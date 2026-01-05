Egypte - Bénin : Les Pharaons s’extirpent du piège béninois (3-1, a.p)

En deuxième mi-temps, l’Egypte mettait enfin le pied sur le ballon et commençait à inquiéter le Bénin. Rami Rabia (56e) et Mohamed Salah (61e) s’illustraient déjà, mais butaient sur Dandjinou et sa défense. Les Guépards rétorquaient avec Jodel Dossou dont la frappe était repoussée par El Shenawy (64e). Mais ce sont bien les Pharaons qui débloquaient le match avec une frappe lourde de Marwan Ateya qui nettoyait la lucarne de Dandjinou (1-0, 69e). Un but qui obligeait les Béninois à sortir de leur camp alors que l’Egypte commençait à refermer son bloc derrière. Mais les Pharaons craquaient également sur une mauvaise relance d’El Shenawy qui se rattrapait en sortant le centre tir d’Olaitan mais l’action était bien suivie par Jodel Dossou qui remettait les pendules à l’heure (1-1, 82e).

Mohamed Salah avait l’occasion de redonner l’avantage aux siens juste après mais butait incroyablement sur le gardien béninois (89e). Le sort du match allait finalement se décider en prolongations. Il ne fallait pas assez de temps à l’Egypte pour reprendre l’avantage avec une tête de Yasser Ibrahim qui lobait Marcel Dandjinou (2-1, 97e). Les Guépards essayaient de revenir dans la partie, mais avaient cette fois-ci du mal à percer le verrou égyptien. Mohamed Salah profitait d’une contre-attaque dans les derniers instants pour ajuster Dandjinou et sceller la victoire des Pharaons (3-1, 120e+4). C’est donc l’Egypte qui verra les quarts de finale en s’imposant face à une vaillante équipe du Bénin.