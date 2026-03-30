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Douglas Costa : « Lewandowski, je te conseille la Juventus »

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R. Lewandowski
de Souza Douglas Costa
D. Costa

Le Brésilien, son ancien coéquipier au Bayern, recommande l'attaquant polonais, dont le contrat avec Barcelone arrive à expiration.

Douglas Costa conseille à Robert Lewandowski de rejoindre la Juventus.


Le Brésilien né en 1990, coéquipier pendant trois saisons au Bayern Munich de l'attaquant polonais qui a deux ans de plus que lui et dont le contrat avec Barcelone expire en juin, a déclaré dans une interview accordée à Tuttosport : « Lewandowski marque des buts de toutes les manières possibles. Il serait très utile à la Juve, je lui conseillerais sans hésiter de porter le maillot bianconero, c'est un joueur qui marque partout et qui continuera à le faire pendant de nombreuses années. Il serait parfait pour les Bianconeri, mais ils ont déjà un excellent attaquant. »


  • VLAHOVIC

    « Je parle de Dusan Vlahovic. Il a encore de la marge pour progresser, il est à l'âge idéal : son retour à son meilleur niveau sera déterminant dans la course à la 4e place. Il a tout ce qu'il faut pour mener la Juve en Ligue des champions. »


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  • Star

    « Y aurait-il eu une place pour Kenan Yildiz dans ma Juve ? Bien sûr, on trouve toujours une place pour les bons joueurs. Quand on est doué, on a sa place dans n'importe quelle équipe, et lui, ila du talent. Donc oui, il pourrait jouer dans toutes les Juve de toutes les époques. »


  • SPALLETTI

    « Spalletti est-il l'homme de la situation pour entamer un nouveau cycle de victoires ? Je l'apprécie beaucoup, j'ai d'ailleurs joué plusieurs fois contre ses équipes. J'aime les entraîneurs qui prennent des risques, qui cherchent toujours à être proactifs. Il a un style de jeu qui me plaît beaucoup : oui, je ne nie pas que j'aurais aimé être entraîné par lui. »


  • Au Chievo avant Dubaï

    Douglas Costa joue actuellement au Chievo Vérone en Serie D, en attendant de rejoindre Al-Ittifaq à Dubaï : « C'était sympa de revenir en Italie, quelle que soit la division. Les gens me traitent avec une attention particulière en raison des années que j'ai passées à la Juve. Je suis heureux de relever ce défi avec le Chievo ; j'ai trouvé un niveau très élevé, nous sommes à tous égards des professionnels, même en Serie D. Je me sens bien avec les Italiens. Maintenant, je ne pense qu’à m’investir pour aider le Chievo à monter en Serie C. Nous ne devons pas baisser les bras, nous avons un grand club derrière nous et nous sommes forts, nous devons y croire, il ne nous manque rien ».


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