Le Barça aime jouer avec le feu, et le Martínez Valero a bien failli être le théâtre d'une immolation coupable. Ultra-dominateurs, créateurs d'une avalanche d'occasions, les hommes de Hansi Flick ont pourtant dû attendre les derniers instants pour se mettre à l'abri face à un Elche suicidaire mais courageux (1-3). Le leader conserve son trône, certes, mais il aurait dû s'éviter ces sueurs froides s'il n'avait pas transformé le match en concours de "vendanges" devant le but adverse.
Elche - Barça (1-3) : Le leader gagne mais vendange à tout-va
- Getty Images Sport
Lamine Yamal frappe d'entrée
Tout semblait pourtant facile. Dès la 6e minute, Lamine Yamal, profitant d'une hésitation coupable d'Iñaki Peña (le gardien prêté par... le Barça), ouvrait le score avec une insolente facilité (0-1). Mais au lieu de tuer le match, les Blaugranas se sont amusés à viser les montants. Dani Olmo, puis Ferran Torres (deux fois dans la même action !), fracassaient les poteaux d'un Elche dépassé par la vitesse des transmissions catalanes. Et la punition est tombée : Álvaro Rodríguez, profitant d'un alignement défensif suspect, égalisait contre le cours du jeu (1-1).
- Getty Images Sport
Ferran se rachète, les poteaux tremblent
Piqué au vif, le Barça a repris sa marche en avant, porté par un Frenkie de Jong impérial à la baguette. Après un festival de ratés, Ferran Torres trouvait enfin la mire juste avant la pause, bien servi par le Néerlandais après un slalom dans la surface (1-2). Mais le score à la mi-temps (1-2) tenait du miracle pour les locaux tant la furia barcelonaise aurait dû déboucher sur un score de tennis. Fermín, Raphinha et Ferran encore lui, manquaient l'immanquable.
- Getty Images Sport
Rashford pour le soulagement
La seconde période fut une copie conforme, le suspense en plus. Elche, audacieux sous la houlette de Sarabia, a eu les balles d'égalisation par Álvaro Rodríguez et Adam. Le Barça tremblait, incapable de convertir ses contres. Il a fallu attendre la 75e minute et une action de classe de Lamine Yamal pour délivrer les siens. Le prodige servait Marcus Rashford (entré à la place d'un Raphinha touché) qui fusillait enfin Peña pour le 1-3.
- Getty Images Sport
Leader, mais à quel prix ?
Le Barça repart d'Alicante avec les trois points et le leadership, mission accomplie. Mais Hansi Flick aura des cheveux blancs en revoyant la vidéo de ce match. Dix occasions nettes, trois poteaux, et une fébrilité défensive par moments inquiétante. De plus, les sorties sur blessure de Raphinha et Koundé viennent ternir le tableau. Le Barça a gagné, le Barça a régalé, mais le Barça a aussi beaucoup (trop) pardonné.