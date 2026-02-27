Dusan Vlahovic va-t-il rester ? Le directeur général de la Juventus, Giorgio Chiellini, fait allusion à une nouvelle offre de contrat pour l'attaquant malgré un long bras de fer

S'adressant aux médias après un match éprouvant de 120 minutes, Chiellini s'est empressé de démentir toute rumeur concernant le poste de l'entraîneur avant d'aborder la question des contrats des joueurs. Il a clairement indiqué que le club avait l'intention de maintenir son équipe dirigeante actuelle tout en récompensant ceux qui ont fait preuve d'engagement.

« Nous sommes en pleine croissance et nous sortons renforcés de ce match », a déclaré Chiellini, selon le Corriere dello Sport. « Nous n'avons raté qu'un match et demi avec Spalletti : celui contre Côme et la deuxième mi-temps à Istanbul. Son avenir n'a jamais été remis en question, il est une priorité, mais nous examinions les renouvellements et nous allons maintenant avoir quelques semaines libres, donc plus de temps, pour nous asseoir, partager nos projets d'avenir et officialiser les choses. »

La conversation a inévitablement porté sur Vlahovic, qui devrait reprendre l'entraînement avec l'équipe la semaine prochaine. Les propos de Chiellini ont apporté une lueur d'espoir aux supporters qui espèrent que l'ancien joueur de la Fiorentina restera au club. Cette manifestation publique de soutien marque un tournant dans le récit, suggérant que l'impasse précédente sur les salaires pourrait enfin être résolue grâce à de nouvelles négociations.

« Il y a une grande estime, son amour pour la Juve est visible », a ajouté le directeur de la Juventus. « Dusan sera une valeur ajoutée pour la dernière ligne droite, nous trouverons le temps et le moyen de comprendre ce que pourrait être notre avenir commun. »