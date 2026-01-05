L’Egypte affrontait le Bénin, lundi, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe d’Afrique de Nations 2025. Un match qui a contraint les Pharaons à aller en prolongations avant de venir à bout des Guépards dans les derniers instants.
Egypte - Bénin : Les Pharaons s’extirpent du piège béninois (3-1, a.p)
- AFP
L’Egypte bute sur le Bénin
En quête d’un huitième sacre depuis 2010, l’Egypte avait un nouveau match piège à éviter ce lundi. S’ils sont largement favoris sur le papier, les Pharaons n’ont pas vraiment justifié ce statut face au Bénin. Pourtant, les Egyptiens auraient pu prendre rapidement devant dans ce match sur deux occasions d’Omar Marmoush. Mais l’attaquant de Manchester City butait d’abord sur Marcel Dandjinou (7e) avant de voir Yohan Roche sauver le ballon sur la ligne sur une nouvelle frappe (19e).
C’étaient les seules éclaircies des Pharaons dans cette première mi-temps qui voyait le Bénin tenir beaucoup plus le ballon. Les Guépards, bien appliqués dans tous les compartiments de jeu, se signalaient également sur un coup franc de Junior Olaitan capté par Mohamed El Shenawy (16e). S’il n’y avait pas de buts dans le premier acte, les deux équipes perdaient chacune un joueur sur blessure avec Tosin Aiyegun pour le Bénin (29e) et Mohamed Hamdy côté égyptien (45e).
- AFP
Les Guépards craquent sur le gong face aux Pharaons
En deuxième mi-temps, l’Egypte mettait enfin le pied sur le ballon et commençait à inquiéter le Bénin. Rami Rabia (56e) et Mohamed Salah (61e) s’illustraient déjà, mais butaient sur Dandjinou et sa défense. Les Guépards rétorquaient avec Jodel Dossou dont la frappe était repoussée par El Shenawy (64e). Mais ce sont bien les Pharaons qui débloquaient le match avec une frappe lourde de Marwan Ateya qui nettoyait la lucarne de Dandjinou (1-0, 69e). Un but qui obligeait les Béninois à sortir de leur camp alors que l’Egypte commençait à refermer son bloc derrière. Mais les Pharaons craquaient également sur une mauvaise relance d’El Shenawy qui se rattrapait en sortant le centre tir d’Olaitan mais l’action était bien suivie par Jodel Dossou qui remettait les pendules à l’heure (1-1, 82e).
Mohamed Salah avait l’occasion de redonner l’avantage aux siens juste après mais butait incroyablement sur le gardien béninois (89e). Le sort du match allait finalement se décider en prolongations. Il ne fallait pas assez de temps à l’Egypte pour reprendre l’avantage avec une tête de Yasser Ibrahim qui lobait Marcel Dandjinou (2-1, 97e). Les Guépards essayaient de revenir dans la partie, mais avaient cette fois-ci du mal à percer le verrou égyptien. Mohamed Salah profitait d’une contre-attaque dans les derniers instants pour ajuster Dandjinou et sceller la victoire des Pharaons (3-1, 120e+4). C’est donc l’Egypte qui verra les quarts de finale en s’imposant face à une vaillante équipe du Bénin.