Elche - Barça (1-3) : Le leader gagne mais vendange à tout-va

Piqué au vif, le Barça a repris sa marche en avant, porté par un Frenkie de Jong impérial à la baguette. Après un festival de ratés, Ferran Torres trouvait enfin la mire juste avant la pause, bien servi par le Néerlandais après un slalom dans la surface (1-2). Mais le score à la mi-temps (1-2) tenait du miracle pour les locaux tant la furia barcelonaise aurait dû déboucher sur un score de tennis. Fermín, Raphinha et Ferran encore lui, manquaient l'immanquable.