elliot, c'est qu'il semble avoir de la personnalité.
Et c'est ce dont vous avez besoin quand les choses se compliquent, car il ne s'agit pas seulement d'être un bon joueur. Il s'agit plutôt de savoir si vous êtes capable de gérer les attentes liées au fait de jouer pour un club comme Manchester United. C'est l'une des choses que vous ne pouvez pas savoir, que vous ne pouvez pas voir dans les données et les rapports des recruteurs. Il semble avoir la motivation nécessaire. »
Anderson espère aider Forest à battre les Wolves mercredi lors d'un match crucial dans leur lutte pour éviter la relégation. C'est l'un des 10 matchs de Premier League de cette semaine qui sera diffusé en direct sur TNT Sports.
Mercredi également, Manchester City accueille Fulham et espère capitaliser sur son incroyable remontée contre Liverpool, qui espère se remettre de son effondrement tardif lors de son déplacement à Sunderland. Pendant ce temps, Crystal Palace accueille Burnley et Aston Villa reçoit Brighton and Hove Albion.
Jeudi, Arsenal, leader de la Premier League, se rendra à Brentford.
- Getty Images Sport
Carrick a raison de demander à Sesko de « regarder et d'apprendre »
Benjamin Sesko a permis à Carrick de rester invaincu depuis son arrivée à United en arrachant le match nul 1-1 à West Ham grâce à un but égalisateur à la 96e minute. C'était le deuxième but in extremis de l'international slovène en trois matchs, après avoir marqué le but de la victoire à la 94e minute contre Fulham. Il a marqué sept buts au total depuis son transfert de 74 millions de livres sterling du RB Salzbourg l'été dernier, bien qu'il n'ait encore jamais été titularisé sous Carrick.
Hargreaves a salué la manière dont Carrick a géré Sesko, soulignant que United a toujours préféré intégrer progressivement ses jeunes attaquants plutôt que de les jeter directement dans le grand bain.
Il a expliqué : « Je pense que la meilleure chose à faire pour un jeune joueur comme lui, même si vous avez payé beaucoup d'argent pour l'avoir, c'est de le laisser observer et apprendre. C'est ce qu'ils faisaient autrefois, il y a dix ans. Vous savez, un joueur comme Sesko aurait été le quatrième attaquant dans un grand club. À son apogée, Manchester United comptait Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et Ole Gunnar Solskjaer. [Avant cela], il y avait Teddy Sheringham, Andy Cole et Dwight Yorke.
Et vous auriez eu un jeune qui apprenait les ficelles du métier. C'était le cas de Danny Welbeck. Il faisait ses débuts, il avait 18 ans et il était probablement notre cinquième attaquant lorsque nous avons remporté le championnat. Il s'entraînait avec nous tous les jours et il a beaucoup appris. Le lancer à 18, 19 ou 20 ans, comme ils l'ont fait avec Marcus Rashford, Anthony Martial et Rasmus Hojlund, qui est maintenant parti, je ne pense pas que ce soit bon pour leur développement.
« Quand le club ne va pas bien, ils subissent toute la pression. Et je pense qu'avoir Sesko et lui dire « Regarde depuis le banc, entre en jeu pour les 25 dernières minutes et tu auras tes chances... » Et regardez, ce n'est pas une coïncidence s'il s'épanouit. Je sais que les agents et les joueurs disent : « Je veux jouer, je veux jouer. » Eh bien, vous n'êtes peut-être pas prêt pour cela. Alors [Carrick dit] : « Apprends les ficelles du métier, je t'aiderai. Je suis là depuis 20 ans, j'ai vu ça, fais-moi confiance. » Et ça marche. »
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité