Du Brésil : l'Inter s'intéresse à Casemiro pour un transfert gratuit

Le Brésilien Casemiro fait partie des grands noms qui seront libres de signer en tant que joueur libre dans un autre club en juin. Le milieu de terrain brésilien, ancien joueur du Real Madrid et aujourd'hui à Manchester United, arrive en fin de contrat en juin. Selon les informations révélées par Globo Esporte au Brésil, l'Inter ferait partie des nombreux clubs qui le suivent : « Casemiro a été courtisé par des équipes européennes de haut niveau, comme l'Inter en Italie, mais aussi par des clubs de championnats moins prestigieux, comme ceux d'Arabie saoudite et des États-Unis. Lui et sa famille évaluent actuellement les prochaines étapes, conscients que cela pourrait être le dernier contrat important de sa carrière », traduit FCInter1908.it.





Parmi les grands noms du football mondial qui seront libres de tout contrat après le 30 juin de cette année figure également le Brésilien Casemiro, dont le contrat avec Manchester United arrive à expiration. Né en 1992, âgé de 34 ans ces jours-ci (23 février), Casemiro aurait récemment évoqué la Serie A et le football italien avec Luka Modric, pilier du milieu de terrain du Milan AC et son ancien coéquipier au Real Madrid, où, avec Toni Kroos, ils formaient l’un des milieux de terrain les plus solides de l’histoire du football de club. Selon des informations en provenance du Brésil, ce serait toutefois l'autre grand club milanais, l'Inter, qui serait actuellement le plus intéressé par le joueur.







