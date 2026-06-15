Du Camp Nou au Bernabéu… L'histoire des transferts interdits entre Barcelone et le Real Madrid

Le retour sur le devant de la scène de Marc Cucurella, fraîchement transféré au Real Madrid, ravive l’un des sujets les plus sensibles du football espagnol : le passage du FC Barcelone à son rival éternel. car ces deux maillots incarnent non seulement deux clubs, mais deux identités opposées, et quiconque effectue ce passage se transforme aussitôt aux yeux de la moitié de l’Espagne d’un héros en un « traître ».

Les statistiques le prouvent : les transferts direct du Barça vers le Real sont rares. Les plus emblématiques ? Le Portugais Luís Figo, le Brésilien Ronaldo Nazário, dit « le Phénomène », et le Camerounais Samuel Eto’o. Pourtant, ce passage direct de la Catalogne à la capitale demeure une exception, et chaque exemple a donné lieu à une histoire à part entière, faite de colère et de polémique.