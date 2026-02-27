(C)Getty Images
Dusan Vlahovic va-t-il rester ? Le directeur général de la Juventus, Giorgio Chiellini, fait allusion à une nouvelle offre de contrat pour l'attaquant malgré un long bras de fer
La porte est grande ouverte pour Vlahovic
L'une des questions les plus urgentes concerne le statut de Vlahovic, dont l'avenir reste incertain depuis des mois en raison d'un long conflit contractuel. Le joueur international serbe est absent depuis trois mois pour cause de blessure, mais son retour imminent dans l'équipe coïncide avec une nouvelle ouverture du club concernant son contrat. Le directeur de la stratégie footballistique de la Juventus, Giorgio Chiellini, s'est exprimé devant les caméras pour clarifier la situation après le récent match contre Galatasaray. Lors de son discours d'après-match, l'ancien défenseur légendaire a exprimé sa confiance dans le projet actuel et a spécifiquement abordé la situation de l'attaquant. Le ton adopté par la direction du club suggère que la porte est grande ouverte pour que Vlahovic prolonge son séjour à Turin, à condition que les conditions soient acceptables pour les deux parties.
Chiellini confirme que Spalletti est sa priorité et son admiration pour Vlahovic
S'adressant aux médias après un match éprouvant de 120 minutes, Chiellini s'est empressé de démentir toute rumeur concernant le poste de l'entraîneur avant d'aborder la question des contrats des joueurs. Il a clairement indiqué que le club avait l'intention de maintenir son équipe dirigeante actuelle tout en récompensant ceux qui ont fait preuve d'engagement.
« Nous sommes en pleine croissance et nous sortons renforcés de ce match », a déclaré Chiellini, selon le Corriere dello Sport. « Nous n'avons raté qu'un match et demi avec Spalletti : celui contre Côme et la deuxième mi-temps à Istanbul. Son avenir n'a jamais été remis en question, il est une priorité, mais nous examinions les renouvellements et nous allons maintenant avoir quelques semaines libres, donc plus de temps, pour nous asseoir, partager nos projets d'avenir et officialiser les choses. »
La conversation a inévitablement porté sur Vlahovic, qui devrait reprendre l'entraînement avec l'équipe la semaine prochaine. Les propos de Chiellini ont apporté une lueur d'espoir aux supporters qui espèrent que l'ancien joueur de la Fiorentina restera au club. Cette manifestation publique de soutien marque un tournant dans le récit, suggérant que l'impasse précédente sur les salaires pourrait enfin être résolue grâce à de nouvelles négociations.
« Il y a une grande estime, son amour pour la Juve est visible », a ajouté le directeur de la Juventus. « Dusan sera une valeur ajoutée pour la dernière ligne droite, nous trouverons le temps et le moyen de comprendre ce que pourrait être notre avenir commun. »
Rénovations et structures salariales à la Juventus
La décision de conserver Vlahovic s'inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider le noyau dur de l'équipe de Spalletti. La Juventus a déjà pris des mesures pour s'attacher les services du sensationnel joueur turc Kenan Yildiz et aurait conclu un accord avec le milieu de terrain américain Weston McKennie. Un nouveau contrat pour McKennie, valable jusqu'en 2030, devrait être officiellement annoncé après le prochain match contre la Roma. Ces mesures indiquent que le club est prêt à investir dans des joueurs qui correspondent à la vision tactique de l'entraîneur, mais qu'il adhère également strictement à un nouveau modèle financier plus durable qui privilégie la responsabilité fiscale plutôt que les salaires mirobolants.
Pour que Vlahovic reste à Turin, il devra probablement revoir ses attentes financières à la baisse afin de s'aligner sur le plafond actuel du club. Selon certaines informations, la Juventus chercherait à maintenir les salaires les plus élevés autour de 7 millions d'euros, un seuil que Yildiz a déjà presque atteint avec sa récente prolongation de contrat. Vlahovic a impressionné la direction par son professionnalisme et son sentiment d'appartenance depuis l'été, ce qui lui a permis de rester dans les plans du club malgré l'intérêt de l'AC Milan, de Barcelone et de plusieurs équipes de Premier League. Le club souhaite désormais déterminer si le Serbe est prêt à s'engager pour ses meilleures années avec les Bianconeri dans le cadre de ces nouvelles contraintes économiques.
La « nouvelle » Juventus prête à se battre pour les grands titres
L'identité tactique de l'équipe sous Spalletti est également un facteur important dans ces négociations contractuelles, car l'entraîneur cherche à constituer une équipe adaptée à son système préféré, le 4-2-3-1. Les arrivées en janvier d'Emil Holm et de Jeremie Boga, prêtés par leurs clubs respectifs, visaient spécifiquement à apporter la profondeur nécessaire qui faisait défaut auparavant sur les ailes. Spalletti aurait redonné un nouveau souffle à Vlahovic, le plaçant au cœur de ses plans offensifs avant que celui-ci ne soit écarté des terrains pour cause de blessure. Le manager souhaite disposer d'un effectif comptant deux joueurs pour chaque poste, afin de garantir que l'équipe puisse être compétitive sur plusieurs fronts sans perte de qualité.
Alors que la Juventus entre dans le mois de mars, l'objectif est double : assurer la qualification pour la Ligue des champions et finaliser la structure de l'équipe pour les années à venir. Avec ou sans les richesses de la compétition européenne d'élite, le club est déterminé à aller de l'avant avec un plan clair. Spalletti a montré qu'il n'était pas motivé par son propre contrat, mais par la logique du projet qu'il est en train de construire. En s'asseyant dès maintenant avec l'entraîneur et des joueurs chevronnés comme Vlahovic, la direction de la Juventus espère éliminer l'incertitude et s'assurer que la « nouvelle » Juventus sera prête à se battre pour les grands honneurs dès la saison prochaine.
