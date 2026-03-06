Getty Images Sport
Dominic Solanke lance un appel désespéré à ses coéquipiers de Tottenham pour qu'ils « se battent à chaque minute » afin d'éviter la relégation après leur dernière défaite
Une saison qui dérape
La campagne de Tottenham a connu un nouveau revers lorsque l'équipe a perdu son avance initiale pour s'incliner 3-1 contre Crystal Palace au Tottenham Hotspur Stadium. Solanke avait donné un élan momentané en ouvrant le score, mais les Spurs ont rapidement été submergés par un doublé d'Ismaila Sarr et un but de Jorgen Strand Larsen. La soirée a empiré lorsque le défenseur clé Micky van de Ven a été expulsé, affaiblissant encore davantage une équipe déjà décimée par les blessures dans la ligne arrière. Ce dernier revers marque la 14e défaite de Tottenham en Premier League cette saison, laissant le club à la 16e place, à seulement un point et deux places de la zone de relégation, avec seulement neuf matchs à jouer.
Plus d'excuses
Immédiatement après le match, Solanke a révélé que l'équipe avait eu une série de discussions franches en privé. « Nous venons d'avoir une grande conversation. Nous savons que notre position actuelle n'est certainement pas celle que nous souhaitons, nous devons donc trouver comment nous en sortir le plus rapidement possible », a déclaré l'attaquant à TNT Sports. « Nous ne sommes plus en mesure de trouver des excuses. Nous devons faire le travail sur le terrain. »
Solanke a souligné que l'équipe devait s'adapter à son environnement inhabituel en bas du classement, ajoutant : « Nous savons que le club n'a pas l'habitude d'être dans cette position, nous devons donc comprendre que cela ne sera pas facile. Nous devons nous battre à chaque match, à chaque minute, pour nous améliorer. »
Une période transitoire marquée par les troubles
L'arrivée d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur intérimaire n'a pas encore déclenché l'effet « nouveau manager » escompté, le coach ayant perdu ses trois premiers matchs. Tudor a souligné le manque de stabilité défensive et la tendance à être puni pour chaque petite erreur comme principales raisons de cette mauvaise passe. Malgré la pression croissante et la frustration exprimée par les supporters locaux, Tudor a insisté pour rester optimiste. « Je répète toujours la même chose, mais c'est ainsi, a-t-il déclaré. Il faut y croire et progresser. Ne pas commettre d'erreurs. C'est la clé du football. Restez là, ne commettez pas d'erreurs. Un but, vous marquez toujours. »
Neuf matchs pour sauver un héritage
Tottenham doit désormais faire face à une fin de saison éprouvante où chaque point est crucial pour éviter une chute catastrophique en Championship. La suspension de Van de Ven, combinée à la crise actuelle des blessures en défense, laisse Tudor avec un énorme casse-tête tactique à résoudre avant une série de matchs décisifs. Les Spurs doivent rapidement trouver un moyen de renforcer une défense poreuse qui a constamment encaissé des buts tout au long du printemps. À l'approche de la trêve internationale, l'équipe aura une dernière chance de se ressaisir, mais l'impact psychologique d'une lutte contre la relégation pour un club de cette envergure sera le défi ultime pour sa résilience.
