Douglas Costa : « Lewandowski, je te conseille la Juventus »

Douglas Costa conseille à Robert Lewandowski de rejoindre la Juventus.
Le Brésilien né en 1990, coéquipier pendant trois saisons au Bayern Munich de l'attaquant polonais qui a deux ans de plus que lui et dont le contrat avec Barcelone expire en juin, a déclaré dans une interview accordée à Tuttosport : « Lewandowski marque des buts de toutes les manières possibles. Il serait très utile à la Juve, je lui conseillerais sans hésiter de porter le maillot bianconero, c'est un joueur qui marque partout et qui continuera à le faire pendant de nombreuses années. Il serait parfait pour les Bianconeri, mais ils ont déjà un excellent attaquant. »