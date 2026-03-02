Getty Images
Dusan Vlahovic ouvert à rester à la Juventus alors que les premières discussions ont lieu malgré l'intérêt de la Premier League pour l'attaquant
Un sommet crucial se tient à Turin
Selon des informationsrécentes, la réunion tant attendue a enfin eu lieu à Turin, ce qui pourrait servir de catalyseur à un changement radical dans la stratégie de transfert à venir de la Juventus. Les Bianconeri traversent actuellement une période intense de négociations internes, travaillant sans relâche pour assurer l'avenir de plusieurs figures clés de l'équipe. Kenan Yildiz et Weston McKennie ayant déjà engagé leur avenir avec le club, l'attention s'est résolument tournée vers leur numéro neuf emblématique.
Depuis des mois, les spéculations vont bon train autour du joueur international serbe de 26 ans, d'autant plus que son contrat actuel arrive à expiration en juin 2026. La première rencontre entre les dirigeants du club et les représentants de l'attaquant a donné des résultats positifs que peu de gens auraient pu imaginer il y a encore quelques semaines, indiquant une volonté mutuelle de trouver un terrain d'entente.
Retour après blessure et soutien à Chiellini
Le moment choisi pour ces discussions est crucial. Vlahovic est absent depuis trois mois en raison d'une blessure, mais son retour imminent à l'entraînement avec l'équipe la semaine prochaine coïncide avec une nouvelle ouverture du club concernant son contrat. Le directeur de la stratégie footballistique de la Juventus, Giorgio Chiellini, a joué un rôle central dans ce changement, agissant en tant que médiateur et soutenant publiquement l'attaquant après le match difficile que l'équipe a récemment disputé contre Galatasaray.
S'adressant aux médias, Chiellini a donné une lueur d'espoir aux fans qui espèrent que l'ancien joueur de la Fiorentina restera. « Il est très estimé, son amour pour la Juve est visible », a déclaré Chiellini. « Dusan sera une valeur ajoutée pour la dernière ligne droite, nous trouverons le temps et le moyen de comprendre ce que pourrait être notre avenir commun. »
Vlahovic se montre ouvert à l'idée de rester
La nouvelle la plus encourageante pour les supporters de la Juventus est peut-être l'attitude très réceptive de Vlahovic à l'égard d'une prolongation de contrat. Malgré des rumeurs persistantes le liant à l'AC Milan, à Barcelone et à plusieurs clubs de Premier League, l'attaquant a clairement indiqué que sa priorité restait la Vieille Dame. Son professionnalisme lui a permis de rester dans les plans de l'entraîneur Luciano Spalletti.
Selon Sky Sport, l'attaquant serbe a réaffirmé lors d'une récente réunion qu'il n'avait encore conclu aucun accord avec d'autres clubs. Il a en outre indiqué qu'avant de négocier avec des prétendants extérieurs, il écouterait la proposition de la Juventus avec une réelle ouverture d'esprit quant à son maintien à Turin, ce qui donne un coup de pouce considérable au projet à long terme du club.
Surmonter les obstacles financiers
Cependant, malgré les ondes positives qui se dégagent des premières discussions, un écart économique important subsiste. Pour que ce partenariat renouvelé soit officialisé avec succès, le club et le joueur devront tous deux faire des concessions. La Juventus adhère strictement à un nouveau modèle financier durable et souhaite maintenir les salaires les plus élevés autour de 7 millions d'euros, un seuil que Yildiz a récemment approché.
De son côté, Vlahovic devra faire un effort pour se rapprocher de la position du club. Selon certaines informations, le Serbe devrait revoir ses exigences à la baisse, bien en dessous des 10 millions d'euros demandés jusqu'à présent, afin de s'adapter aux contraintes économiques actuelles du club. Si combler cet écart de plusieurs millions d'euros est un exercice délicat, la volonté commune de poursuivre l'aventure pourrait finalement permettre de consolider le noyau dur de l'équipe de Spalletti.
