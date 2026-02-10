« Du prince au génie ! » - Lionel Messi et ses fils reçoivent un cadeau spécial de l'ancien coéquipier du FC Barcelone, Neymar.

Alors que Neymar vient de prolonger son contrat avec Santos, des rumeurs le liaient à un transfert en Amérique du Nord.

Au sujet d'un éventuel transfert, l'ancien gardien de but de Premier League Brad Friedel a récemment déclaré à GOAL: « Si Neymar est en forme, je pense que ça peut marcher, vraiment, car il reste une grande star dans certaines régions des États-Unis. Le problème, c'est que s'il n'est pas en forme et qu'il se blesse souvent, cela devient une réalité négative relayée par les médias. Je comprends bien sûr les arguments des deux côtés.

Je suppose, et ce sont des gens intelligents, qu'il s'agirait d'un contrat à plusieurs niveaux basé sur les performances et la forme physique. Ayant passé quelque temps à Miami, avant l'arrivée de Messi, on ne savait pas vraiment que Miami avait une équipe. Depuis son arrivée, on voit des maillots roses et noirs partout. Si Neymar venait, cela renforcerait cette tendance.

Je comprends ce qu'ils essaient de faire. Il faut y réfléchir attentivement, car c'est une décision difficile à prendre en raison de son historique de blessures. Mais il a ce talent particulier qui peut vraiment enthousiasmer certains fans américains. Il est capable de faire des choses exceptionnelles. Je serais probablement à 55 % pour et 45 % contre. »

Messi, quant à lui, devrait participer au premier match de l'Inter Miami dans la nouvelle saison de MLS, qui se déroulera à la fin du mois contre le Los Angeles FC.