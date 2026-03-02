Dusan Vlahovic ouvert à rester à la Juventus alors que les premières discussions ont lieu malgré l'intérêt de la Premier League pour l'attaquant

Selon des informationsrécentes, la réunion tant attendue a enfin eu lieu à Turin, ce qui pourrait servir de catalyseur à un changement radical dans la stratégie de transfert à venir de la Juventus. Les Bianconeri traversent actuellement une période intense de négociations internes, travaillant sans relâche pour assurer l'avenir de plusieurs figures clés de l'équipe. Kenan Yildiz et Weston McKennie ayant déjà engagé leur avenir avec le club, l'attention s'est résolument tournée vers leur numéro neuf emblématique.

Depuis des mois, les spéculations vont bon train autour du joueur international serbe de 26 ans, d'autant plus que son contrat actuel arrive à expiration en juin 2026. La première rencontre entre les dirigeants du club et les représentants de l'attaquant a donné des résultats positifs que peu de gens auraient pu imaginer il y a encore quelques semaines, indiquant une volonté mutuelle de trouver un terrain d'entente.