Dominic Solanke lance un appel désespéré à ses coéquipiers de Tottenham pour qu'ils « se battent à chaque minute » afin d'éviter la relégation après leur dernière défaite

Immédiatement après le match, Solanke a révélé que l'équipe avait eu une série de discussions franches en privé. « Nous venons d'avoir une grande conversation. Nous savons que notre position actuelle n'est certainement pas celle que nous souhaitons, nous devons donc trouver comment nous en sortir le plus rapidement possible », a déclaré l'attaquant à TNT Sports. « Nous ne sommes plus en mesure de trouver des excuses. Nous devons faire le travail sur le terrain. »

Solanke a souligné que l'équipe devait s'adapter à son environnement inhabituel en bas du classement, ajoutant : « Nous savons que le club n'a pas l'habitude d'être dans cette position, nous devons donc comprendre que cela ne sera pas facile. Nous devons nous battre à chaque match, à chaque minute, pour nous améliorer. »