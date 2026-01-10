Égypte 3-2 Côte d'Ivoire : Les Pharaons détrônent le champion !

L'expérience a parlé, et elle a parlé fort. Dans la fournaise du stade Adrar d'Agadir, l'Égypte a fait tomber le champion en titre au terme d'un quart de finale haletant et riche en rebondissements (3-2). Face à une Côte d'Ivoire joueuse mais naïve, les Pharaons ont livré une leçon de pragmatisme et de réalisme froid. Dominés dans le jeu, les hommes d'Hossam Hassan ont su piquer là où ça fait mal, portés par un Mohamed Salah impérial et une gestion tactique chirurgicale qui les propulse dans le dernier carré.