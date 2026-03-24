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Gianluca Minchiotti

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Du Brésil : l'Inter s'intéresse à Casemiro pour un transfert gratuit

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Carlos Henrique Casemiro
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Le Brésilien quittera Manchester United à la fin de la saison : Marotta flaire l'occasion

Le Brésilien Casemiro fait partie des grands noms qui seront libres de signer en tant que joueur libre dans un autre club en juin. Le milieu de terrain brésilien, ancien joueur du Real Madrid et aujourd'hui à Manchester United, arrive en fin de contrat en juin. Selon les informations révélées par Globo Esporte au Brésil, l'Inter ferait partie des nombreux clubs qui le suivent : « Casemiro a été courtisé par des équipes européennes de haut niveau, comme l'Inter en Italie, mais aussi par des clubs de championnats moins prestigieux, comme ceux d'Arabie saoudite et des États-Unis. Lui et sa famille évaluent actuellement les prochaines étapes, conscients que cela pourrait être le dernier contrat important de sa carrière », traduit FCInter1908.it.


Parmi les grands noms du football mondial qui seront libres de tout contrat après le 30 juin de cette année figure également le Brésilien Casemiro, dont le contrat avec Manchester United arrive à expiration. Né en 1992, âgé de 34 ans ces jours-ci (23 février), Casemiro aurait récemment évoqué la Serie A et le football italien avec Luka Modric, pilier du milieu de terrain du Milan AC et son ancien coéquipier au Real Madrid, où, avec Toni Kroos, ils formaient l’un des milieux de terrain les plus solides de l’histoire du football de club. Selon des informations en provenance du Brésil, ce serait toutefois l'autre grand club milanais, l'Inter, qui serait actuellement le plus intéressé par le joueur.



  • LA PARABOLE

    Après son épopée au Real Madrid de 2015 à 2022, avec un bilan de 336 matchs, 31 buts, 3 titres de champion d'Espagne et 5 Ligues des champions, Casemiro a connu une aventure mouvementée à Manchester United, avec jusqu'à présent un bilan de 152 matchs, 24 buts et deux coupes nationales (FA Cup et Coupe de la Ligue). Après quatre saisons et à 34 ans, l'aventure du international brésilien à Old Trafford semble toucher à sa fin. Tant le joueur que Manchester United estiment que le moment est venu de prendre d'autres chemins.


    Après avoir dominé le football espagnol, au sommet de sa carrière, et après avoir connu des difficultés en Premier League dans la phase descendante de son parcours footballistique, Casemiro, à 34 ans, pourrait envisager trois types d'options pour son avenir : un retour au Brésil, peut-être après une Coupe du monde remportée sous la houlette de l'un de ses mentors, Carlo Ancelotti, un transfert dans un championnat européen moins exigeant que la Premier League d'un point de vue strictement compétitif en termes de rythme, ou encore la solution arabe, pour terminer sa carrière en misant avant tout sur un dernier contrat juteux.


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  • INTER ET ENGAGEMENT

    En Serie A, il ne fait aucun doute qu'un joueur doté de l'expérience et des qualités de Casemiro pourrait être utile à de nombreux clubs, parmi lesquels figure certainement l'Inter, dont le président, Beppe Marotta, est le maître incontesté des transferts à zéro euro. Et son salaire ? À 34 ans, après avoir touché 18 millions nets par saison à Manchester United, si Casemiro souhaitait vraiment tenter l'expérience de la Serie A, il devrait évidemment se contenter de beaucoup moins. Compte tenu de l'âge, de l'expérience et de la valeur du joueur, l'option pour ceux qui souhaiteraient le recruter pourrait être un contrat de deux ans à 5-6 millions par saison.




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