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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Du Sénégal à l’Égypte… Le scénario noir que le Maroc redoute face à la France

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Les « Lions de l'Atlas » sont confrontés à un défi de taille face aux « Bleus ».

Le Maroc est désormais la dernière équipe arabe et africaine encore en course dans la Coupe du monde 2026, après l’élimination dramatique de l’Égypte en huitièmes de finale.

Les Pharaons ont quitté la compétition dès les huitièmes de finale après avoir perdu 2-3 face à l’Argentine, ce mardi au stade d’Atlanta, alors qu’ils menaient 2-0.

  • La malédiction africaine

    L’équipe d’Égypte est devenue la neuvième sélection africaine à quitter la Coupe du monde ; toutes ont été éliminées en phase à élimination directe, à l’exception de la Tunisie, sortie dès la phase de groupes.

    Fait marquant : la plupart ont suivi un scénario similaire, dominant d’abord avant de céder en fin de match.

    En seizièmes de finale, la République démocratique du Congo a ouvert le score dès la 7^e minute face à l’Angleterre et a défendu son avantage jusqu’à la 75^e, avant que les « Trois Lions » n’inversent la tendance en inscrivant deux buts en fin de match.

    Le scénario s’est reproduit, et de manière encore plus cruelle, avec le Sénégal, qui menait 2-0 face à la Belgique jusqu’à la 86^e minute, avant que les Européens n’égalisent puis ne l’emportent en prolongation.

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  • Des pertes fatales

    Même les formations qui n’ont pas réussi à prendre l’avantage sont restées dans le match jusqu’aux dernières minutes, à l’exception de l’Algérie, dominée 2-0 par la Suisse.

    L’Afrique du Sud a cédé 1-0 au Canada dans le temps additionnel, la Côte d’Ivoire a perdu 1-2 face à la Norvège sur un but décisif à la 86^e minute, le Ghana s’est incliné 1-0 contre la Colombie, et le Cap-Vert a été battu 2-3 par l’Argentine en prolongation.

  • Avertissement au Maroc

    La sélection marocaine devra éviter ce scénario lorsqu’elle affrontera la France, jeudi prochain, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

    Les Marocains ont déjà vécu ce scénario, mais à l’envers : menés au score par les Pays-Bas en huitièmes de finale, ils avaient égalisé dans le temps additionnel avant de l’emporter aux tirs au but.

    Les « Lions de l'Atlas » espèrent ainsi devenir la première sélection issue d'une autre confédération que l'Europe ou l'Amérique du Sud à atteindre le dernier carré de deux Coupes du monde consécutives.

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