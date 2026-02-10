@SantosFC - X
« Du prince au génie ! » - Lionel Messi et ses fils reçoivent un cadeau spécial de l'ancien coéquipier du FC Barcelone, Neymar.
Messi et Neymar, coéquipiers au FC Barcelone dans les années 2010
Messi et Neymar sont devenus de bons amis pendant leur séjour à Barcelone. Le duo a remporté huit trophées avec le club catalan, dont un triplé Ligue des champions, Liga et Copa del Rey lors de leur saison historique 2014-2015, et a formé la redoutable ligne d'attaque « MSN » aux côtés de Luis Suarez. Leur partenariat a pris fin temporairement en 2017 lorsque Neymar a rejoint le PSG pour un transfert record, mais Messi a finalement rejoint son ancien coéquipier à Paris après avoir quitté Barcelone en tant qu'agent libre en 2021.
Ils ont tous deux quitté la France en 2023, Messi rejoignant l'Inter Miami en Major League Soccer et Neymar rejoignant Al-Hilal pour ce qui s'est avéré être un passage de deux ans marqué par les blessures. Le joueur de 34 ans est depuis retourné à Santos, dans son Brésil natal, et a aidé le club de son enfance à éviter la relégation lors de la saison 2025 du Campeonato Brasileiro Serie A.
Santos et Neymar envoient un cadeau spécial à Messi
Le dernier exemple en date de leur solide amitié est survenu lorsque Neymar a envoyé trois répliques du maillot de Santos à Messi et à ses trois fils, Thiago, Mateo et Ciro, dans un message publié sur les réseaux sociaux qui est rapidement devenu viral.
Le message de Santos disait : « De Neymar Jr. à Lionel Messi. Du Prince au Génie.
Le manteau sacré, d'une valeur inestimable, avec le numéro immortalisé par le roi. 10 pour Neymar. 10 pour Messi. 10 pour Pelé. Un héritage infini dans l'histoire du football.
Salutations de Vila Belmiro, Lionel Messi ! »
Messi s'épanouit avec l'Inter Miami tandis que Neymar est de retour à Santos
Les deux joueurs ne jouent plus ensemble, mais restent tous deux actifs au niveau des clubs. Messi a suscité un regain d'intérêt pour la MLS depuis son transfert à l'Inter Miami, aidant les Herons à remporter la MLS Cup 2025, le Supporters' Shield 2024 et la Leagues Cup 2023. Neymar, quant à lui, n'a pas disputé les matchs au sommet de la Serie A brésilienne, son équipe étant en pleine lutte contre la relégation à son retour.
Santos a finalement réussi à se maintenir et espère éviter une campagne similaire lors de l'édition 2026 du championnat, même s'il n'a pas réussi à remporter ses deux premiers matchs. Neymar n'a pas été en forme jusqu'à présent, mais il pourrait être disponible pour le prochain match contre l'Athletico Paranaense jeudi soir.
Neymar pourrait-il rejoindre Messi en MLS ?
Alors que Neymar vient de prolonger son contrat avec Santos, des rumeurs le liaient à un transfert en Amérique du Nord.
Au sujet d'un éventuel transfert, l'ancien gardien de but de Premier League Brad Friedel a récemment déclaré à GOAL: « Si Neymar est en forme, je pense que ça peut marcher, vraiment, car il reste une grande star dans certaines régions des États-Unis. Le problème, c'est que s'il n'est pas en forme et qu'il se blesse souvent, cela devient une réalité négative relayée par les médias. Je comprends bien sûr les arguments des deux côtés.
Je suppose, et ce sont des gens intelligents, qu'il s'agirait d'un contrat à plusieurs niveaux basé sur les performances et la forme physique. Ayant passé quelque temps à Miami, avant l'arrivée de Messi, on ne savait pas vraiment que Miami avait une équipe. Depuis son arrivée, on voit des maillots roses et noirs partout. Si Neymar venait, cela renforcerait cette tendance.
Je comprends ce qu'ils essaient de faire. Il faut y réfléchir attentivement, car c'est une décision difficile à prendre en raison de son historique de blessures. Mais il a ce talent particulier qui peut vraiment enthousiasmer certains fans américains. Il est capable de faire des choses exceptionnelles. Je serais probablement à 55 % pour et 45 % contre. »
Messi, quant à lui, devrait participer au premier match de l'Inter Miami dans la nouvelle saison de MLS, qui se déroulera à la fin du mois contre le Los Angeles FC.
