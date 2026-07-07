Du Sénégal à l’Égypte… Le scénario noir que le Maroc redoute face à la France

L’équipe d’Égypte est devenue la neuvième sélection africaine à quitter la Coupe du monde ; toutes ont été éliminées en phase à élimination directe, à l’exception de la Tunisie, sortie dès la phase de groupes.

Fait marquant : la plupart ont suivi un scénario similaire, dominant d’abord avant de céder en fin de match.

En seizièmes de finale, la République démocratique du Congo a ouvert le score dès la 7^e minute face à l’Angleterre et a défendu son avantage jusqu’à la 75^e, avant que les « Trois Lions » n’inversent la tendance en inscrivant deux buts en fin de match.

Le scénario s’est reproduit, et de manière encore plus cruelle, avec le Sénégal, qui menait 2-0 face à la Belgique jusqu’à la 86^e minute, avant que les Européens n’égalisent puis ne l’emportent en prolongation.