Douglas Costa : « Lewandowski, je te conseille la Juventus »

Douglas Costa joue actuellement au Chievo Vérone en Serie D, en attendant de rejoindre Al-Ittifaq à Dubaï : « C'était sympa de revenir en Italie, quelle que soit la division. Les gens me traitent avec une attention particulière en raison des années que j'ai passées à la Juve. Je suis heureux de relever ce défi avec le Chievo ; j'ai trouvé un niveau très élevé, nous sommes à tous égards des professionnels, même en Serie D. Je me sens bien avec les Italiens. Maintenant, je ne pense qu’à m’investir pour aider le Chievo à monter en Serie C. Nous ne devons pas baisser les bras, nous avons un grand club derrière nous et nous sommes forts, nous devons y croire, il ne nous manque rien ».



