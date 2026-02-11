Elliot Anderson ou Adam Wharton à Manchester United ? L'ancienne star des Red Devils choisit un milieu de terrain doté d'une « forte personnalité » comme premier choix pour remplacer Casemiro, qui quittera le club cet été.

Manchester United avait envisagé de recruter un milieu de terrain l'été dernier, mais avait finalement décidé de se concentrer sur le renouvellement de son attaque, dépensant plus de 200 millions de livres sterling pour recruter Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, en plus du gardien Senne Lammens. Le milieu de terrain allait de toute façon être leur principale priorité avant la saison prochaine, mais leur recherche d'un nouveau milieu de terrain est désormais encore plus urgente depuis le départ de Casemiro.

Le Brésilien a immédiatement renforcé les Red Devils lorsqu'il a rejoint le club pour 70 millions de livres sterling en provenance du Real Madrid en 2022, après un début de saison cauchemardesque sous la houlette du nouveau manager Erik ten Hag. Casemiro a aidé United à terminer troisième cette saison-là et à remporter la Carabao Cup, mais il a connu une deuxième saison difficile, ce qui a conduit Jamie Carragher à déclarer que son heure de gloire était révolue.

Casemiro a opéré un revirement impressionnant au cours de l'année dernière, laissant à United la tâche difficile de trouver un remplaçant au quintuple vainqueur de la Ligue des champions et capitaine du Brésil.