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Du Camp Nou au Bernabéu… L'histoire des transferts interdits entre Barcelone et le Real Madrid

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Mercato
FC Barcelone
Real Madrid
M. Cucurella
Espagne

Kokorilla… Un nouvel épisode de la série !

Le retour sur le devant de la scène de Marc Cucurella, fraîchement transféré au Real Madrid, ravive l’un des sujets les plus sensibles du football espagnol : le passage du FC Barcelone à son rival éternel. car ces deux maillots incarnent non seulement deux clubs, mais deux identités opposées, et quiconque effectue ce passage se transforme aussitôt aux yeux de la moitié de l’Espagne d’un héros en un « traître ».

Les statistiques le prouvent : les transferts direct du Barça vers le Real sont rares. Les plus emblématiques ? Le Portugais Luís Figo, le Brésilien Ronaldo Nazário, dit « le Phénomène », et le Camerounais Samuel Eto’o. Pourtant, ce passage direct de la Catalogne à la capitale demeure une exception, et chaque exemple a donné lieu à une histoire à part entière, faite de colère et de polémique.

  • Le coup d’envoi est donné : Albiñés franchit la ligne défendue.

    L’Espagnol Alfonso Albíniz, né à Barcelone en 1886, est considéré comme le premier joueur de l’histoire à avoir porté les maillots des deux rivaux, le Real Madrid et le FC Barcelone. Il débute sa carrière à Barcelone en 1902, avant de rejoindre le Real Madrid la même année, à une époque où la rivalité n’avait pas encore pris la dimension politique et culturelle d’aujourd’hui.

    Malgré un football encore balbutiant, son choix a posé les bases du concept de « passage interdit », puisque, selon la presse espagnole, il est revenu à Barcelone en 1906, avant de revenir au Real Madrid et d’endosser à nouveau le maillot blanc. Il devient ainsi l’un des premiers symboles du joueur itinérant entre les deux rives, à une époque où la fidélité club était bien plus souple qu’aujourd’hui.

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  • Schuster… la première « bombe » du mercato

    Il a fallu attendre 86 ans pour que l’histoire se répète. En 1988, la star allemande Bernd Schuster devenait le premier joueur à passer du FC Barcelone au Real Madrid, un transfert retentissant compte tenu de la renommée de ce meneur de jeu blond.

    Schuster n’était pas un joueur ordinaire : il était le maestro du milieu de terrain blaugrana depuis huit ans. Son départ gratuit vers la capitale a été perçu comme une véritable provocation par le président catalan de l’époque. La situation a ensuite empiré lorsque Schuster a achevé sa « série de trahisons » en devenant le seul joueur de l’histoire à porter successivement les maillots du Barça, du Real et de l’Atlético, s’attirant ainsi la foudre des trois grands clubs espagnols.

  • Laudrup… D’un quintuplé à un autre

    À la fin des années 1980, le Danois Michael Laudrup figurait parmi les meilleurs milieux de terrain au monde. Après quatre saisons couronnées de succès avec le FC Barcelone, il décide, en 1994, de rejoindre le Real Madrid. Ce choix faisait suite à un différend avec Johan Cruyff, qui l’avait écarté au profit de Romario lors de la finale de la Ligue des champions 1994.

    L’ironie, qui a immortalisé son nom dans l’histoire du Clásico, veut qu’en 1994 il ait d’abord joué avec le Barça pour écraser le Real 5-0, puis, seulement 364 jours plus tard, revêtu le maillot blanc pour mener les Merengues à une victoire sur le même score. Ce doublé a fait de Laudrup un symbole de professionnalisme mesuré, un joueur respecté par les deux camps malgré l’amertume de son transfert.

  • Luis Figo : la « traîtrise éternelle ».

    Aucun transfert dans l’histoire du football espagnol n’a eu un impact aussi retentissant que celui de Luís Figo. Ce talentueux Portugais était alors capitaine du FC Barcelone et l’un des meilleurs joueurs du monde, avant de surprendre tout le monde en décidant de rejoindre le Real Madrid en 2000.

    Estimé à 60 millions d’euros, ce transfert ne fut pas seulement un acte sportif, mais une véritable déclaration de guerre. Lors de son premier Clásico au Camp Nou, il a été accueilli par des têtes de cochon, des pétards et des cris de « traître », un qualificatif qui le poursuit encore aujourd’hui. Le joueur lui-même a reconnu avoir perdu l’affection d’une ville entière, mais avoir gagné en retour sa place dans le projet des « Galactiques », couronné par une Ligue des champions.

  • Ronaldo, le phénomène… le traître hors du commun

    Surnommé le « Phénomène », ce « traître » reste respecté par les supporters des deux clubs, sans doute parce qu’il a fait une escale en Italie entre ses passages en Catalogne et à Madrid. Après une saison « extraordinaire » sous le maillot du Barça, ponctuée de 47 buts en 49 matchs, Ronaldo a rejoint la « brigade des stars » du Real en 2002.

    Il y inscrit 47 buts en 49 matchs lors de la saison 1996-1997, avant de partir suite à des différends contractuels. Son arrivée en Espagne par la porte madrilène, cinq ans après son départ de l’Inter Milan, a atténué la rancœur catalane, puisqu’il n’avait pas rejoint directement le rival. À Madrid, il a formé un duo redoutable avec Zidane et Raúl, démontrant que le talent exceptionnel transcende les rivalités.

  • Saviola… Le dernier des passants

    L’Argentin Javier Saviola, passé du FC Barcelone au Real Madrid en 2007, est le dernier joueur à avoir franchi directement le fossé entre les deux géants espagnols. Bien qu’il ait porté les deux maillots, il n’a laissé une empreinte durable ni en Catalogne ni à la Maison blanche.

    Arrivé à Barcelone en 2001 avec l’étiquette de « nouveau Maradona », il n’a jamais trouvé la stabilité, étant souvent prêté. Son arrivée gratuite à Madrid, passée presque inaperçue médiatiquement, confirmait déjà son statut de joueur déclinant. Ses deux saisons ternes illustrent parfaitement que le passage d’un rival à l’autre n’assure pas la gloire, mais peut même précipiter le déclin.

  • Pourquoi les transferts restent-ils si rares ?

    Les raisons sont autant culturelles et politiques que sportives. En Catalogne, le Real Madrid incarne le centralisme espagnol, et réciproquement dans la capitale. Un joueur qui change de camp se transforme aussitôt en outil de propagande : on exige de lui une double loyauté qu’il doit démontrer à chaque match, une pression psychologique que peu d’athlètes parviennent à soutenir.

    La plupart des stars optent donc pour une étape intermédiaire : Samuel Eto’o a débuté au Real avant de s’illustrer à Majorque puis de rejoindre Barcelone, tandis que Luis Enrique a suivi le chemin inverse. Cette « pause » atténue la stigmatisation de la trahison. Si Cocorela signait directement au Real, il deviendrait le premier produit de La Masia depuis deux décennies à franchir directement le seuil du Bernabéu, relançant l’éternelle question : trahison de l’histoire ou simple professionnalisme dans l’ère du capital ?